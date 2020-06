Theorie van de 'twee grootste partijen' werkt maar voor één partij...

Een federale 'regering van de twee grootste partijen' kan enkel neerkomen op een optelsom van elkaar opheffende tegenstellingen. Want veel groter kunnen de tegenstellingen tussen de PS en de N-VA niet zijn.

Al enkele maanden horen we het steeds terugkerende argument dat om ons land stabiliteit te geven, de twee grootste partijen, de N-VA en de PS, moeten samenwerken. Nog straffer: elke regering zonder die grootste partijen, zou niet democratisch zijn.

Die redenering verbaast me elke keer. Eerst en vooral omdat er in de wereld weinig voorbeelden zijn van waar dat het geval is. De uitzonderingen zijn de Zwitserse Confederatie, vanuit een historische traditie van referenda, en Israël, waar het de laatste uitweg was en ten koste van de Palestijnen gaat.

Beide partijen, die het land stabiliteit moeten geven, hebben een tegenovergestelde visie op alles wat onder het politieke landschap valt.

Maar ook, en vooral, omdat die redenering nooit is gemaakt na de verkiezingen van 2014. Toen waren de twee grootste partijen dezelfde als vandaag. Dat de PS als grootste Franstalige partij (32% en 23 zetels) toen naar de oppositiebanken werd verwezen, terwijl we net daarvoor in de formule van een tripartite (socialisten, liberalen en christendemocraten) in moeilijke begrotingsomstandigheden een ruime staatshervorming leidden, leek toen niemand te beroeren.

Het bleek ook geen probleem te zijn dat diezelfde tripartite, die het land na 541 dagen crisis rust en stabiliteit had geboden en waarvan de meeste regeringspartijen versterkt uit de volgende verkiezingen kwamen, niet werd voortgezet, zoals in een democratie nochtans logisch is. Integendeel, men vond het toen al bon ton om te zeggen dat regeren zonder de PS op zich al een staatshervorming was en getuigde van gezond verstand. Tant pis als die nieuwe meerderheid in het zuiden van het land zwaar in de minderheid was.

Variabele geometrie

Het argument van de variabele geometrie wekt bij mij de onaangename indruk dat de 'theorie van de twee grootste partijen' slechts voor één partij werkt. In een normaal samengesteld parlementair systeem wordt de democratische legitimiteit gelezen in de verschuivingen van de stemmen, die een uitdrukking zijn van de afstraffing van het verleden of de vraag naar iets nieuws. Dat de Zweedse coalitie na vijf jaar rechts beleid 23 zetels (of 677.800 stemmen) verloor, is een duidelijk signaal dat de burgers snakken naar een ommekeer.

Wat zal die zogenaamd stabiele regering beslissen bij Europese kwesties die essentieel zijn voor onze toekomst, zoals de Green Deal, het Next Generation-plan en het migratiepact?

Het zou niet meer dan normaal zijn geweest als een andere meerderheid, met minstens 88 zetels en met inbegrip van de groene politieke familie - de enige politieke familie die vooruitgang boekte bij de laatste verkiezingen (als we de partijen die om meerdere redenen geen aanspraak maken op regeringsdeelname buiten beschouwing laten) - en met een quasi-meerderheid in beide Gemeenschappen, snel op de been was gebracht. Maar dit is België, en hier is nooit iets gewoon normaal.

Laten we ons proberen voor te stellen wat zo'n regering met 'de twee grootste partijen' kan geven. Beide partijen, die het land stabiliteit moeten bezorgen, hebben een tegenovergestelde visie op alles wat onder het politieke landschap valt: ultraliberaal versus sociaaldemocratisch, confederalisme tegenover samenwerkingsfederalisme, euroscepticisme contra Europees federalisme, klimaatscepticisme versus ecosocialisme, moreel conservatisme tegenover progressiviteit.

Zwijgen

Het programma van zo'n regering kan enkel neerkomen op de optelsom van elkaar opheffende tegenstellingen. Om één voorbeeld te nemen: Europa. Wat beslist deze zogenaamd stabiele regering bij fundamentele Europese kwesties die essentieel zijn voor onze toekomst, zoals de Green Deal, het Next Generation-plan en het migratiepact? België, een van de stichtende landen van de EU en de zetel van haar instellingen, is dan in het beste geval in de Europese Raad, de Ecofin-Raad en de Eurogroep tot zwijgen veroordeeld.

Als een andere levensvatbare minderheid de verlamming kan vermijden die we sinds december 2018 kennen, zal ik tegen haar keuzes vechten maar haar democratische gehalte erkennen.

Niemand droomt van een minderheidsregering. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik de voorkeur geef aan een bredere coalitie, waarbij de groene partijen betrokken zijn, in lijn met een Europese meerderheid, en ondersteuning kan gegeven worden aan de grote plannen die de Unie hervormen. Maar na duizend pogingen is misschien de tijd gekomen om de weg van het minste kwaad te kiezen. Net als een dozijn Europese regeringen, die net als wij, te maken hebben gekregen met toenemende politieke versnippering en polarisatie.

Sommige landen, zoals de Scandinavische, hebben er decennia en met succes mee geëxperimenteerd. Andere raken er gaandeweg aan gewend en herontdekken daarbij de rijkdom van democratieën waar compromissen niet langer achter gesloten deuren worden uitgewerkt, maar in openbare debatten in het Parlement, en waar de macht van de ministeriële kabinetten verschuift naar parlementaire vergaderingen en de sociale partners.