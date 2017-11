Sven Gatz moet niet bang zijn van RTL

'Vlaams minister van Media Gatz neemt dus openlijk positie in tegen een Europees mediabedrijf dat in België een sterke aanwezigheid heeft en dat een grote directe en indirecte werkgelegenheid creëert.' © BELGA

Vlaanderen mag blij zijn dat het erin slaagt mediabedrijven als RTL buiten te houden, zei Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) maandag. Dat is een wereldvreemde uitspraak. Het echte gevaar voor onze media heet GAFA: Google, Amazon, Facebook en Apple.

Door Philippe Delusinne, CEO van RTL België

De Vlaamse Regulator voor de Media hield maandag zijn jaarlijkse symposium. Daar kwamen interessante meningen aan bod, onder meer van Peter Qua-ghebeur, de CEO van SBS (VIER, VIJF en ZES). Hij opperde in een interview eerder dit jaar dat als we niet oppassen media als SBS binnen twee jaar kunnen verdwijnen.

Minister Sven Gatz is verblind door de Californische zon.

De redenen zijn legio. Jongeren consumeren content op andere schermen dan klassieke televisieschermen, kijkers zappen uitgesteld bekeken reclame weg en de concurrentie van reclame op het internet is groot.

Maar iedereen is het erover eens dat de grote bedreiging van GAFA (Google, Amazon, Facebook en Apple) en de Netflixen komt. Vooral Google en Facebook zijn problematisch. Er is een consensus dat ze nu al 70 procent van het in België geïnvesteerde reclamegeld op het internet naar het buitenland versluizen.

Zowel Google (via onder andere You-Tube) als Facebook zet massaal in op videoadvertenties. Die reclame hebben spelers als SBS en Medialaan net nodig om hun lokale culturele content te financieren.

RTL buiten

In een wereld waarin de grote bedreiging van GAFA komt, doet onze Vlaamse minister van Media Sven Gatz een opmerkelijke uitspraak. Samengevat zei hij maandag dat Vlaanderen blij mag zijn dat het een kleine markt is die erin slaagt bedrijven als RTL buiten te houden.

RTL is op termijn wellicht de beste garantie dat lokale Vlaamse programma’s blijven voortbestaan.

Ter herinnering, RTL België is een Belgische nv die in Franstalig België drie tv-zenders uitbaat, een succesvolle nieuwsweb-site heeft en medeaandeelhouder is van twee succesvolle radiozenders die beide ook Belgische nv’s zijn. Het bedrijf stelt vandaag zo’n 700 mensen tewerk, maar is in herstructurering, waardoor een 100-tal werknemers dreigt ontslagen te worden. Dat is een gevolg van de langetermijnvisie van het bedrijf op de evolutie van de media en de wil om de activiteiten in België en de werkgelegenheid maximaal te behouden.

Gatz neemt dus openlijk positie in tegen een Europees mediabedrijf dat in België een sterke aanwezigheid heeft en dat een grote directe en indirecte werkgelegenheid creëert.

Als beleidsmaker mag een minister natuurlijk keuzes maken en positie innemen. Maar een bedrijf als RTL bij naam noemen, is een eyeopener. Het toont aan hoezeer het oude vijandbeeld blijft overheersen.

Garantie

Intelligente samenwerking is voor bedrijven de enige manier om tegen Google en Facebook op te komen. Daar hoort schaalgrootte bij. Die kan verkregen worden door een samenwerking tussen Vlaamse concurrenten, maar ook een eventuele samenwerking met RTL of de komst van het bedrijf naar Vlaanderen is geen bedreiging. Het kan eerder een garantie zijn dat de lokale content die de Vlaamse eigenheid ondersteunt, blijft voortbestaan. Net zoals RTL Nederland dat al decennia bij onze noorderburen doet. Voor Jan met de pet is RTL daar een lokaal Nederlands bedrijf met een Europese merknaam en mogelijkheden die een alleenstaande speler niet heeft.

Intelligente samenwerking is voor bedrijven de enige manier om tegen Google en Facebook op te komen. Daar hoort schaalgrootte bij.

RTL is ook het bedrijf dat via zijn dochteronderneming IP Belgium al jaren samenwerkt met lokale initiatieven als TOPradio, Nostalgie en het Antwerpse fenomeen Radio Minerva door nationale reclame voor de zenders te verkopen. Daarbij is het geen aandeelhouder van die media, enkel een bedrijf dat met expertise de zenders maximale inkomsten wil verschaffen.

Is het ten slotte nodig eraan te herinneren dat 34 procent van de RTL Belgium-aandelen in handen is van Belgische uitgeefbedrijven, waaronder Mediahuis? Zo draagt het succes van RTL Belgium rechtstreeks bij tot dat van een van de grootste mediagroepen in Vlaanderen.

Het echte cookiemonster, meneer de minister, komt uit Californië. RTL is op termijn wellicht de beste garantie dat een Europees mediabedrijf - dat regionale inhoud, werkgelegenheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel draagt - de Vlaamse cultuur mee overeind komt houden. We vinden het dan ook spijtig dat u zo bang bent voor RTL en blijkbaar verblind bent door de Californische zon.