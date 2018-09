Strategisch investeringsplan en digitaal Flanders Technology is ideaal koppel

Een land heeft voldoende en juiste investeringen nodig om zijn productiviteitspotentieel op peil te houden. Het Belgische overheidsbezit aan gebouwen en infrastructuur kromp de voorbije twee decennia met één derde. Het investeringspact is een eerste stap in de juiste richting, maar het voorbereiden van de digitalisering verdient meer aandacht.

We moeten meer investeren. Het dinsdag voorgestelde investeringspact van 150 miljard is een goede wake-up call. De voorbije jaren kwijnde de netto kapitaalvoorraad in België verder weg. Investeringsuitgaven zijn een gewillig slachtoffer bij besparingsrondes. Schrappen in lopende uitgaven - een toekomstige financieringsbron die tijdens de voorstelling van het investeringspact door Belfius-topman Marc Raisière terecht werd naar voor geschoven - vergt vaak onpopulaire maatregelen. In de Belgische politiek blijft dat taboe.

Sinds begin jaren 70 daalden de jaarlijkse overheidsinvesteringen in verhouding tot het bbp van een piek van 5% naar 2,3%. Overheidsinvesteringen omvatten onder meer gebouwen, wegen en transportmiddelen, informatica- en telecommunicatie-infrastructuur, onderzoek en ontwikkelingsuitgaven (vooral in het onderwijs). De Belgische staat behoort nu samen met Ierland, Portugal en de Mediterrane landen tot de Europese landengroep met de laagste overheidsinvesteringen.

Trekken we van de bruto-investeringen de afschrijvingen af, dan groeide de Belgische kapitaalvoorraad tijdens de voorbije 2 decennia jaarlijks met amper 0,2 procent. De reële Belgische economie groeide over deze periode met 1,7 procent. Hierdoor kromp de netto-kapitaalvoorraad in verhouding tot die economie met één derde tot amper 35 procent. In onze buurlanden schommelt die ratio tussen de 45 en 60%. De kwaliteit van hun infrastructuur wordt ook hoger ingeschat.

Digitale paraatheid

Ook in de digitale economie zijn we maar een middenmoter. De Europese Commissie publiceert jaarlijks een index van de Digital Economy and Society (DESI) die de vooruitgang meet van de 28 Europese lidstaten inzake digitalisering. In de meest recente editie zakken we terug van de 6de naar de 8ste stek.

Er is een hoge mate van connectiviteit in België en een behoorlijk niveau van digitale vaardigheden. Maar verbeteren doet die laatste niet. Amper 19% van de jongeren opteert voor een STEM-richting (science, technology, engineering, mathematics) en daarmee scoren we ver onder het OESO-gemiddelde.

De integratie van digitale en nieuwe technologieën verloopt relatief goed bij bedrijven. Zo werd het ‘Factory of the Future’-programma van Agoria dit jaar door Europa uitverkoren om ook op Europees niveau uitgerold te worden. De digitale publieke dienstverlening toont dan weer een gemengd beeld.

België stagneert dus of boert achteruit op cruciale domeinen. Bedrijven worden aangetrokken door onze open economie, de centrale ligging, het hoge niveau van de werknemers en een eerste klasse kenniscentrum. Dichtslibbende wegen en afbrokkelende tunnels doen afbreuk aan onze reputatie. Dat geldt ook voor het nijpend tekort aan geschikt personeel. Het Belgisch groeipotentieel komt onder druk, waardoor de schouders die bijkomende overheidsinvesteringen moeten dragen, smaller en smaller worden.

Toekomst

België fietste tijdens de vorige industriële revoluties steeds mee aan de kop. De voorbije 150 jaar hebben we onszelf al meermaals heruitgevonden. Na Groot-Brittannië waren we het eerste Europese land om een spoorwegnetwerk te ontwikkelen en ‘Le Belge’ was de eerste stoomlocomotief in continentaal Europa. Ernest Solvay speelde een pioniersrol in de globale chemiesector. De wereldtentoonstelling van 1958 was een hoogmis van geloof in de vooruitgang en zette ons op de kaart als een toonbeeld van innovatiekracht. Flanders Technology, de promotor van de derde industriële revolutie in Vlaanderen, zat aan de wieg van ons rijke biotechnologielandschap, van Vito en van IMEC, het grootste onafhankelijke onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie in Europa.

België moet het geweer van schouder veranderen en de afbrokkeling van onze infrastructuur een halt toeroepen. De overheidsinvesteringen moeten daarenboven vooral gericht zijn op ons land klaar te stomen voor het digitale en technologische tijdperk. Investeren in de infrastructuur van vandaag is goed, maar in die van morgen is nog beter.

Tesla naar Vlaanderen halen en de Chinese elektronische wagenproducent Thunder Power naar Wallonië, zal een stuk gemakkelijker gaan als we voluit investeren in een slim mobiliteitsnetwerk plus een regelgeving die het experimenteren met nieuwe technologieën mogelijk maakt. ‘Future of Mobility’, een studie van consultingbureau Deloitte, verwacht tegen 2030 dat de helft van de verkochte wagens elektrisch zullen zijn, 36% van de verplaatsingen zal gebeuren met deelwagens en 10% met autonome wagens.

In België moeten we hoger mikken, wat impliceert dat we al volop moeten investeren in de benodigde infrastructuur inclusief elektrische laadpalen, samenwerkende databases met de meest recente verkeersgegevens, enzovoort. Ook Jack Ma zal sneller geneigd zijn Alibaba’s nieuwe distributiecentrum in Luik te bouwen als hij weet dat zijn vrachtwagens geen uren zullen stilstaan in het verkeer.

Immaterieel

Nog meer dan in tastbare, ‘harde’ infrastructuur, machines en (slimme) gebouwen moeten we investeren in niet-tastbare, immateriële activa. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van databases en software, onderzoek en ontwikkeling, patenten, merken, opleiding en training. Bedrijven in de VS investeren daar sinds 1995 meer in dan in gebouwen en machines. In Europa en de rest van de wereld zijn we nog niet zover, maar het gaat wel die richting uit.

In België nam het aandeel van immateriële vaste activa in de totale overheidsinvesteringen de voorbije 20 jaar al toe van 20% naar 30%. Dat moet de komende jaren verder de hoogte ingaan en ik stel verheugd vast dat het strategisch investeringsplan daar deels in meegaat. Er wordt ingezet op investeringen in menselijk kapitaal en skills, onderzoek en ontwikkeling, volwassenonderwijs en omscholing. Bewustmakings- en promotiecampagnes kunnen duizenden studenten aanzetten om ingenieursstudies aan te vatten. Projecten om de digitale vaardigheden van de bevolking op te krikken, zorgen ervoor dat niemand achterblijft.

Goed is niet goed genoeg. We moeten ook de ideale omgevingsfactoren creëren voor een digitale economie. Patenten, merken en intellectuele eigendomsrechten winnen aan belang. Een duidelijke en stabiele wetgeving en rechtspraak verhogen de zekerheid bij bedrijven. Dat mag trouwens best op Europese schaal zijn. Zo ziet het er naar uit dat in 2019, na een gevecht van 40 jaar, er eindelijk een eengemaakt Europees patent komt evenals een gemeenschappelijk patentrecht voor heel Europa.