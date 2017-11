Tijd voor Kaaimantaks voor multinationals

Om internationale belastingontwijking echt tegen te gaan, hebben we nood aan een sterke Kaaimantaks voor multinationals.

Door Johan Langerock en Maaike Vanmeerhaeghe, fiscaal experts bij de ngo Oxfam

Gisteren onthulde De Tijd dat de multinationals Nike, Janssen Pharmaceutica en Ageas miljarden aan belastingen hebben ontweken in België. De eerste reactie van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op de Paradise Papers liet niet lang op zich wachten.

De regering noemt de Kaaimantaks voor privévermogens ‘innovatief’, ‘daadkrachtig’ en ‘verfijnd’, maar ze verwijst tegelijkertijd een efficiënte Kaaimantaks voor multinationals naar de prullenmand.

De oplossingen moeten vooral op internationaal niveau worden gezocht, zei hij. Als internationale ngo zijn we het daar volmondig mee eens. Belastingontwijking is een internationaal probleem, dat het efficiëntst aangepakt kan worden als alle landen samenwerken.

Het goede nieuws is dat er, sinds eerdere schandalen als LuxLeaks en de Panama Papers, veel beweegt op het internationale niveau. Zo zette de OESO op vraag van de G20 het ‘Base Erosion and Profit Shifting’-proces op. Het BEPS-proces bevat een reeks maatregelen om de belastinggrondslag van landen te beschermen. Het vormde tevens de inspiratie voor de Europese anti-ontwijkingsrichtlijn ATAD (Anti Tax Avoidance Directive).

Cruciale maatregel

Een van de maatregelen die de Europese Unie voorstelt in het kader van de anti-ontwijkingsrichtlijn is de invoering van controlled foreign company rules of CFC-regels.

In feite zijn CFC-regels een Kaaimantaks voor multinationals. Als een multinational amper belastingen betaalt in een lagebelastingland, zoals Bermuda, kan het moederland de winst alsnog belasten. Het is een technische, maar cruciale maatregel tegen het parkeren van winsten in belastingparadijzen.

Hoewel het doel van de regels vergelijkbaar is met de Kaaimantaks zijn er gelukkig ook verschillen. In tegenstelling tot de Kaaimantaks, die zeer complex is en fiscale planning toelaat, zijn CFC-regels eenvoudig en bijzonder efficiënt. Tenminste, als België een sterke variant invoert.

De Europese richtlijn bepaalt dat lidstaten kunnen kiezen tussen twee modellen. Bij het sterke model werken de regels vanaf het ogenblik dat het effectieve belastingtarief van een dochteronderneming zakt onder de helft van het tarief in het moederland. De regels nemen niet enkel winstverschuivingen uit eigen land, maar ook uit derde landen in het vizier. Zowel de OESO als de Europese Commissie heeft een voorkeur voor dit model. Het BEPS-proces wil immers de belastinggrondslag van alle landen beschermen, inclusief de ontwikkelingslanden, en niet enkel die van het moederland. De Europese Commissie stelde aanvankelijk enkel dit model voor.

Maar op vraag op van het Verenigd Koninkrijk, dat zijn zwakke anti-ontwijkingsmaatregel wou beschermen, voorziet de richtlijn ook in een ander model. Dat is veel zwakker, omdat het enkel winstverschuivingen uit het moederland viseert. Bovendien moet de fiscus kunnen aantonen dat het om een kunstmatige constructie gaat. De ervaring met bestaande transfer pricing regels leert ons dat dat een complexe, tijdrovende opdracht is voor administraties.

Schizofrenie

Hoewel minister Van Overtveldt het belang van Europese maatregelen beklemtoont, vindt hij die in realiteit een pak minder belangrijk. Zo kondigde hij onlangs aan om geen CFC-regels in te voeren voor 2019, zoals de Europese richtlijn verplicht, maar om dat uit te stellen tot 2020. Bovendien wil hij, in tegenstelling tot andere lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, kiezen voor het zwakke model.

Dat is een bizarre keuze. De regering, die de Kaaimantaks voor privévermogens ‘innovatief’, ‘daadkrachtig’ en ‘verfijnd’ noemt, verwijst een efficiënte Kaaimantaks voor multinationals tegelijkertijd naar de prullenmand. Tegen alle Europese en OESO-aanbevelingen in.

De schizofrenie van de regering is mogelijk te wijten aan het heilige geloof in de fiscale concurrentie. België vreest dat Luxemburg zal kiezen voor het zwakke model

Misschien kunnen de Paradise Papers de regering van mening doen veranderen? Wij hopen alvast van wel.