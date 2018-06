Speelt Michel I verlengingen of niet?

De federale verkiezingen mogen dan pas in 2019 zijn, nu al wordt gespeculeerd over eventuele coalities. De vraag is of de meerderheidspartijen van vandaag nog zin hebben om met de N-VA in zee te gaan. Zoals de kaarten nu liggen, ligt het niet voor de hand om zonder de N-VA te regeren.

Tijdens de passage van de partijvoorzitters in ‘De zevende dag’ spatte de liefde tussen de coalitiepartners zondag weer niet bepaald van het scherm. Vooral de uitspraken van Bart De Wever (N-VA) zinderen na: de Arco-deal komt er wellicht niet en de aankoop van de Rafale is uitgesloten. Inhoudelijk zei hij geen echt nieuwe dingen, maar - gewild of ongewild - deed hij CD&V en de MR wel pijn.

In het politieke woordenboek van de doorsnee-Vlaming staat tussen Arco en CD&V een gelijkheidsteken. Koen Geens mag bergen werk verzetten op Justitie, als er één dossier is waar CD&V in deze regering aan wordt gelinkt, is het Arco wel. Dat De Wever en de liberale voorzitter Gwendoyn Rutten laten verstaan dat de Arco-coöperanten niet van hun centen zullen terugzien, is politiek dan ook erg vervelend voor de christendemocraten. Ze hebben er een prijs voor betaald tijdens de regeringsvorming en moeten nu misschien vaststellen dat van deze ene partijbelofte die iedereen kent niets in huis komt.

Ook over de vervanging van de F-16gevechtsvliegtuigen was De Wever duidelijk: met de N-VA komt er geen Rafale. Een uitspraak die werd geïnterpreteerd als een zoveelste desavouering van Charles Michel (MR). De premier probeert er de jongste weken alles aan te doen om het voor hem zeer schadelijke beeld van tafel te vegen dat hij de handpop is van de N-VA, maar de voorzitter van die partij lijkt hem dat niet langer te gunnen.

Is het vertrouwen tussen de ‘Zweden’ nu zo aangetast dat ze na de verkiezingen van 2019 niet meer met elkaar in zee kunnen? Ik denk het niet. Het ging om een debat, waarin logischerwijs posities worden ingenomen. De uitspraken van De Wever deden zeker pijn, maar eigenlijk had hij de keuze tussen niets zeggen en zeggen wat hij heeft gezegd.

De Rafale weer in de running brengen druist in tegen alles wat de N-VA ooit heeft gesteld. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wil een transparante aankoopprocedure organiseren. Nu opnieuw over de Rafale beginnen te onderhandelen, roept het beeld op van Agusta, net die smeergeldaffaire die de N-VA altijd gebruikt in het verweer tegen de oppositie van de sp.a.

Ook de uitspraken over Arco zijn niet nieuw. We weten al langer dat de Arco-deal moeilijk ligt voor Europa. De N-VA wierp de kwestie bovendien niet zomaar op, maar wel omdat ze met voorsprong de populairste vraag was die de kijkers van ‘De zevende dag’ aan de partijvoorzitters wilden stellen.

Niet simpel

Er is de voorbije maanden en jaren natuurlijk veel meer gebeurd dan dit voorzittersdebat alleen, waardoor terecht vragen kunnen rijzen over de goesting van CD&V, Open VLD en de MR om na de volgende verkiezingen nog verder te besturen met de N-VA. Alleen, is er een alternatief?

Een element in de discussie dat op dit moment nog wat onderbelicht is, is de vraag of de Vlaamse partijen na 2019 bereid zijn om zonder meerderheid aan Vlaamse zijde te besturen. Op basis van de uitslag van 2014 zou een samengaan van de drie traditionele partijen aan Vlaamse kant nog net een meerderheid halen. Maar op basis van de huidige peilingen lijkt het eerder onmogelijk om zonder de N-VA de nodige 44 Kamerzetels te vinden. Open VLD, CD&V en de sp.a lijken achteruit te gaan ten opzichte van 2014 en de winst van Groen lijkt niet van die aard om in deze kwestie te kunnen depanneren. Tenzij ze aan Vlaamse kant voor een ‘monstercoalitie’ met vier partijen gaan.

Men kan natuurlijk ook beslissen dat een Vlaamse meerderheid niet langer nodig is. Dat kan en dat mag, al leert het verleden dat dat niet simpel is. De regeringDi Rupo kreeg van de N-VA vaak te horen dat ‘de Vlamingen veruit in de meerderheid zijn in dit land, maar worden bestuurd door een regering die wordt gedomineerd door de Franstaligen’.

Als communautaire kwesties zo eenvoudig zijn, gaan ze er bij de Vlaamse publieke opinie wel in. In 2014 was zo’n Vlaamse minderheidsregering voor de meeste Vlaamse partijvoorzitters dan ook niet voor herhaling vatbaar. Maar of dat nog zo is, is niet zeker. De linkerzijde is minder gevoelig voor de communautaire discussie en ook Open VLD vindt eigenlijk dat een federatie moet worden bestuurd op basis van ideologieën en niet op basis van taalgroepen. Bovendien is de voorbije jaren bestuurd met een fenomenale minderheid aan Franstalige kant. Op de N-VA en Vlaams Belang na lijkt dit dus vooral voor CD&V nog ‘no pasarán’.