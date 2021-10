Stop desinformatie over belastingvoordeel tweede verblijven...

Er is helemaal geen fiscaal voordeel voor tweede verblijven. Wie dat rondbazuint, doet aan desinformatie, met het risico op het creëren van een toxisch sfeertje.

De socialisten, de groenen en CD&V waren voorstander om het fiscale voordeel voor tweede verblijven te laten uitdoven. Dat idee is niet door de begrotingsonderhandelingen geraakt, en maar goed ook.

Een belastingvoordeel voor een uiterlijke vorm van welstand (zoals een tweede verblijf) is handig voor politici die zich willen profileren als bestrijder van dit cadeau voor de rijken of als verdediger van de kleine man die moeite heeft om zijn eerste woning aan te kopen.

De essentie De auteur

Frédéric Depauw is fiscaal expert en zaakvoerder van het adviesbureau TaxFré.

De kwestie

Sommige politici beweren dat er een fiscaal voordeel is bij de aankoop van een tweede verblijf.

De conclusie

Die bewering klopt niet. Er is geen fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede verblijf op zich. Er is wel een behoorlijk fiscaal nadeel.

Die politici weten heel goed dat ze, als het over belastingen gaat, wegkomen met een vlotte soundbite die niet helemaal of vaak helemaal niet klopt met de werkelijkheid. De kijker of lezer is immers geen geschoolde fiscalist en bovendien heerst er op heel wat (tv-)redacties de overtuiging dat het publiek technische vragen aan een politicus vervelend vindt.

In de discussie over het fiscale voordeel voor de aankoop van een tweede verblijf hebben nieuwsgierige journalisten nochtans een makkelijke taak. Gewoon vragen ‘Over welk fiscaal voordeel heeft u het?’, al dan niet gevolgd door ‘Zijn er ook fiscale nadelen’? Dat levert ongetwijfeld boeiende televisie op.

Spoiler alert: er is geen fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede verblijf op zich. Er is wel een behoorlijk fiscaal nadeel.

Verplaatsen

Stel dat ik beslis om mijn spaargeld te investeren in een bestaand appartement aan zee van 300.000 euro, dan word ik op zich niet rijker. Ik verplaats alleen maar nettokapitaal (dus bijvoorbeeld reeds belast beroepsinkomen of een belaste erfenis) van mijn spaarboekje naar bakstenen. Het fiscale nadeel in de vorm van registratierechten bedraagt dan binnenkort 36.000 euro. Gaat het om een nieuwbouwappartement (met bijvoorbeeld een grondwaarde van een derde van de totale verkoopwaarde), dan loopt het fiscale nadeel op tot 54.000 euro, in de vorm van registratierechten en btw. Als herverdelingsmechanisme en vorm van solidariteit kan dit tellen.

Bovendien, ook als ik dit tweede verblijf aan zee enkel voor mezelf gebruik en dus niet verhuur, betaal ik elk jaar inkomstenbelasting (gebaseerd op het kadastraal inkomen) alsof ik het wel zou verhuren.

Degenen die zich door een afschaffing van dit voordeel budgettair rijk rekenen, zouden wel eens van een koude kermis kunnen thuiskomen.

Er is slechts een mogelijk fiscaal voordeel indien de aankoop wordt gefinancierd met een hypothecaire lening. Je kan bovendien niet van dat fiscale voordeel genieten als je al geniet van de woonbonus (op enkele uitzonderingen na). Het fiscale voordeel hangt ook af van de hoogte van je inkomen en bedraagt maximaal 705 euro per jaar per persoon.

Vaak wordt vergeten dat ook het afsluiten van een hypothecaire lening een fiscaal nadeel met zich meebrengt. Er wordt registratierecht (1%) en hypotheekrecht (0,3%) op het kredietbedrag betaald en ook btw op het ereloon van de notaris die de kredietakte verlijdt.

Korf

Degenen die zich door de afschaffing van dit voordeel budgettair rijk rekenen, zouden wel eens van een koude kermis kunnen thuiskomen. Dit mogelijke fiscale voordeel zit belastingtechnisch immers in een ‘korf’ die je kan vullen met ofwel de terugbetaling van je krediet voor een tweede verblijf ofwel met een specifieke belegging (langetermijnsparen) die je afsluit via je bank of verzekeraar. Als men enkel de eerste manier om de korf vullen afschaft, maar de tweede manier behoudt ( al dan niet onder druk van een sterke lobby van banken en verzekeraars), wordt het een verhaal van lood om oud ijzer.