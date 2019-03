Sir Tims Contract voor het Web is misschien wat naïef

Tim Berners-Lee, de vader van het dertig jaar oude Web, is bezorgd over de gezondheid van zijn geesteskind. De gebruiker moet zijn data terugkrijgen, en Sir Tim stelt zijn hoop in het menselijk vermogen tot rationele afweging en negotiatie. Dat lijkt me wat naïef.

Door Ben Caudron, webpionier en technologiesocioloog, verbonden aan Erasmushogeschool Brussel

‘Vaag maar opwindend’ kribbelde Mike Sendal in de kantlijn van ‘Information Management: A Proposal’, de tekst waarmee de toen nog volslagen onbekende Tim Berners-Lee het management van CERN ervan wou overtuigen dat zijn hypertextsysteem mensen en de gegevens die ze aanmaken kon bevrijden. In aanvang waren die mensen vooral de wetenschappers die aan CERN waren verbonden en konden gegevens niet vrij stromen, omdat ze gevangen zaten in computersystemen die niet met elkaar communiceerden.

Schermvullende weergave ©rv

Opwindend werd het pas toen de architectuur die Berners-Lee voorstelde de weg naar de rest van het internet vond. Die architectuur kennen we vandaag als het Web, en bleek al gauw een weergaloos wonder te zijn, verantwoordelijk voor een van de meest opwindende en tegelijk ook vaak verontrustende veranderingen van de afgelopen decennia.

Vaag waren de vele verhalen die vrij snel na de introductie van het Web over dat Web werden verteld. Die verhalen gaven blijk van een zeer naïef, want te optimistisch mensbeeld. Ze baadden in een vroege emanatie van wat Evegny Morozov internetcentrisme heeft genoemd. Ze verspreidden de utopische versie van het technologisch determinisme, waarin geen plaats was voor welke reflectie dan ook over de politiek-economische context waarin het Web zich kon ontwikkelen.

Een ongebreideld geloof in de bevrijding door technologie kreeg vorm en vond gretig gehoor bij de libertair denkende bewoners van Silicon Valley

Een ongebreideld geloof in de bevrijding door technologie kreeg vorm en vond gretig gehoor bij de libertair denkende bewoners van Silicon Valley. Die maakten graag gebruik van de nieuwe industrie die we kennen als de technologiepers om de wereld te verzekeren van de heilzaamheid van eender wat ze met het Web aanvingen. De verhalen droegen ook bij tot de beslissing van overheden om de nieuwe economische actoren vooral ongemoeid te laten en de voorkeur te geven aan een ongefundeerd vertrouwen in de kracht van zelfregulering.

Perverse ontwikkelingen

‘Vaag maar opwindend’ is ook de brief die Sir Tim zonet schreef naar aanleiding van de dertigste verjaardag van het World Wide Web. Opwindend, omdat hij niet te beroerd is om een zeer genuanceerde geschiedenis van het Web te schrijven, waarin niet alleen over de onmiskenbaar positieve effecten van zijn uitvinden wordt geschreven, maar ook uitgebreid aandacht wordt geschonken aan de perverse ontwikkelingen. Vaag, omdat de oplossingen die hij voorstelt niet voldoende overtuigen.

De oplossingen die Berners-Lee voorstelt overtuigen onvoldoende

Dat de emancipatorische idee die Berners-Lee voor ogen had met de architectuur die mensen, machines en informatie op mensenmaat met elkaar verbindt, wel degelijk realiseerbaar is, betwijfelt niemand meer. Nooit eerder konden zoveel mensen zo gemakkelijk interageren met andere mensen. Nooit eerder hadden zoveel mensen toegang tot zoveel informatie. Reden genoeg voor tevredenheid, zou je denken. Dat de wensdroom van totale vrijheid voorlopig niet bewaarheid werd, blijkt uit de dysfuncties die Berners-Lee tot bezorgheid (en actie) nopen.

Drie belangrijke oorzaken tekenen voor deze dysfuncties. De eerste heeft te maken met vrijwillige kwaadaardige intenties van actoren die aanleiding geven tot misleiding en misdaad - denk aan regimes die op virtuele wijze tussenkomen in verkiezingen. De tweede oorzaak heeft te maken met winstbejag, dat bedrijven ertoe aanzet systemen zo te ontwerpen dat ze mensen op perverse wijze aanzetten tot schadelijke handelingen - denk aan het gemak waarmee we onze privacy te grabbel gooien. De derde oorzaak van dysfunctie heeft met het oneigenlijke gebruik van goedbedoelde systemen te maken - denk aan de neiging van mensen om te polariseren.

Vertrouwen

Deze ontwikkelingen mogen dan wel een domper op de feestvreugde zetten, Berners-Lee wordt er in elk geval niet door ontmoedigd. Daarvoor is zijn vertrouwen in het vermogen van mensen en samenlevingen om te corrigeren te groot. Nu het duidelijk is dat zijn geesteskind gekaapt werd door quasi-monopolies die er een surveillance-infrastructuur mee bouwen, vindt hij de tijd rijp om de verhoudingen tussen overheden, bedrijven en consumenten opnieuw scherp te stellen, in een Contract voor het Web. Dat contract moet er onder meer voor zorgen dat data teruggegeven wordt aan de rechtmatige eigenaar: de gebruiker.

Wat de gebruikers aan moeten met een Contract voor het Web, blijft te vaag

Wat die gebruikers daarmee aan moeten, blijft te vaag. Wellicht heeft dat te maken met een verschil in opvatting over de manier waarop mensen zich een weg willen banen in de virtuele wereld. Berners-Lee schijnt te geloven dat die manier gemotiveerd wordt door het menselijk vermogen tot rationele afweging en negotiatie. Dat vermogen kan de mens inzetten om weloverwogen beslissingen te nemen over wie wat met welke data mag doen.