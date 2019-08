Swipen we ons naar een totalitair regime?

De betogingen in Hongkong lijken ver van ons bed, maar leggen een risico bloot dat ook ons zorgen moet baren. Moderne technologie houdt grote gevaren in, als die in handen van een repressieve overheid komt.

De voorbije week toonden beelden uit Hongkong hoe betogers een camera voor gezichtsherkenning naar beneden haalden. Dat beeld kan wel eens even iconisch worden als dat van het neerhalen van de standbeelden van Stalin in Oost-Europa en Sadam Hoessein in Irak. Het is een symbool van hoe de strijd tegen repressie almaar vaker een strijd is van de mens tegen technologie in plaats van de mens tegen een individuele dictator.

Enkele weken daarvoor zagen we, ook in Hongkong, hoe plots lange rijen ontstonden aan de ticketmachines in de metro. Betogers wilden hun metrokaart niet gebruiken uit angst dat de overheid hun aanwezigheid op plaatsen waar betoogd werd zou traceren. De twee voorbeelden tonen aan hoe gemakkelijk instrumenten die initieel dienen om het leven van burgers gemakkelijker of veiliger te maken, in de handen van een regime met foute intenties snel kunnen worden omgevormd tot de technologische instrumenten van een repressieve overheid.

In China (en dus ook in Hongkong) wordt dergelijke technologie al van bij het begin ingezet met een dubbel doel, maar ook bij ons bestaat het risico dat technologie heel anders uitdraait dan ze initieel bedoeld was.

Elke technologie- of marketinggoeroe zal het beamen: de kern van digitalisering is het leven van je klanten gemakkelijker maken. Of dat nu klanten van een bedrijf of van de overheid zijn, het is essentieel om als dienstverlener alles zo ‘smooth’ mogelijk te laten verlopen. Je treinticket kopen met gezichtsherkenning, tolwegen betalen met cameraherkenning van je nummerplaat, betalen met je mobiele telefoon, winkels zonder kassa’s die via gezichtsherkenning of je telefoon volgen wat je in je karretje legt en de rekening naar huis sturen. Het kan allemaal.

Het maakt ons leven ook veel veiliger en gezonder. Lage-emissiezones worden gecontroleerd door camera’s die iedereen filmen die een stad binnenkomt. Camera’s op straat kunnen steeds vaker verdachte bewegingen opsporen en drones kunnen een verdachte eenvoudig volgen. ‘Als je niets verkeerd doet, moet je geen schrik hebben van al die camera’s’, klinkt het vaak.

Arabische Lente

Zolang we een goedaardige overheid hebben, is die technologie een geschenk. Maar als politici met minder goede bedoelingen erin slagen de macht te verwerven, staat een prachtig technologisch apparaat klaar dat mits enkel aanpassingen de technologische kern kan worden van een repressieve overheid die haar burgers wil controleren en verzet direct wil opsporen.

Tien jaar geleden leek technologie een hulpmiddel voor burgers die in opstand kwamen tegen dictators. Dat is nu anders.

Tien jaar geleden leek technologie een hulpmiddel voor burgers die in opstand kwamen tegen dictators. De betogers van de Arabische Lente gebruikten Facebook en Twitter om zich te organiseren. Maar in veel landen worden de sociale media ondertussen gemonitord om betogingen in de kiem te smoren. In China controleert de overheid alle sociale media en komen kritische stemmen niet meer aan bod. En in de landen waar de controle niet optimaal is, zien we dat bij onrust desnoods het internet platgelegd wordt, zoals recent gebeurde in Ethiopië.