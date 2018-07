Snellere daling werkloosheidsuitkeringen riskeert negatieve budgettaire gevolgen

Het buikgevoel van politici zit soms fout. Op basis van recent onderzoek in Zweden kunnen we verwachten dat meer degressieve uitkeringen niet alleen de welvaart van de werklozen schaadt, maar ook het overheidsbudget.

Door Johannes Spinnewijn en Frans Spinnewijn, respectievelijk professor aan de London School of Economics en emeritus hoogleraar aan de KU Leuven

In de zoektocht van de regering naar mogelijke besparingen duikt in Belgie steeds opnieuw het voorstel op om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen te versterken en ze te beperken in de tijd. Zo ook nu.

Uitkeringen hebben een aanzuigeffect. Ze verhogen de instroom en verlengen het verblijf in de werkloosheid. De versterkte degressiviteit die werd ingevoerd in 2012 wou dit aanzuigeffect al beperken. Hierdoor werd de werklozensteun beneden de drie maanden verhoogd en boven de zes maanden verlaagd. Een evaluatie van deze hervorming waaruit blijkt of ze een besparing heeft opgeleverd bleef bij ons weten uit.

Een evaluatie van de hervorming van 2012, waaruit blijkt of ze een besparing heeft opgeleverd, bleef bij ons weten uit

Bovendien behelst het sanctioneren van langdurig werklozen ook een vaststaand welvaartsverlies: we zijn met zijn allen minder verzekerd tegen langdurige werkloosheid. Alleen een empirische evaluatie kan aantonen of dit welvaartsverlies teruggewonnen werd door de welvaartswinst voor kortdurig werklozen en de mogelijke besparing op de uitgaven.

Zweden

Op grond van een met collega’s uitgevoerd onderzoek van een hervorming van het Zweedse werklozenbeleid in 2001 en 2002 kunnen we grote vraagtekens plaatsen bij de in brede kringen gedeelde overtuiging van het voordeel van degressieve steun.

Ja, ook in Zweden reageren werklozen op financiële prikkels. Maar deze bevinding volstaat niet om te besluiten dat het versterken van de degressiviteit kostenbesparend is

Ja, ook in Zweden reageren werklozen op financiële prikkels. Maar deze bevinding volstaat niet om te besluiten dat het versterken van de degressiviteit kostenbesparend is: het verschil in impact van financiële prikkels bij korte en lange werkloosheidsduur is daarvoor essentieel. Door de beleidswijziging in Zweden en een rijkdom van voor onderzoekers toegankelijke gegevens kregen we een unieke kans om de impact van werklozensteun op de uitstroomkansen te vergelijken.

Rekening houdend met de veranderende uitstroomkansen is de kost van het verhogen van uitkeringen in de eerste 20 weken 25% hoger dan een verhoging later tijdens de werkloosheid. Het zal misschien niet verbazen, maar de impact van financiële prikkels daalt sterk met de duur van de werkloosheid. Vergeleken met wie langer dan zes maanden werkloos is, zijn ze minstens driemaal zo sterk in de eerste en tweede maand en nog steeds tweemaal zo sterk in de derde maand.

België

Indien we bij gebrek aan beter de Zweedse bevindingen extrapoleren naar België, dan valt het te betwijfelen of de Belgische hervorming in 2012 een budgettaire besparing heeft opgeleverd. Het budgettair verlies door de verhoogde steun aan meer mensen die werkloos blijven in de eerste maanden na jobverlies, wordt niet gecompenseerd door de verlaagde steun aan langdurig werklozen. Het lijkt niet raadzaam hetzelfde pad te vervolgen, zelfs al is men alleen bekommerd om besparingen.

Naast de budgettaire beperkingen moet een sociaal beleid ook oog hebben voor de welvaart van de werknemers en hun risico op werkloosheid

Naast de budgettaire beperkingen moet een sociaal beleid ook oog hebben voor de welvaart van de werknemers en hun risico op werkloosheid. Het verloop van de consumptie-uitgaven tijdens de werkloosheid geeft een eerste inzicht in het welvaartsverlies dat werklozen lijden.

In Zweden laten het vermogenskadaster en budgetenquêtes toe op anonieme wijze dit verloop te schatten. De werklozensteun bedraagt er 80% van het laatste loon tot een maximumbedrag. Niettegenstaande de hoge uitkering, dalen de gezinsbestedingen na afdanking met 5% in het eerste halfjaar en met 10% in het tweede halfjaar.