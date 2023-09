Topman PwC: ‘Mogen Vlaamse universiteiten dan niet ambitieus zijn?’...

Het is onbegrijpelijk dat universiteiten die anderstalige opleidingen willen aanbieden op dogmatische argumenten van de overheid botsen. In de war for talent moeten ook de scholen en universiteiten hun rol opnemen, schrijft Axel Smits, topman van de consultant PwC Belgium.

Met 2.400 medewerkers en 49 nationaliteiten hoor je in onze kantoren alle talen tegelijk. Engels is de voertaal met ons internationale cliënteel. Frans of Nederlands hoor je tussendoor tijdens informele gesprekken. Werknemers moeten zich welkom, veilig en goed voelen in de taal die ze spreken. Meertalenbeleid is al lang een onderdeel van bedrijfsculturen in internationale werkomgevingen. Tegelijk is het een uitdaging waarvoor alle kleine en grote ondernemingen in dit land staan. Niet alleen de globalisering, ook de krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een open vizier op taal.

Lat niet lager leggen

De Vlaamse hogescholen en universiteiten hebben die uitdaging goed begrepen. Onderwijsinstellingen toonden in april al hun onbegrip toen Vlaanderen meerdere Engelstalige opleidingen weigerde. Met een smeekbede van CEO’s en bedrijven om universitair geschoolde ingenieurs in de hand zagen de universiteiten zich genoodzaakt de instroom in de ingenieurswetenschappen te verhogen door een breder publiek aan te spreken.

In plaats van de lat lager te leggen, kiezen de universiteiten er terecht voor niet alleen de ingenieurswetenschappen, maar ook enkele andere opleidingen toegankelijker te maken voor anderstalige studenten. Voor Vlaamse studenten verhogen ze daarmee meteen ook de kansen op de internationale arbeidsmarkt.

Zeker in de Vlaamse kenniseconomie, waar menselijke competenties de basisgrondstof uitmaken, levert het tekort aan gekwalificeerde medewerkers bedrijven almaar meer kopzorgen op. In Vlaanderen wordt het lijstje van knelpuntberoepen jaar na jaar langer, ook met technische en ICT-profielen. De reden is zowel kwalitatief als kwantitatief: er is een tekort aan werkzoekenden en een tekort aan competenties.

Met een almaar meer internationale markt is de keuze voor anderstalige opleidingen bovendien rationeel en correct. Engels is, in een internationaal kenniscentrum als België, veelal de zakelijke voertaal. Bij 70 procent van de vacatures voor ICT-analisten is kennis van het Engels vereist. Engels moet daarom een prominente plaats in de curricula krijgen.

Kenniscentrum

Het is niet te begrijpen dat de Vlaamse overheid de zogenaamde verengelsing van curricula als een negatieve evolutie beschouwt en vreest dat die de onderwijskwaliteit in gevaar brengt. Mogen Vlaamse universiteiten dan niet ambitieus zijn? Is het verkeerd studenten af te leveren die op het hoogste niveau kunnen presteren?

België is het kenniscentrum van Europa en de wereld. Gerenommeerde voorvechters als Françoise Chombar trekken de kar voor meer STEM-opleidingen. Het zou contradictorisch zijn dat Belgische bedrijven in hun zoektocht naar talent, zeker in STEM, naar het buitenland moeten kijken.

De zogenaamde verengelsing van het aanbod zal bij een marktgestuurd opleidingsaanbod ook helemaal geen vaart lopen, zoals in Nederland. De vraag naar kennis van het Nederlands en het Frans blijft hoog op de werkvloer, ook waar ruimte is voor meerdere talen.