Tegen het wantrouwen in justitie bestaat een remedie: de volksjury

Waarom laten we Dries Van Langenhove en consorten niet de keuze: verschijnen voor een professionele rechter of voor een jury?

26 mei 2023. Het hof van beroep van Antwerpen veroordeelt meerdere Reuzegommers tot werkstraffen. Rechters in ivoren torens zouden welgestelde jongeren en hun ouders in bescherming nemen.

Het verdict? Klassenjustitie.

De auteur

Jan De Groote is advocaat bij Cottyn Lawyers en lid van de denktank Eleni. De kwestie

Meerdere rechterlijke beslissingen stuiten op onbegrip en verwijten van klassenjustitie. De oplossing

Laat een volksjury beslissen. Van een jury kan niemand zeggen dat die alleen bestaat uit ‘de elite’.

22 februari 2024. Een aandachtsminnende jongeman weigert een werkstraf, om meteen daarna te klagen over de straf die hij wel krijgt. Verontwaardiging troef bij bv’s, politici en anderen. Hoewel Acid een nettowaarde heeft van meer dan 200.000 euro, schieten minder vermogende mensen hem meteen bij om zijn factuur te betalen. Dat Acid niet in beroep gaat omdat hij bereikt heeft wat hij beoogde, doet er voor velen niet toe.

Het verdict? Klassenjustitie.

3 maart 2024. Het vertrouwen in justitie krijgt opnieuw klappen als uitkomt dat een hooggeplaatste magistraat fraude heeft gepleegd bij een examen.

Het verdict? Klassenjustitie.

12 maart 2024. In een vonnis van 62 bladzijden veroordeelt een Gentse rechter Dries Van Langenhove, de leider van Schild & Vrienden, streng.

Klassenjustitie?

In de aanloop van het proces zette Van Langenhove daar sterk op in. Hij zou ten prooi vallen aan de rechterlijke elite, bestaande uit linkse gutmenschen die erop uit zijn hem te pakken, klonk het. Eerst kwam de onderzoeksrechter aan de beurt die Van Langenhove ‘linkse, onnozele voorwaarden’ zou hebben opgelegd. Toen Van Langenhove doorverwezen werd naar de correctionele rechtbank, sprak hij van een ‘politiek proces’. In de correctionele rechtbank waren de stoelen nog niet opgewarmd of alle rechters in de zaak werden gewraakt. Van Langenhove trok met die kwestie tot het Hof van Cassatie, waar hij uiteindelijk bot ving.

Na de uitspraak noemde Tom Van Grieken, de voorzitter van het Vlaams Belang, justitie ‘door en door rot’. Op trumpiaanse wijze werd verkondigd dat de veroordeling er kwam na een schijnproces, waarbij witte ridder Van Langenhove de duimen moest leggen tegen het linkse woke-establishment.

Activistische rechters

Hoe doorzichtig dat verhaaltje voor sommigen ook lijkt, het slaat aan. Er heerst een algemeen gevoel dat ‘de elite’ - en daar behoren rechters natuurlijk ook toe - vervreemd is van het gewone leven.

Tegen dat gevoel bestaat een remedie: het betrekken van burgers in de besluitvorming. In de rechtspraak is dat mogelijk via een jury.

Als het volk justitie niet langer vertrouwt, moet justitie het volk maar wat meer vertrouwen.

Politici blijven proclameren dat de volksjury achterhaald is en dat we die beter vroeg dan laat afschaffen. Gewone mensen zijn niet in staat over zulke zaken te beslissen, horen we weleens. Blijkbaar zijn burgers wel slim genoeg om te weten wat wel en niet mag voor zichzelf, anders worden ze gestraft, maar ze kunnen het niet weten voor een ander. Waar dat misplaatste wantrouwen in de burger vandaan komt? Joost mag het weten.

Waarom laten we Van Langenhove en consorten niet de keuze, zoals dat in andere landen kan: verschijnen voor een professionele rechter, of voor een jury? Van een jury kan niemand zeggen dat die alleen bestaat uit ‘de elite’. Als gewone mensen beslissen, kan niemand zeggen dat er sprake is van klassenjustitie of dat het Belgische ‘regime’ Van Langenhove het zwijgen wil opleggen.