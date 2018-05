Speelt Italië de rol van Tsipras of die van Berlusconi?

Nu de nieuwe Italiaanse regering uit de startblokken schiet, houden velen in de Europese Unie de adem in. Wat mogen we van de ploeg van premier Giuseppe Conte verwachten?

Tegen de verwachtingen in hebben de twee overwinnaars in de Italiaanse parlementsverkiezingen van maart een regeerakkoord gesmeed en president Sergio Mattarella ervan kunnen overtuigen een politieke neofiet aan te stellen tot nieuwe premier. Op de namen van zijn ministers is het nog even wachten, maar midden volgende week willen de kersverse excellenties al het vertrouwen van het parlement vragen. Er is haast mee gemoeid, want deze ‘regering van verandering’ heeft een ambitieus hervormingsprogramma in petto. Voor Italië, jazeker, maar ook voor de hele eurozone.

Schermvullende weergave ©rv

De Vijfsterrenbeweging en de Lega hebben nochtans weinig met elkaar gemeen. Ze leggen andere klemtonen in hun programma en spreken een verschillend kiespubliek aan. Wat ze bindt, is hun kritiek op Europa en hun aversie tegen Brussel. Niet voor niets zetelen de Europarlementsleden van de Vijfsterrenbeweging in de fractie van Nigel Farage, terwijl Matteo Salvini, de leider van de Lega, zelf de extreemrechtse fractie boven de doopvont heeft gehouden, samen met onder meer Marine Le Pen en Geert Wilders. De samenhang van de nieuwe regering zal vooral gesmeed worden door het inbeuken op het Europese establishment. Of beter: het succes van de ploeg van Giuseppe Conte zal in grote mate afhangen van haar Europese realisaties.

Aan steun bij de publieke opinie zal het haar niet ontbreken. In Italië, een stichtend lid van de Unie, is de populariteit van het EU-lidmaatschap in een razend tempo geslonken. Volgens de recentste Eurobarometer zijn de Italianen het minst enthousiast over de Unie, nog minder dan de Britten.

Talloze regeringen hebben boter op het hoofd. Zoals elders in Europa hebben ze Brussel van alles de schuld gegeven, zeker als onpopulaire maatregelen moesten worden genomen. Dat de inspanningen weinig resultaten hebben opgeleverd, hebben de Italiaanse politici in de eerste plaats aan zichzelf te wijten. Het heeft hen weinig krediet opgeleverd in Brussel en in de hoofdsteden van de andere EU-lidstaten, tenzij om de stabiliteit te bewaren en erger te voorkomen. Maar voor de doorsnee-Italiaan was het toch vooral Europa dat met de vinger werd gewezen.

De rest van de EU heeft niet bepaald uitgeblonken in solidariteit toen de Italianen om hulp vroegen in de strijd tegen de illegale immigratie vanuit Libië. Al jaren zien de Italianen zich genoodzaakt hun eigen boontjes te doppen, zonder veel steun van buurland Frankrijk en de rest van de Unie. In zekere zin krijgt Brussel die rekening nu gepresenteerd.

Koude steen

Op veel Europese steun moet de nieuwe regering niet rekenen. Haar voorstellen om de begrotingsregels te versoepelen zullen op een koude steen vallen. Vraag het maar aan de Griekse premier Alexis Tsipras. Ook hij vormde met twee anti-Europese partijen een populistische regering, roerde de nationalistische trom, trachtte een betere deal voor Griekenland te bekomen en dreigde met een exit. Maar hij keerde van een lange en kale reis terug.

Volgens de recentste Eurobarometer zijn de Italianen het minst enthousiast over de EU, nog minder dan de Britten.

Zelfs de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft het mogen ondervinden. Toen Italië in 2011 als derde grootste economie in de eurozone zwaar onder druk van de financiële markten stond en hij in volle eurocrisis een IMF-lening weigerde, werd hij vakkundig aan de kant geschoven door zijn collega-regeringsleiders. Sindsdien is hij nooit nog eerste minister geweest. Of het nu om Griekenland of Italië gaat, in de eurozone is het blijkbaar buigen of barsten.

Daar zijn goede redenen voor. De spelregels zijn gemeenschappelijk afgesproken en kunnen niet eenzijdig worden aangepast. Wie buiten de lijntjes kleurt, brengt bovendien schade toe aan de andere lidstaten van de eurozone. Trouwens, ook wie meer regels wil, heeft het akkoord van de rest van de club nodig. De Franse president Emmanuel Macron kan ervan meespreken. Van zijn plannen tot verdieping van de Economische en Monetaire Unie is voorlopig niet veel in huis gekomen, net omdat niet alle andere lidstaten zijn enthousiasme delen, to say the least.

Afstraffing

Ironisch genoeg kunnen de Vijfsterrenbeweging en de Lega zich heel wat uitspraken en plannen over de toekomst van de euro en het financieel beleid van Italië veroorloven, net omdat de repercussies minder groot en onmiddellijk zijn. Ten tijde van de lire zou de afstraffing meteen en massaal zijn geweest. De euro creëert zijn eigen comfortzone waarbinnen hij wordt aangevallen. Maar het is niet omdat een populistische regering dankzij haar eurosceptische houding aan de macht komt en de eurozone van binnenuit bekritiseert, dat ze ook succesvol zal zijn. Ze vermag weinig of niets zolang ze de andere lidstaten niet van haar gelijk kan overtuigen. Het enige wat ze zelf kan kiezen, is welke rol ze wil spelen: die van Tsipras of die van Berlusconi.