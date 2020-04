Stilgevallen markt vraagt soepele verlenging woninghuur

Organiseer in deze buitengewone omstandigheden een verlenging van de huur als een recht voor de huurder, en doe dat voor een periode die kort na de lockdown eindigt. Die oplossing biedt voordelen voor huurders en verhuurders.

Huurders komen en huurders gaan. Ook al is de mobiliteit op de private huurmarkt behoorlijk groot, vandaag ligt ze op apegapen. Bezichtigingen zijn niet toegestaan en het federaal crisiscentrum raadt aan alleen essentiële verhuizen te laten doorgaan. Dat is begrijpelijk vanuit gezondheidsoogpunt, maar het brengt huurders en verhuurders in de problemen om hun contracten na te leven.

Iedereen moet in zijn kot blijven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, als je huurcontract toevallig nu afloopt. Bij gebrek aan alternatief blijven huurders vaak noodgedwongen in de woning waar ze in quarantaine zitten. Volgens de huurwet kunnen huurders een verlenging wegens buitengewone omstandigheden voorstellen aan hun verhuurder. Als die akkoord gaat, mag de huurder langer in de woning blijven. De Vlaamse overheid versoepelde dat systeem om het probleem te verhelpen. Het is niet langer verplicht het voorstel aangetekend te doen. Dat mag ook via e-mail en tijdens de laatste maand van het contract.

Met alweer het einde van de maand in zicht, is langer uitstel in Vlaanderen echt geen optie meer. We moeten sluitende maatregelen nemen en daarover duidelijk communiceren.

Essentieel blijft dat huurder en verhuurder tot een akkoord komen. En daar komt de kat op de koord. Niet alle verhuurders zijn happig op zo’n verlenging, zeker niet als er al een contract is met een nieuwe huurder. Verhuurders willen, nogal logisch, graag een goede relatie met hun nieuwe huurder behouden. Een zittende huurder die een verlenging wil, gooit roet in het eten.

Nochtans is de situatie wat ze is. Als de huurder niet weg kan, dan is dat gewoon zo. Voor de verhuurder is daar op korte termijn niets aan te doen. De overheid besliste door van de coronapandemie dat vrederechters alleen dringende zaken behandelen en al zeker tot 17 juli geen uithuiszettingen mogelijk zijn.

Wil de verhuurder niet ingaan op het voorstel tot verlenging wegens buitengewone omstandigheden, dan kan de huurder in de praktijk toch blijven zitten. Juridisch gezien begaat hij wel een fout: hij heeft de woning niet teruggegeven op het einde van het contract.

Voor een verhuurder zit er voorlopig niets anders op dan die situatie te gedogen. Is het dan beter maar akkoord te gaan met een verlenging? In dat geval is het onzeker wat de gevolgen zijn voor het contract met de nieuwe huurder. Door een verlenging toe te staan, kan de verhuurder de woning niet tijdig ter beschikking stellen aan de nieuwe huurder.

Contractuele fouten

Omdat de Vlaamse overheid de focus legt op een vrijwillige verlenging van het contract, met als ondergrens dat uithuiszettingen tijdelijk niet mogelijk zijn, begaan huurders en verhuurders massaal contractuele fouten. Zij vinden onvoldoende houvast in de bestaande regelgeving en kunnen momenteel niet naar de vrederechter om zekerheid te krijgen.

Nochtans is een oplossing, waardoor de juridische realiteit opnieuw overeenstemt met de situatie op het terrein, perfect mogelijk. Bovendien zou de Vlaamse overheid zo een sterkere invulling geven aan het grondrecht op wonen. Concreet organiseren we dan de verlenging wegens buitengewone omstandigheden tijdens deze coronaperiode als een recht voor de huurder voor een periode die kort na de lockdown eindigt (bijvoorbeeld uiterlijk een maand nadien). Daarvoor is geen akkoord nodig, alleen een kennisgeving aan de verhuurder.

Dat is uiteraard een gunstige maatregel voor huurders, die hun woning voorlopig verder bewonen zonder fouten te begaan. Maar ook voor verhuurders biedt het voorstel voordelen. Blijft de huurder effectief zitten, dan is de situatie in de eerste plaats veel duidelijker. De verhuurder kan de verlenging aanhalen als overmacht en aan zijn nieuwe huurder beter uitleggen dat dat buiten zijn wil is gebeurd. Verlengt de huurder niet, dan blijft alles zoals het was. Verlengt de huurder en is er nog geen nieuwe huurder, dan vermijdt de verhuurder leegstand nu door de coronamaatregelen geen bezichtigingen mogelijk zijn.