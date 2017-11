Tijd dringt voor positieve keuzes over onze energie

Het is de hoogste tijd om keuzes te maken over de toekomst van het Belgische energiesysteem. Niks beslissen, betekent quasi automatisch een nucleaire verlenging. En het tijdsvenster om positieve keuzes te maken sluit zeer snel.

Door Chris Peeters, CEO van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet

Met het aangekondigde energiepact beslissen de federale en regionale energieministers straks over de toekomst van het Belgische energiesysteem. De snelle en fundamentele veranderingen van de energietransitie creëren nieuwe noden en behoeften.

Tegen 2025 - en op zéér korte tijd - verdwijnt maar liefst twee derde van onze huidige elektriciteitsproductie. Dit is nooit eerder gezien.

Bovendien staat België met de wettelijke kernuitstap voor een nooit geziene uitdaging: in combinatie met de verwachte sluiting van enkele oudere gascentrales, verdwijnt tegen 2025 - en op zéér korte tijd - maar liefst twee derde van onze huidige elektriciteitsproductie. Dit is nooit eerder gezien en het vraagt onze bijzondere aandacht.

Onze nieuwste toekomststudie (Electricity Scenarios for Belgium towards 2050) gaat uit van een open energiemarkt waarin België volop geïntegreerd is in Europa. In een hernieuwbare wereld is ons land te klein om op zichzelf en op een efficiënte manier de opgelegde CO2-normen te realiseren. Als we slim en snel beslissen, biedt onze centrale ligging industriële opportuniteiten.

België kan zich profileren als Europese ‘energiedraaischijf’ waarbij performante Belgische productie-eenheden op Europese schaal meespelen dankzij een uitgebreider netwerk van interconnectoren. Bijkomende internationale elektriciteitsverbindingen - zo blijkt ook uit déze studie - zijn noodzakelijk om zowel de klimaatdoelstellingen te realiseren als de groothandelsprijzen competitief te houden met onze buurlanden.

Kerncentrales

Naast opportuniteiten komen in onze studie ook ernstige pijnpunten naar boven. Om de schok van de nucleaire exit op te vangen en bevoorradingszekerheid te garanderen, is in élk toekomstscenario nood aan bijkomende, nieuw te bouwen regelbare (thermische) productiecapaciteit zoals gascentrales. Bij een volledige nucleaire uitstap in 2025 gaat het om minstens 3,6 GW (gigawatt) die - ten laatste - operationeel moet zijn vanaf de winter 2025-2026.

Er is amper drie tot vier jaar de tijd om een alternatief marktmodel te ontwikkelen dat zowel nationaal als Europees goedgekeurd raakt

Er is één probleem: door de lage stroomprijzen kan het huidige marktmodel niet garanderen dat de sector die noodzakelijke vervangingscapaciteit daadwerkelijk bouwt. Omdat de groothandelsprijs voor elektriciteit niet volstaat om de investering te vergoeden, zal de noodzakelijke vervangingscapaciteit er enkel komen via een ondersteuningsmechanisme. Niks doen zal leiden tot schaarste, prijspieken en zelfs ernstige bevoorradingsproblemen. In ons berekeningsmodel voor het jaar 2030 wordt de impact van 1,5 tot 2 GW marktschaarste op de groothandelsprijs geschat op maar liefst 1 tot 1,5 miljard euro per jaar.

Investeringsbeslissing

Een bijkomende uitdaging is het nauwe tijdsvenster. Om de noodzakelijke vervangingscapaciteit tegen de geplande kernuitstap van 2025 te realiseren, moet de investeringsbeslissing ten laatste tegen 2020-2022 rond zijn; afhankelijk van de gekozen technologie. Er is dus amper drie tot vier jaar de tijd om een alternatief marktmodel te ontwikkelen dat zowel nationaal als Europees goedgekeurd raakt. Gezien de urgentie lijkt de meest realistische oplossing een ‘one-shot’-operatie met gerichte veilingen. Zo is er net genoeg tijd om te bouwen.

De tijd dringt dus om positieve keuzes te maken die de toekomstige welvaart van België ondersteunen. Onze studie wijst op diverse beleidsopties en de eventuele consequenties. We vinden dat dit onze maatschappelijke opdracht is. Het elektriciteitsnet is immers een cruciale pijler van het energiebeleid. Aangezien de uitdagingen van de energietransitie ook industriële opportuniteiten bieden, zou het een gemiste kans zijn mocht België die laten liggen.

