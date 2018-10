Start-ups en scale-ups moeten verder kijken dan geld ophalen

Hoe belangrijk kapitaal ook is, geld ophalen alleen volstaat niet om een technologische start-up op te schalen. Uit het traject van onze start-up Trend­miner haalden we lessen die technologische start- en scale-ups best in het ­achterhoofd houden.

Door Bert Baeck en Matthias Vandepitte, respectievelijk CEO en mede-oprichter van het Hasseltse databedrijf Trendminer, en partner bij investeringsfonds Fortino en voormalig investeerder in Trendminer

Toen we ons databedrijf Trendminer net voor de zomer verkochten aan het Duitse beursgenoteerde Software AG, werden we tegen wil en dank een symbool. Voor Vlaamse technologiebedrijven die te snel worden verkocht, voor Belgische ondernemers die zogezegd niet groot genoeg durven te dromen. Vlaamse scale-ups zouden niet opkunnen tegen overgekapitaliseerde Amerikaanse scale-ups.

Durfkapitaal ophalen is als kerosine tanken: je gaat misschien veel sneller, maar het ontploffingsgevaar neemt exponentieel toe.

Terwijl het net omgekeerd is: door de verkoop van Trendminer kan een onderneming in België verder groeien en bloeien. Dat bevordert de lokale werkgelegenheid en het behoud van knowhow. Vechten tegen de bierkaai is ook geen goed vooruitzicht.

Uit de afgelegde weg hebben we enkele lessen geleerd waarvan we denken dat ze start-ups en scale-ups van nut kunnen zijn.

1. Tank geld met mate

Er zijn bedrijven die tegen hoge waarderingen geld ophalen, soms té hoog. Dat zet een grote druk op de onderneming en het management om op korte termijn zeer goed te presteren. Als dat niet het geval is, wordt een volgende kapitaalronde erg moeilijk tot ronduit onmogelijk.

Schermvullende weergave Bert Baeck ©rv

Een start-up die een fabriek voor halfgeleiders moet neerplanten heeft weinig keuze: die moét het nodige kapitaal ophalen om te kunnen meespelen. Maar geld ophalen mag geen doel op zich worden. Voor andere starters is het vaak verstandiger om stapsgewijs te werk te gaan.

Durfkapitaal ophalen is als kerosine tanken: je gaat misschien veel sneller, maar het ontploffingsgevaar neemt exponentieel toe. Zelfstandig blijven, met bij elke kapitaalronde weer de verwachting van een hogere waardering, bleek voor Trendminer geen evidente alternatieve route.

2. Product, timing, en distributie is de gouden driehoek

We waren zelf in de wolken met de bijzonder knappe features van de eerste versie van de Trendminer-dataminingsoftware, maar de markt nam haar tijd. De grootste uitdaging was snel early adopters te vinden. In minder dan drie jaar kregen we voet aan de grond bij de helft van de vijftig grootste chemische concerns. Daarom moesten we een wereldwijd salesteam uitbouwen, wat in een uiterst competitieve markt, met wereldspelers als GE, Aspentech en Cisco, te lang zou duren. En als er iets is dat scale-ups zich in een product war niet kunnen veroorloven, dan is het wel tijd.

Schermvullende weergave Matthias Vandepitte ©rv

Vanaf dag één was het onze ambitie van Trendminer de ‘Google voor de industrie’ te maken en wereldwijd in bijna elke productieomgeving aanwezig te zijn met onze zoektechnologie. Door de alliantie met en de overname door Software AG kregen we toegang tot een sterk distributiekanaal en kunnen we uiteindelijk toch het wereldmarktleiderschap bereiken. Hierdoor is onze onderneming in Hasselt verzekerd van de beste toekomst.

3. Omzet streelt alleen de ijdelheid

Jonge ondernemers goochelen graag met zogenaamde ‘vanity metrics’ (‘ijdelheidsparameters’) om het succes van hun start-of scale-up aan af te meten. Ze pakken uit met de groei van hun personeelsbestand of hun omzet, maar omzet betaalt de rekeningen niet. Een goede kapitaalefficiëntie - hoe snel een geïnvesteerde euro rendement oplevert - is een veel betere en betrouwbaardere graadmeter om durfkapitaal op te halen.

We hebben Trendminer verkocht net omdat we groot droomden.

Om je kapitaalefficiëntie te berekenen, moet je al je parameters in de vingers hebben. Bij Trendminer hadden we erg lange verkoopcycli. Een chemisch bedrijf overtuigen nieuwe software wereldwijd uit te rollen kon makkelijk anderhalf tot zelfs drie jaar duren. Maar als die klanten eenmaal aan boord zijn, zijn ze hondstrouw. Voor een bedrijf als HelloFresh is die klantentrouw een pak minder.

Hoeveel het kost om een klant aan boord te halen (customer acquisition cost), hoeveel het kost om die klant te bedienen (cost-to-serve), hoelang die klant aan boord blijft (churn): als je die metrics niet beheerst, knal je snel tegen de muur.

4. Droom groot