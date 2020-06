Soft power volstaat niet meer voor Europa...

De tijd van een verzoenend, wat naïef Europa is voorbij. 'Soft power' volstaat niet meer in de wereld van vandaag. Er moet 'hard power' aan toegevoegd worden. Die mag zich niet beperken tot militaire macht, ook al is een gezamenlijke Europese defensie noodzakelijk. We moeten onze invloedssfeer gebruiken om onze visie op de wereld en onze eigen belangen af te dwingen.

De crisis toonde aan dat Europa veerkrachtiger moet zijn om toekomstige schokken op te vangen. Het duidelijkst is dat bij medische apparatuur en geneesmiddelen. Maar Europa moet ook weerbaarder zijn in cruciale technologieën, zeldzame grondstoffen zoals aardmetalen, de veiligheids- en defensie-industrie en de media. We moeten onze gevoelige activiteiten die door de crisis kwetsbaar zijn geworden beschermen tegen vijandige overnames. We moeten diversifiëren en onze afhankelijkheid verminderen. En we moeten onze strategische autonomie versterken in cyberveiligheid, drones, beveiligde netwerken en kwantumtechnologie.