Topgeneesmiddelen kunnen voor iedereen

Beloon farmaceutische bedrijven niet voor het aantal geneesmiddelen dat ze verkopen, maar creëer een internationaal fonds dat ze vergoedt voor hun impact op de volksgezondheid. De concurrentie tussen de bedrijven blijft intact, maar de innovaties zullen gerichter zijn en meer mensen ten goede komen.

Door Jan Rosier, hoogleraar management aan University College Dublin/KU Leuven en lid van de adviesraad van het Health Impact Fund, waar het model waarvan hier sprake ontstond

In een analyse van de gezondheidssector oppert senior writer Stefaan Michielsen dat het onvermijdelijk is de economische ratio in de gezondheidssector te loodsen en dat het huidige systeem tegen zijn grenzen botst (De Tijd, 21 september 2018).

De vraag die bijna nooit wordt gesteld is waarom het systeem faalt. Het faalt omdat de industrie beloond wordt voor de verkeerde dingen en omdat een oplossing nooit vertrekt van twee fundamentele maar vergeten stellingen.

Schermvullende weergave ©rv

De eerste stelling luidt dat iedereen op hetzelfde moment recht heeft op de beste geneesmiddelen. Het is onaanvaardbaar dat een Indiase vrouw met borstkanker vele jaren moet wachten op medicatie die een Belgische vrouw vandaag geneest. De tweede stelling luidt dat geneesmiddelen een morele waarde hebben, waardoor het bijzonder moeilijk wordt om ze uitsluitend op basis van economische waarde te evalueren.

De fout in het huidige systeem is dat de industrie beloond wordt voor het aantal verkochte pakjes, terwijl ze beloond zou moeten worden voor haar impact op de gezondheid van een samenleving. Ik stel daarom voor dat elk innovatief geneesmiddel ter beschikking wordt gesteld aan de productiekostprijs en dat het bedrijf jaarlijks wordt beloond voor de impact die zijn geneesmiddel heeft op de gezondheid van een (globale) samenleving. Die beloning wordt uitgereikt door een supranationale overheidsorganisatie - een fonds - die de globale gezondheidsimpact berekent van het geneesmiddel.

Het voorstel betekent ook dat bedrijven het patentsysteem niet hoeven los te laten. Maar het laat ze toe om hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen.

Tien jaar lang worden bedrijven voor de impact van hun geneesmiddel beloond op basis van een vooraf vastgelegd en onderhandeld bedrag op basis van gezondheidseconomische analyses. De financiële middelen worden beschikbaar gesteld door de overheden van de landen die deelnemen aan het fonds in functie van hun bruto nationaal product, en worden verdeeld tussen de bedrijven naargelang hun bijdrage tot de volksgezondheid.

Ieder land kan deelnemen aan het fonds, ongeacht geografische of politiek-economische begrenzing. Groepen van economisch sterke landen kunnen op die manier economisch zwakkere landen meetrekken naar een verbeterde volksgezondheid. Hoe meer landen deelnemen, hoe groter de impact van het geneesmiddel en hoe groter de beloning voor de deelnemende ondernemingen.

Tropische ziekten

Er zullen volgens mij dan vijf dingen gebeuren.

Ten eerste zal de industrie inzetten op onderzoek naar de allerbeste geneesmiddelen omdat ze beloond wordt op basis van de gezondheidsimpact. Matig werkende geneesmiddelen die veel marketing nodig hebben, zullen in deze competitieve omgeving nooit slagen omdat hun impact te klein is.

Ten tweede zal de industrie intensiever inzetten op de ontwikkeling van tropische geneesmiddelen omdat dat een reusachtige markt is in landen die vroeger niet of veel te laat beleverd werden.

Bedrijven treden dan niet in competitie met elkaar voor een markt, maar wel voor de mate waarin ze hun allerbeste geneesmiddelen doeltreffend weten te verdelen en de gezondheid van een samenleving ten goede kunnen beïnvloeden

Ten derde zal de sector zich ook toeleggen op de verdere ontwikkeling van geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is omdat het fonds ook de bedrijven beloont die hun geneesmiddel bij het fonds registreren, ongeacht hun patentstatus.

Ten vierde - en nog belangrijker - zal de industrie zich inzetten voor de ontwikkeling van goede distributiesystemen in armere landen omdat ze beloond wordt naargelang de baten voor de volksgezondheid. Hoe doeltreffender de distributie en de systemen voor therapietrouw, hoe groter de impact op de volksgezondheid, en hoe groter de beloning.

Ten vijfde zal ze zich toespitsen op de ontwikkeling van niet-gepatenteerde of niet patenteerbare geneesmiddelen omdat ze beloond wordt voor hun impact.

Met andere woorden: bedrijven treden dan niet in competitie met elkaar voor een markt, maar wel voor de mate waarin ze hun allerbeste geneesmiddelen doeltreffend weten te verdelen en de gezondheid van een samenleving ten goede kunnen beïnvloeden.

Beter gestuurd

Het voorstel betekent ook dat bedrijven het patentsysteem niet hoeven los te laten. Maar het laat hen toe hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen, iets wat sommige farmabedrijven wel willen. Weeffouten in het huidige systeem houden echter tegen.

Het is niet omdat de alternatieven voor het kapitalisme onbruikbaar zijn dat alternatieven binnen het kapitalisme niet zouden functioneren

De keuze van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen wordt ook beter gestuurd door de overheid. De overheid - en niet de markt - moet beslissen in welke therapeutische gebieden ontwikkelingen moeten plaatsgrijpen. Dat heeft niets te maken met centraal geplande economieën, maar met gerichte innovaties waarbij het competitieve karakter tussen ondernemingen intact blijft.