Stop het gepalaver over de kerncentrales en doe ze gewoon dicht

Een nieuw rondje debatteren over de kernuitstap is het laatste waar we op zitten te wachten. Ondanks een duidelijke beslissing van de regering - uitstap tegen 2025 - blijven allerlei belanghebbenden die beslissing in vraag stellen. Stop met lapmiddelen te verzinnen, en verleg de focus naar een strategie met hernieuwbare energie en gascentrales.

Door Christophe Degrez, CEO van Eneco België

Wééral discussie over die kerncentrales? Hoe vaak nog? Elk jaar rond deze periode duikt ze op. Het klopt dat sluiting een grote impact zal hebben. Een investering in onze toekomst - onafhankelijk van een technologie of van een model - zal altijd een bepaalde kost hebben. Maar dat is daarom nog niet voelbaar in de eindfactuur, en bovendien is de kost van het nucleaire risico vele malen groter dan de investering in hernieuwbare energie. En als je echt appelen met appelen wil vergelijken, dan moet je de enorme jaarlijkse kost die gepaard gaat met het verwerken van het nucleaire afval ook in rekening brengen.

Ministers Marghem, Tommelein, Fremault en Crucke, steek alsjeblieft snel de koppen bij elkaar en zorg dat er voor het einde van dit jaar een concreet kader op tafel ligt

Er zijn betere alternatieven om de pieken en dalen van ons toekomstig energieverbruik te kunnen opvangen dan die verouderde en weinig flexibele kerncentrales. Het argument waar de sectorfederaties Agoria, essenscia en Febeliec mee uitpakken is de bevoorradingszekerheid.

Duidelijkheid

Ik geef hen gelijk dat er inderdaad snel duidelijkheid moet komen. Maar ik dacht, en velen met mij, dat die duidelijkheid er al was. Bij gebrek aan enige energievisie die langer dan één legislatuur standhoudt, dacht ik dat we nu toch eens gingen kunnen vasthouden aan die ene beslissing van de regering in het kader van energie: de sluiting van de huidige kerncentrales in 2025. Ik meende de premier - geflankeerd door zijn minister van Energie Marghem - dat zelfs vorige week nog maar eens uitdrukkelijk te horen herhalen. Duidelijk, toch? Er mag nu wel eens een einde komen aan het voortdurende in vraag stellen van pas genomen beslissingen en het gedebatteer over hoe zinvol of niet het scenario van de kernuitstap is. Consistentie graag!

De sectorfederaties zwaaien met de Elia-studie, maar in dezelfde studie lees ik nochtans dat de bevoorradingszekerheid wel degelijk gegarandeerd kan worden zonder kerncentrales. Op voorwaarde dat we nu in gang schieten. Zo moeilijk is het niet om de pieken en dalen van zonne- en windenergie op te vangen. Tesla bouwde in honderd dagen een gigantische batterij in Australië en in Duitsland is de bouw gestart van de grootste batterij van Europa. Ook gascentrales - een goed alternatief om die pieken en dalen op te vangen - zijn niet zo moeilijk om te bouwen en hebben een groot voordeel op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak.

Bij gebrek aan enige energievisie die langer dan één legislatuur standhoudt, dacht ik dat we nu toch eens gingen kunnen vasthouden aan die ene beslissing van de regering.

Concerns zoals Siemens zijn perfect in staat om in 16 maanden tijd in het oosten dergelijke centrales te bouwen. Waarom zou dat dan in België niet kunnen? Maar internationale industriële groepen zijn nu eenmaal niet echt geneigd om het risico te nemen op honderden miljoenen investeringen in nieuwe gascentrales dat voortvloeit uit een stop & go-beleid.

Er liggen trouwens gascentrales stil in België, omdat ze te weinig renderen zolang de kerncentrales draaien.

All the way

Diezelfde onzekerheid over het al dan niet sluiten houdt ook ambitieuze investeringen in hernieuwbare energie tegen. Waarom zouden bedrijven ‘all the way’ gaan zolang het niet moet?

Laten we dus de discussie over kerncentrales voor eens en voor altijd stoppen. Laten we stoppen energie te steken in het stop & go-beleid. De regering heeft beslist, de kernuitstap komt er in 2025. De staat van onze kerncentrales is verre van tiptop. Onze buurlanden kijken met argusogen hoe ons land met dat probleem omgaat. Het is echt niet meer het moment om in lapmiddelen te investeren. Want als we nu kiezen om daar miljoenen tegenaan te gooien, moeten we binnen enkele jaren toch nog investeren in die andere alternatieven. Dus doe het alsjeblieft meteen goed.

Schermen met een verlies aan competitiviteit van onze bedrijven tegenover het buitenland is eveneens een loos argument.

Schermen met een verlies aan competitiviteit van onze bedrijven tegenover het buitenland is eveneens een loos argument. De energieprijs is namelijk maar een kleine fractie van de totale kost van de energiefactuur en van de totale kosten van onze bedrijven. Loonkosten wegen nog altijd het zwaarst door. Voor het tiental energieverslindende bedrijven in ons land weegt het inderdaad zwaarder door, maar net daarom is er een doordacht beleid nodig waar we nu werk van maken.

Ministers Marghem, Tommelein, Fremault en Crucke, steek alsjeblieft snel de koppen bij elkaar en zorg dat er voor het einde van dit jaar een concreet kader op tafel ligt dat industriëlen toelaat om al dan niet investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Veranker dit dermate in teksten dat de consistentie gegarandeerd is over de komende legislaturen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat de kerstverlichting de komende jaren gewoon kan blijven branden.