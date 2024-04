Sluit een pact met de financiële sector en maak van spaarders investeerders

De Europese leiders maken de komende week hun State of the Union op met een Europese top over industriebeleid, de interne markt en de concurrentiekracht van Europa. Op het eerste gezicht is het economisch potentieel van Europa enorm. Op wereldniveau is de Europese Unie, met een bruto binnenlands product van 16.750 miljard dollar en 447 miljoen inwoners, het enige blok dat legitiem kan pretenderen mee te spelen in dezelfde liga als de Verenigde Staten en China.