Spoorwegen zijn mannenbastion dat sneller moet afbrokkelen

Het aantal vrouwen bij spoornetbeheerder Infrabel moet op tien jaar tijd verdubbelen. Gendergelijkheid verdient meer dan alleen maar lippendienst.

Door Luc Lallemand, CEO van spoornetbeheerder Infrabel

Ik ben verbaasd dat we meer dan 100 jaar na de start van Internationale Vrouwendag in 1908 niet verder staan in gelijkwaardige rechten en kansen voor vrouwen. Wie vandaag nog altijd niet begrijpt dat gendergelijkheid centraal moet staan, snapt het niet en hinkt hopeloos achterop.

België hinkt achterop. In het Global Gender Gap-rapport 2018 van het Wereld Economisch Forum staat ons land op een bedroevende 32ste plaats. De lijst van 149 landen wordt aangevoerd door IJsland en helemaal achteraan staat Jemen. Ten opzichte van 2017 zakt België zelfs met één plaats. We hinken niet alleen achterop. Erger nog, we evolueren in de verkeerde richting. Ook in West-Europa zijn we niet de beste leerling van de klas: met een 13de plaats op 20 zitten we daar zelfs onder het gemiddelde. Dat moet gewoon beter.

Als overheidsbedrijf moeten we een afspiegeling zijn van de maatschappij

Van mijn ouders kreeg ik van kleins af aan de universele waarde mee dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. Dat ze dezelfde kansen moeten krijgen. Dat er geen discriminatie mag zijn op basis van geslacht. Vandaag is dit voor mij een evidentie.

Gendergelijkheid verdient meer dan alleen maar lippendienst. Als CEO van de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel vind ik dat we als overheidsbedrijf een afspiegeling moeten zijn van de Belgische maatschappij. Een maatschappij waarin er meer vrouwen dan mannen zijn: 51% tegenover 49%. Met slechts 10% vrouwen zit Infrabel ver onder de 51% vrouwen die er in België zijn. Dit moet gewoon beter.

Evolutie

Maar het is ook niet eenvoudig. De spoorwegwereld is, historisch gezien, een mannenbastion. Dit bastion is aan het afbrokkelen. Bij Infrabel is er een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen binnen het directiecomité. Ook het management gaat de juiste richting uit. Met 21% vrouwelijke managers zijn we er nog niet, maar we evolueren in de juiste richting als je weet dat we van 4% komen in 2006. In directie- en managementfuncties scoren we beter. Ik wil deze evolutie doortrekken naar het volledige bedrijf. Want het moet beter, veel beter.

Door vrouwen gelijkwaardige kansen te geven, trekken we stereotiepe denkbeelden open. En we verhogen onze kansen op meer efficiëntie en productiviteit, meer innovatie en creativiteit. Want het is pas door het samenbrengen van verschillende meningen dat je als mens, als bedrijf, als samenleving kan groeien.

Bij Infrabel is er een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen binnen het directiecomité. Ook het management gaat de juiste richting uit

Ik wil niet polariseren. Ik wil evenmin kort door de bocht gaan. Ik wil wel als CEO én als mens een lans breken voor Infrabel als vrouwvriendelijk bedrijf. Als overheidsbedrijf dat werkt aan de mobiliteit van morgen, moeten we ons spiegelen aan de maatschappij.

Eén van onze troeven is gelijk loon voor gelijk werk voor mannen en vrouwen. Dit zou evident moeten zijn. Helaas is het nog niet overal de realiteit. Ik denk ook nog aan andere initiatieven zoals thuiswerk, een flexibel uurrooster en dichtbij huis werken om ieders loopbaan maximaal te ondersteunen.