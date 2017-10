Transfers naar Catalonië dan maar?

In plaats van voor repressie te kiezen kan Spanje met Catalonië onderhandelen over een ‘uniepremie’ die het wil betalen om een afscheuring af te kopen. Dat biedt een beter vertrekpunt om te bepalen of een Catalaans vertrek wenselijk is vanuit welvaartsoogpunt.

Door Jakob Vanschoonbeek, doctoraatstudent Vives, KU Leuven. Aspirant Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Vlaanderen

Na het Schotse onafhankelijkheidsreferendum uit 2014 bestond er afgelopen weekend opnieuw een kans dat een Europese regio zich bij referendum onafhankelijk verklaarde. Deze keer hoopten de Catalanen zich in een volksraadpleging uit te spreken over een eigen staat. Madrid stak evenwel stokken in de wielen, door de als ongrondwettig bestempelde volksraadpleging met alle mogelijke middelen te hinderen. Volgens de Spaanse grondwet dienen alle Spanjaarden geconsulteerd te worden over aangelegenheden die de soevereiniteit van de staat aanbelangen.

Het gunstige belastingregime van Baskenland heeft geholpen om de geest van het gewelddadige Baskische separatisme weer in de fles te stoppen.

Een recente analyse van het Leuvense onderzoekscentrum VIVES bekijkt in welke mate de Spaanse afscheidingsregels al dan niet optimaal zijn vanuit welvaartsoogpunt. Economisch is het de kunst afscheidingsregels zo vorm te geven dat afscheidingen enkel kunnen plaatsvinden als de welvaartswinst voor het nieuwe land - in dit geval Catalonië - groter is dan het welvaartsverlies dat de achtergebleven burgers in de rest van Spanje daardoor eventueel oplopen.

Het eenzijdige onafhankelijkheidsreferendum van de Catalaanse overheid lijkt wat dit betreft alvast geen goed idee. Het rijke Catalonië krijgt zo mogelijk een vrijbrief in handen om op eigen houtje verder te gaan, ongeacht de potentiële verarming van de rest van Spanje. Bovendien dreigt een dergelijke afscheidingsregel uit te monden in een ‘tirannie van de minderheid’, waarbij Catalonië bij elke ongewenste Spaanse beleidsbeslissing telkens met een afscheiding kan dreigen.

Toch kan de Spaanse aanpak van een nationaal - in plaats van een regionaal - onafhankelijkheidsreferendum ook geen oplossing bieden. Deze afscheidingsregel ontneemt Catalonië een geloofwaardige exitmogelijkheid in het scenario van een verregaande politieke onderdrukking door Madrid, waardoor een afscheiding de Catalaanse welvaart buiten proportie zou verhogen. Bovendien dreigt hij uit te monden in een meer gewelddadig Catalaans nationalisme, omdat een secessieoorlog als enige realistische afscheidingsstrategie overblijft.

Stabiliteitskorting

De Spaanse overheid kan Catalonië ook proberen te overtuigen vrijwillig af te zien van een afscheiding, door de Catalaanse bijdrage aan de Spaanse schatkist te verlagen in verhouding met de Catalaanse ontevredenheid over het beleid van de Spaanse overheid. De onderhandelingen over de vereiste ‘stabiliteitskorting’ op de Catalaanse overheidsbijdrage zouden aan het licht kunnen brengen of een Catalaans vertrek wenselijk is vanuit welvaartsoogpunt. Alleen als het welvaartsverlies door een Catalaanse afscheiding voor de rest van Spanje groter is dan de welvaartswinst in Catalonië zelf, zal de Spaanse betalingsbereidheid voldoende groot zijn om de benodigde Catalaanse stabiliteitskorting te betalen.

Als de Catalanen echter een aanzienlijke onafhankelijkheidswinst kunnen boeken tegen een betrekkelijk laag welvaartsverlies voor de rest van Spanje, schiet de Spaanse betalingsbereidheid tekort en ontstaat er ruimte voor een welvaartsverhogende Catalaanse exit. De onzichtbare hand van het marktmechanisme kan dus ook leiden tot een efficiënte hertekening van landsgrenzen, door de ‘prijs’ van de onafhankelijkheid (de ‘stabiliteitskorting’) te gebruiken als instrument om de kosten van deze hertekening af te wegen tegen de baten.

Eén probleem is dat dergelijke ‘ideologische’ transfers naar Catalonië politiek moeilijk verdedigbaar zijn in Spanje, want ze herverdelen welvaart van arm naar rijk. Ze worstelen ook met een gebrekkige geloofwaardigheid, omdat Madrid altijd kan terugkomen op de Catalaanse stabiliteitskorting eens de onafhankelijkheidsdreiging is verdwenen.

Baskenland

Toch suggereert het gunstige belastingregime van Baskenland dat het aan dergelijke ideologische transfers te danken is dat de geest van het gewelddadige Baskische separatisme weer in de fles kon worden gestopt.

Ook Boris Jeltsin, de eerste Russische president, kon het jonge Rusland territoriaal intact door de woelige periode na de desintegratie van de Sovjet-Unie loodsen door aan de minst conflictueuze deelgebieden disproportionele belastingbijdragen te onttrekken en die te herverdelen naar de opstandigste regio’s.

De Spaanse overheid verspeelde in 2009 mogelijk een historische kans om een lage prijs te betalen voor stabiele landsgrenzen, door de introductie van een gunstiger Catalaans belastingregime de grond in te laten boren door het grondwettelijke hof

In die zin verspeelde de Spaanse overheid in 2009 mogelijk een historische kans om een lage prijs te betalen voor stabiele landsgrenzen, door de introductie van een gunstiger Catalaans belastingregime de grond in te laten boren door het grondwettelijke hof.

De toekomst zal uitwijzen of het huidige repressieve Madrileense antwoord op de Catalaanse onafhankelijkheidsdreiging effectief is en of deze strategie ook welvaartsefficiënt is. Dat laatste zal alvast niet het geval zijn als het Catalaanse separatisme een gewelddadige wending neemt of leidt tot een verregaande politieke onderdrukking van de Catalaanse bevolking.