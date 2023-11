Schrappen van bussen raakt wie het minst mobiel is het hardst...

Voor volwassenen en jongeren in goede gezondheid kan een voortraject naar de bushalte te voet, met de fiets of deelstep een optie zijn. Maar die opties zijn niet iedereen gegeven. Een ouder met een buggy of een kind heeft helemaal niets aan een deelstep of deelfiets. Wie slecht ter been of slechtziend is, kan ook niet even een stukje naar de volgende bushalte fietsen of lopen.