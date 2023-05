Schrap overbodige subsidies...

In de discussies over fiscale hervormingen en bijbehorende veto’s blijft een cruciale oorzaak van de hoge belastingdruk onderbelicht: de overvloedige stroom aan subsidies.

Enkele nieuwsberichten trokken de afgelopen weken mijn bijzondere aandacht: ‘Bpost sjoemelt om miljoenencontract binnen te rijven’ (Het Laatste Nieuws, 14 april), ‘België blijft wereldkampioen belasting op arbeid: alleenstaande zonder kinderen is de pineut’ (Trends, 25 april) en ‘Bedrijfswereld in de remmen over fiscale hervorming’ (De Tijd, 29 april).

Een aantal mogelijke schrappingen van subsidies zou ook mij als bedrijfsleider treffen. Maar die prijs wil ik graag betalen voor een transparant en billijk belastingsysteem.

Het eerste artikel ging over de illegale marktafspraken die Bpost zou hebben gemaakt rond het contract voor de krantenbedeling, in het tweede bericht werd nog maar eens bevestigd dat de Belgen tot de allergrootste belastingbetalers ter wereld behoren en in de laatste bijdrage waarschuwde de werkgeversorganisatie VBO dat het geld voor de komende fiscale hervorming niet bij de bedrijven mag worden gezocht.

Hoewel dat nieuws los van elkaar lijkt te staan, gaat het deels over dezelfde problematiek. De berichten vestigen de aandacht op een vaak uit het oog verloren, maar belangrijke verklaring voor de gigantische belastingdruk in ons land: de immense stroom aan subsidies in België. Vaak worden ze te pas uitgedeeld, maar soms ook te onpas.

De essentie De auteur

Patrick Steylaerts is de CEO van de groep Steylaerts, specialist in badkamerrenovaties en -tegels.

De kwestie

De fiscale hervormingsplannen stuiten op veto’s van getroffen belangengroepen.

Het voorstel

De overvloedige stroom aan subsidies is een cruciale en onderbelichte oorzaak van de hoge belastingdruk. Inefficiënte en contraproductieve maatregelen moeten worden geschrapt.

Volgens cijfers van Eurostat (2019) delen de diverse overheden in België bijna 70 procent meer subsidies uit dan onze buurlanden. Van het Belgische bruto binnenlands product (bbp) wordt 9,6 procent besteed aan subsidies, tegenover een gemiddelde van 5,7 procent in de ons omringende landen.

De subsidies naar het gemiddelde niveau van die landen brengen, zou een besparing van 18,5 miljard euro per jaar opleveren en de belastingdruk in België met ongeveer 7 procent kunnen doen dalen, zonder de overheidsschuld te vergroten. Al zou ook dan de gemiddelde Belgische belastingbetaler nog altijd een stuk meer betalen dan het gemiddelde van 34,6 procent van de OESO, het eco­no­mische over­leg­or­gaan van een aan­tal wes­ter­se lan­den.

Criteria

Maar op welke manier en op basis van welke criteria moet de subsidiestroom tot meer realistische proporties worden teruggebracht? Subsidies verminderen of afschaffen leidt onvermijdelijk tot weerwerk van mondige en mediagenieke woordvoerders van de getroffen belangengroepen. Het vraagt politieke moed en een langetermijnvisie. Dat is niet evident voor mensen die bij de volgende verkiezingen opnieuw verkozen moeten raken.

Subsidies moeten vooral slimmer, gerichter en beperkter in de tijd worden ingezet. Inefficiënte en contraproductieve maatregelen moeten worden geschrapt. Is het een kerntaak van de overheid professionele voetbalclubs, muziekfestivals, bedienaars van erediensten, schrijvers, buurtfeesten of mediabedrijven te subsidiëren? En hoe kunnen subsidies voor tabaksgewassen, steenkool of diesel nog worden verantwoord?

Is het een kerntaak van de overheid professionele voetbalclubs, muziekfestivals, bedienaars van erediensten, schrijvers, buurtfeesten of mediabedrijven te subsidiëren?

In cultuur en wetenschap kan zeker een omslag worden gemaakt naar meer privéfinanciering. Dat gebeurt al met succes in Zwitserland, de Verenigde Staten en Australië.

Ook in de sociale zekerheid kunnen naast het beperken in de tijd van werkloosheidsuitkeringen en het aftoppen van de hoogste pensioenen en de kinderbijslag voor hogere inkomensgroepen ongetwijfeld nog maatregelen worden genomen die de kosten van de sociale zekerheid drastisch doen dalen, zonder dat de gemiddelde sociale bescherming erop achteruit hoeft te gaan.

Voor de subsidies voor religie en goede doelen kan worden overgestapt naar het systeem dat onder meer in Zweden en Italië wordt toegepast. Daar kunnen belastingplichtigen deels bepalen aan welke goede doelen of organisaties hun belastingen worden besteed.

Neveneffecten

Verder moet bij alle subsidies worden stilgestaan bij de mogelijke ongewenste en inflatoire neveneffecten. Huur- en woonsubsidies, subsidies voor de isolatie van woningen, maar ook het belastingvoordeel op elektrische wagens hebben de prijzen van goederen en diensten kunstmatig de hoogte in geduwd.

De gemiddelde Belg is wellicht wel bereid om een derde van zijn inkomen bij te dragen aan een fair georganiseerde maatschappij.

Er is vooral een mentaliteitswijziging nodig. We moeten afkicken van de bijna vanzelfsprekende verwachting dat zowat elk aspect van ons sociaal en professioneel leven gesubsidieerd wordt. Het voorgaande moet worden gelezen als een pleidooi voor een doordachter subsidiebeleid als hefboom voor een substantiële verlaging van de belastingdruk en een ver doorgedreven vereenvoudiging van ons belastingsysteem. Daarvan worden zowel bedrijven als loontrekkenden beter.

Een aantal van de mogelijke schrappingen van subsidies zou ook mij als bedrijfsleider treffen. En een vereenvoudiging van het belastingsysteem impliceert, naast de afschaffing van een aantal taksen en belastingen, ook onvermijdelijk de schrapping van een reeks aftrekposten voor burgers en bedrijven. Maar dat is de prijs die ik graag wil betalen voor een transparant en billijk belastingsysteem.