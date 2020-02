Technocraten leggen u niet in de luren...

Politici weten doorgaans bijzonder goed wat moet gebeuren, maar zien anderen niet graag scoren. Laat mensen die er geen belang bij hebben om herverkozen te worden - technocraten - een tijd besturen.

Ik ben een maand geleden aan dit opiniestuk begonnen, en er na een halfuur weer mee gestopt, nadat ik voor de zoveelste keer via de radio had gehoord dat de regeringsvorming in een stroomversnelling was gekomen. Samen met alle goedgelovige Belgen heb ik me toen alweer in de luren laten leggen.

Het woord luur komt van het Middelnederlandse ludere (luier). In de zeventiende eeuw leden kinderen vaak aan de zogenaamde Engelse ziekte (rachitis). Bij gebrek aan vitamine D groeiden de ledematen krom. Dat wilde men tegengaan door de kinderen stevig in doeken te leggen. Ze werden ‘in de luren gelegd’. Maar wie dat geloofde, werd in het ootje genomen. De politici gaan in een kringetje (een ootje) rond de mensen staan en houden ze voor het lapje. En zo kunnen we blijven doorgaan, net zoals de politici doen: blijven discussiëren en ons laten geloven dat de oplossing uit de lucht zal vallen.

Schermvullende weergave ©Dries Luyten

Eén ding staat evenwel vast: ze raken er niet uit. Paars-groen, paars-geel, Vivaldi, Rode Duivel... Alle mogelijke coalities zijn de revue gepasseerd. De enige mathematisch juiste keuze is ‘Yellow Tiger’, de coalitie waarin de N-VA met Waalse Tijger Paul in een federale regering stapt. Alleen is die ideologisch onhaalbaar: een combinatie tussen de N-VA en de PS wordt - nog voor ze enige kans op slagen heeft - vanuit alle hoeken afgebroken. De Waalse Tijger heeft dat onlangs ook op alle televisiekanalen duidelijk gearticuleerd : ‘ça! ne! marche! pas!’.

Beweren dat de minimumpensioenen omhoog moeten, volstaat niet als voedingsbodem voor een duurzaam en gemeenschappelijk project tussen Noord en Zuid. Ook nieuwe verkiezingen zijn geen oplossing. We zouden alleen maar in een nog ingewikkeldere situatie terechtkomen, waarin de standpunten alleen verder uit elkaar groeien.

Wantrouwen

Heeft België dan geen bestaansredenen meer? Jawel, het is verstandig bepaalde activiteiten federaal te blijven organiseren. Maar net zoals in een huwelijk is het niet uitgesloten dat partners uit elkaar groeien zonder dat zelf te willen of zelfs zonder objectief aanwijsbare redenen. Vlaanderen en Wallonië zijn in zo’n situatie terechtgekomen: samenleven kan nog net, want het is verstandig om goede afspraken te maken over de juiste verdeling van de middelen. Maar objectief overleg is ingewikkeld geworden. Er is een sfeer van wantrouwen ontstaan die funest is voor het vinden van een langetermijnoplossing.

Ja, ook een technocratische regering moet voor het beleid dat ze wil voeren een democratische meerderheid vinden in het parlement.

Wat gebeurt er in een huwelijk dat niet meer functioneert? Een psycholoog, relatietherapeut of bemiddelaar moet redding bieden. Beide partners wordt gevraagd zich terug te trekken van het strijdtoneel en vanop een afstand tot bezinning te komen. De enige oplossing voor de Belgische politieke impasse is de installatie van een technocratische regering voor een periode van bijvoorbeeld twee jaar. De politici kunnen zich in tussentijd terugtrekken in het parlement om zich te bezinnen. Ze kunnen ‘de anderen’ de kans geven het vertrouwen te herwinnen zonder dat er elke dag een camera of een journalist in de buurt is.

Juiste maatregelen

Niemand hoeft tijdens die periode zijn gezicht te verliezen. Aan een realistisch tempo kan worden gewerkt aan het herstel van het vertrouwen, met de hulp van iemand die het ego van een aantal excellenties tot normale proporties herleidt. Tegelijkertijd wordt het land verstandig bestuurd door mensen die niet herverkozen moeten raken. Zij nemen de juiste maatregelen in domeinen waar iedereen - ook de ego’s - het over eens is: pensioenen, begroting, fiscaliteit, milieu, migratie, veiligheid, gezondheidszorg, kwalitatieve dienstverlening, werkgelegenheid en arbeidsgraad. Kortom, de domeinen waar de mensen wakker van liggen.