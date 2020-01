Stop de wildgroei van winstbegrippen...

De internationale boekhoudwaakhond IASB en de Europese financiële waakhond ESMA willen de wildgroei van winstmaatstaven die bedrijven rapporteren stoppen. Dat kan maar lukken als een strenge definitie hand in hand gaat met een minstens even strenge handhaving.

Door Jan Bouwens, hoogleraar accounting Universiteit Amsterdam en research fellow Cambridge University, en Arnt Verriest, professor accounting EDHEC Business School Frankrijk

In zijn financiële verslaggeving schuift het coworkingbedrijf WeWork de prestatiemaatstaf ‘community-adjusted ebitda’ naar voor. Daarbij worden uitgaven aan marketing en diverse diensten niet als kosten beschouwd. In 2018 rapporteerde Thomas Cook een uitstekende ‘ebitdaR-marge’ van 13%. Of deze alternatieve, en door het management zelf gekozen en berekende, maatstaven de prestaties van het bedrijf accuraat weergeven, is zeer de vraag. Thomas Cook is intussen opgedoekt en WeWork lost geenszins de verwachtingen in die sommige investeerders, zoals Softbank, enkele jaren geleden koesterden over het bedrijf.

Alternatieve winstmaatstaven maken het voor investeerders en andere belanghebbenden in financiële verslaggeving erg moeilijk om winstcijfers te interpreteren, laat staan ze te vergelijken met die van andere ondernemingen. Deze praktijken tonen duidelijk aan waarom een strenge definitie nodig is. Het is evident dat deze gang van zaken de vergelijkbaarheid van bedrijfsprestaties ernstig bemoeilijkt.

Wanneer men voorstanders van ebitda (winst voor aftrek van rente, belasting en afschrijving) en ebit (winst voor aftrek van rente en belasting) vraagt waarom ze zich richten op dit kengetal, luidt het antwoord dat ebitda een snelle manier is om de kredietwaardigheid van ondernemingen te bepalen. En inderdaad, kengetallen gebaseerd op ebitda treffen we aan in leningovereenkomsten tussen banken en cliënten. Daarnaast beschouwen sommige handboeken over financiële analyse ‘debt-to-ebitda’ als een maatstaf om het kredietrisico op lange termijn van een onderneming in te schatten. De vraag is echter waarom dat zo is, want uit onderzoek weten we dat winst gemeten volgens de IASB-standaard een betere voorspeller is van kredietrisico dan ebitda.

CEO’s gebruiken alternatieve winstcijfers om naar believen kosten die hen onwelgevallig zijn weg te laten uit het door hen gebruikte winstbegrip

Anderen betogen dat ebitda een goed beeld geeft van het vermogen van het bedrijf om kasmiddelen te genereren. Zij interpreteren ebitda als een alternatief voor conventionele cashflowmaatstaven zoals operationele cashflow en vrije cashflow. Ebitda combineert cash en winst echter zodanig dat de maatstaf altijd als hoogste uitvalt, hoger dan de gegenereerde cash en hoger dan de gerealiseerde winst. Dit maakt de maatstaf voor managers buitengewoon aantrekkelijk om te rapporteren en te verkiezen boven winst, zeker als de winstgevendheid onder druk staat.

CEO’s gebruiken alternatieve winstcijfers om naar believen kosten die hen onwelgevallig zijn weg te laten uit het door hen gebruikte winstbegrip. Zo kiezen ze er voor om afschrijvingen te schrappen. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die een lage winst scoren met de officiële maatstaven, geneigd zijn winst te tonen volgens hun eigen definitie. Deze relatie kan moeilijk aan het toeval worden toegeschreven.

Gelet op de neiging van managers om alternatieve winstcijfers te rapporteren is er kennelijk voldoende reden voor hen om aan te nemen dat de marktpartijen de door hen gedefinieerde winstcijfers geloven. In sommige gevallen geeft de markt hen gelijk, maar meestal niet. Als we de marktreacties op ebitda vergelijken met winst die werd berekend volgens de officiële definities, dan geeft de officiële winst steeds meer informatie aan de belegger dan ebitda.

Om de wildgroei van winstdefinities in te perken willen de IASB en ESMA definities van operationele winst introduceren waarvan niet mag worden afgeweken. Het is een waardige poging om de vergelijkbaarheid van prestaties tussen bedrijven te verhogen. Het succes van deze ingreep die in 2021 moet worden ingevoerd zal echter afhangen van de mate waarin de nieuwe regel ook wordt afgedwongen.