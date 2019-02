Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat de Groep van Tien onderhandelde oogst veel kritiek. Maar wat hadden die critici dan verwacht? En wat is hun alternatief? Of willen de stuurlui aan wal net de schipbreuk van het centraal overleg?

Respect. Dat is het eerste woord dat in mij opkwam. De Groep van Tien heeft de verantwoordelijkheidszin, de moed en de volharding aan de dag gelegd om een ontwerp van interprofessioneel akkoord te onderhandelen in een moeilijke context met sterk uiteenlopende verwachtingen van de achterban.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Als ik de tekst lees, valt het op dat de onderhandelaars veel terreinen hebben afgetast om tot die tekst te komen. Ze hebben talrijke modaliteiten en regelingen onderling afgewogen. Dat wijst al op een sterk staaltje professionele onderhandelingsvaardigheden. Het resultaat is dat de onderhandelaars de tekst durven voor te leggen aan de achterban, sommigen willen die zelfs verdedigen.

Let wel, die eerste groep voelt zich niet comfortabel. Ze hebben de grenzen verkend om een evenwicht te vinden tussen meerdere legitieme belangen: concurrentiekracht, flexibiliteit, verdeling van de rijkdom, bestrijding van armoede, evenwichtige arbeidsmarkt, financiering van de sociale zekerheid, een beetje ecologisch beleid en ten slotte sociale vrede.

Zoals ondernemers zeggen dat de klant altijd gelijk heeft, zo heeft bij de vakbonden de achterban altijd gelijk.

Hoe moeten ze eerlijk zijn tegenover oudere werknemers, zolang er niet meer mobiliteit is tussen ‘zware’ en ‘minder zware’ beroepen? Een bijkomende complexiteit is de relatie tussen sociale partners en de politiek. De Groep van Tien is paritair samengesteld, maar in feite vindt er een tripartite overleg plaats. Maar dan zonder de aanwezigheid van de derde partij: de regering. Werkgeversorganisaties en vakbonden onderhandelen over een akkoord met de macht van de politiek in het achterhoofd. Maar zoals ondernemers zeggen dat de klant altijd gelijk heeft, zo heeft bij de vakbonden de achterban altijd gelijk.

De inkt was nog niet droog of kritische geluiden weergalmden in de gangen van het sociaal overleg, bijvoorbeeld op Twitter. Brugpensioen aan 58? Hoe kan dat toch, zomaar de factuur doorschuiven naar de klimaatgeneratie? Overuren aanmoedigen? Doe maar, de mensen worden er ziek van. En die 1,1 procent? Tja, een staaltje van gemanipuleerde economische wiskunde.

Het zijn de beste stuurlui aan wal die roepen. Ik weet alleen niet of die stuurlui ook zoveel bordjes tegelijk hoog kunnen houden.

Draagvlak

Hebben de critici een alternatief voor ogen? Wat hadden ze dan verwacht? Veronderstellen we even dat de regering een consensus vindt om een loonnorm vast te leggen, en dat zo’n koninklijk besluit binnen het mandaat van lopende zaken valt. Dan volgen onderhandelingen in paritaire comités en ondernemingen zonder draagvlak. Wie kan dan instaan voor de naleving van de onderhandelingsmarge?

Het is niet juist en zelfs niet fair één aspect uit te vergroten zonder het geheel te bekijken.

Vakbonden gaan vrijuit want ze hebben geen rechtspersoonlijkheid. De syndicale druk kan leiden tot ontsporing. In dat geval is de werkgever juridisch aansprakelijk. Ik twijfel tussen twee woorden: chaos of Kafka. Maar misschien is schipbreuk van het centraal overleg net de doelstelling van de roepende stuurlui. Dan moeten ze ook de moed hebben om de automatische indexering af te schaffen. Wie heeft dan een alternatief om de sociale vrede te handhaven?