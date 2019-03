Top werkgevers en vakbonden trekt beter terug naar Poupehan

De top van de werkgevers en de vakbonden moet terug naar het diepe Poupehan. Daar zijn geen schijnwerpers, geen winnaars en verliezers en geen gekrenkte trots. Gooi daar het gezond verstand en simpele principes op de tekentafel voor de maatschappij.

Ik heb nog nooit een onderhandeling gevoerd waar ik alles binnenhaalde. Bij onderhandelen is een forfaitoverwinning overigens geen goeie uitslag. Wie de andere partij verplettert oogst verzuring, een gebrekkige uitvoering en misschien wraak.

Mij zie je niet wijzen naar de onderhandelaars van de Groep van Tien. Ze hebben voor het akkoord dat ze onlangs afsloten hun lijstje afgelopen en om beurt punten gescoord. Het sociaal overleg is té veel een voetbalwedstrijd met een bepaald format, obligate topics en op het einde van de dag een winnaar, verliezer of gelijkspel. Nadien zorgt een resem analisten voor commentaar over hoogtepunten en missers. Geen enkele deelnemer - te goeder trouw en vermoeid na een lange wedstrijd - blijft daar onberoerd onder. Ego’s fleuren op of zien af. Zolang we binnen dit format onderhandelen, komt er nooit een fundamentele doorbraak.

We zijn nu al links en rechts ingehaald en hebben een achterstand in de race voor de toekomst van onze kinderen.

Hebben de gele hesjes gelijk als ze een brede sociale onrechtvaardigheid voelen of kiezen we voor de jonge ondernemers die van nul vertrekken en rijk willen worden? Niemand mag onberoerd blijven bij de scheefgetrokken herverdeling in waarde van werk en kapitaal die de laatste 10 jaar steeds zichtbaarder wordt. Maar je mag ook niet onberoerd blijven bij de nooit geziene welvaart in de wereld dankzij het ondernemen. Laat ons niet zowel kind als badwater weggooien. Het sociaal gecorrigeerde kapitalisme is het beste ter wereld.

Waarom zijn er overigens geen gele hesjes in Noord-Europa of Zwitserland? Het essentiële evenwicht tussen waardecreatie (het begin) en herverdeling (het vervolg) wordt daar beter gedragen. Beseffen vakbonden daar beter dat economische groei nooit mag gefnuikt worden en werkgevers dat een onfaire herverdeling niet maatschappelijk gedragen wordt? Economie kan niet los gezien worden van cultuur. De toekomstige economie van een land hangt af van hoe het vandaag zijn kinderen opvoedt.

Twee giganten

Eén zaak staat boven alle twijfel: om in Europa te overleven moet het sociaal gecorrigeerde kapitalisme winnen van het puurdere kapitalisme in de Verenigde Staten én van het gesubsidieerde staatskapitalisme in China. Er valt op termijn in Europa steeds minder te herverdelen als die twee giganten doorgaan zoals vandaag. We zijn nu al links en rechts ingehaald en hebben een achterstand in de race voor de toekomst van onze kinderen. Daarom moeten we ondernemerschap op lange termijn stimuleren en de opbrengst ervan eerlijk verdelen. Koopkrachtontwikkeling is essentieel, maar kan enkel als ze gedragen wordt door concurrentiële ondernemingen.

Waarom gaat de top van de werkgevers en de vakbonden niet terug naar het diepe Poupehan, ver weg van de schijnwerpers, waar geen winnaars en verliezers of gekrenkte trots zijn? Daar moet de maatschappij uitgetekend worden op basis van simpele principes die gestoeld zijn op het gezond verstand. Hier zijn er een aantal:

1. De economische basis van de maatschappij is een concurrentiële onderneming. Die heeft een diepe betrokkenheid nodig van alle partijen, zowel aandeelhouders als werknemers.

2. Zweet en risico moeten beloond worden. Stimuleer initiatief. Beloon de actieven. Verlaag het verschil tussen het bruto- en nettoloon.

3. Wie wint, krijgt meer dan wie verliest. Je wint samen, als ploeg. Winnen lukt niet zonder voluit te gaan. Stimuleer een collectieve variabele beloning.

4. Om op lange termijn te winnen, is een ecosysteem nodig: infrastructuur, rechtszekerheid, vertrouwen in het overlegmodel, industriële keuzes. Investeer in fysieke (havens, wegen, 5G) en mentale infrastructuur (onderwijs, stages).

Begrotingstekorten moeten vermeden worden. Het is een vorm van onbekwaamheid en egoïsme tegenover de volgende generaties.

5. Wie niet meekan, moet geholpen worden via allerlei vormen van verplichte reactivering binnen en buiten het bedrijf. Activeer. Wie definitief uit de boot valt door een ziekte of een handicap moet geholpen worden. We laten niemand achter.

6. Wie dat kan, moet werken tot 67 jaar of langer. Misschien met deeltijds of aangepast, maar met werk.

7. Elke euro uit gerealiseerde toegevoegde waarde moet evenveel belast worden. Dat geldt voor arbeid, huur, intrest, dividenden en meerwaarden op aandelen en activa. Maar eenmaal iets rechtsgeldig verworven is, blijft het verworven.

8. Begrotingstekorten moeten vermeden worden. Het is een vorm van onbekwaamheid en egoïsme tegenover de volgende generaties. Hoe kunnen we niet-productieve en onfaire euro’s uit ons staatsbestel en onze maatschappij halen?