Toekomst lacht zelfstandige reisagent toe

Fysieke reiskantoren behoren in een niet zo verre toekomst tot het verleden. Kleinere reisfanaten zullen zich opwerpen als nichespecialist en hun reispakketten rechtstreeks aanbieden via onlineplatformen.

Door Charles Van den Bossche, medeoprichter van het reisagentschapplatform Travelbase

Onwillige overheden, ongenadige hedgefondsen, de onvermijdelijke brexit, het zwakke pond en een te warme zomer in Scandinavië. Het was niet ver zoeken naar excuses voor wat de ondergang van Thomas Cook inluidde. Mijns inziens zijn dit allemaal side shows in een veranderende wereld die Thomas Cook alle wind uit de ooit zo performante zeilen nam.

Hoe een van de toeristische marktleiders kan failliet gaan terwijl het globale toerisme nog steeds fors groeit, vertoont veel gelijkenissen met het spektakel uit een recent verleden in de smartphonesector. Thomas Cook wist zich net als Nokia niet snel genoeg aan te passen aan een veranderende realiteit. Die realiteit is dat we in een wereld leven waar zelfs mijn 92-jarige grootvader prijsvergelijkingen kan maken op een tiental verschillende websites en in een mum van tijd eigenhandig de goedkoopste vlucht en het voordeligste hotel kan regelen.

De traditionele pakketreis (vlucht en hotel) maakte volgens Thomas Cook-voorzitter Frank Meysman (in ons gesprek in De Zevende Dag) nog steeds 75% uit van het totaalaanbod van Thomas Cook.

In zo’n wereld heeft een mastodont als Thomas Cook, die honderden fysieke kantoren heeft over de hele wereld, noodgedwongen moet werken met hoge marges en kampt met een loodzware kostenstructuur, geen schijn van kans tegen lagekostenmaatschappijen als Ryanair en digitale aanbieders als Booking.com en Airbnb.

Complexiteit

Kunnen touroperators überhaupt nog een rol van betekenis spelen in dergelijke transparante wereld? Het antwoord luidt volmondig ja. Want we leven ook in een wereld waar de reiziger steeds verdere grenzen opzoekt, zelfs tot op het punt dat een leek in het vak het zelf niet meer allemaal kan bolwerken en ook de Bookings en Airbnb’s van deze wereld geen soelaas kunnen bieden.

Een andere overlevingsstrategie is om volop de kaart te trekken van de verticale integratie. Dat heeft TUI bijna ongemerkt gedaan

De taak van een touroperator is dan om die complexiteit op een presenteerblaadje aan te bieden. Denk maar aan huskytochten door Lapland, trekkings in onherbergzame gebieden, een roadtrip met een tuk tuk door Sri Lanka, expedities naar Groenland. Reizen die ontzettend hard in de lift zitten en waar een goeie touroperator onontbeerlijk is.

Een andere overlevingsstrategie is om volop de kaart te trekken van de verticale integratie. Dat heeft TUI bijna ongemerkt gedaan. De operator is voor 70% eigenaar van de assets die in reizen essentieel zijn (hotels, cruiseschepen, vliegtuigen), en de resterende 30% vult TUI in met aanvullende diensten zoals reisbemiddeling. Die strategie heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Zelfs na een financiële aderlating van 300 miljoen euro door het debacle met de Boeing 737 Max, blijft de groep ook in 2019 winstgevend. Over brexit of warme zomers wordt hier met geen woord gerept.

Specialist

Ik ben er sterk van overtuigd dat de fysieke reiskantoren in een niet zo verre toekomst tot ons collectief geheugen zullen behoren, net als de ooit alomtegenwoordige telefooncellen of de videoverhuurders die je vroeger in elk Vlaams dorp had. Over de hele wereld zullen kleinere reisfanaten zich opwerpen als specialist in een bepaalde niche en reizigers begeleiden in hun zoektocht naar net dat tikkeltje meer.

De onvermijdelijke eenheidsworst wordt vervangen door gepersonaliseerde ervaringen, aangeboden door lokale specialisten

Het persoonlijk contact zal via Skype- of Facetime-gesprekken tien keer efficiënter verlopen dan vroeger en geen enkele fysieke verplaatsing vergen. Deze ‘reispakketten van de toekomst’ zullen rechtstreeks aangeboden worden op online-platformen zoals Airbnb die het voor eenieder mogelijk maken om een eigen reisonderneming te starten.