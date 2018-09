Trump blijft geen handelssalvo's afvuren

Laat de Amerikaanse president Donald Trump de handelsoorlog met vooral China verder escaleren? Het lijkt waarschijnlijker dat hij na de tussentijdse Congresverkiezingen water bij de wijn doet of nog voor de stembusgang de vredespijp bovenhaalt.

Onder aanvoering van Trump heeft Amerika handelsruzies gezocht met Canada, Mexico, de EU, Japan en China. Met de buren lijken de spanningen wat gesust. Ook lijkt de president de trans-Atlantische relaties en die met Tokio te willen verbeteren. Mogelijk om een verenigd front te bouwen tegen China, dat in het westen toch wordt beschouwd als het grootste gevaar en de belangrijkste manipulator van de wereldhandel. Washington serveert Peking vanaf maandag heffingen op 200 miljard dollar aan export. De Chinezen slaan terug met tarieven op 60 miljard aan import uit de VS. Er lijken drie scenario’s mogelijk.

Scenario 1: De handelsoorlog escaleert verder. Trump heeft van zijn nationalistisch-protectionistische opvattingen nooit een geheim gemaakt. Niet tijdens de presidentscampagne, niet na zijn intrek in het Witte Huis, en twee decennia geleden niet. De kans bestaat dat hij ook in de toekomst van geen wijken wil weten, omdat vele Amerikanen in voor hem belangrijke staten geloven dat de globalisering niet voor hen werkt.

Ook in de politiek is het enthousiasme voor vrijhandel gedaald. Republikeinen presenteerden zich altijd als voorvechters van open markten en vrijhandel, en grote delen van de Democratische partij ontpopten zich onder leiding van de Clinton-dynastie tot cheerleaders van globalisering. Onder Trump maakt de GOP een omslag, maar ook Hillary Clinton sloeg tijdens de presidentiële campagne een andere toon aan. Onder aanvoering van politici als Bernie Sanders en Elizabeth Warren hebben veel Democraten de deur naar een breed gedragen vrijhandelsplatform dichtgeslagen.

Mogelijk wil Trump niet het risico lopen dat hij voor de midterms het positieve economische sentiment doorbreekt met protectionistische taal.

En dan zijn er nog buitenlandse redenen die Trump kunnen aanmoedigen in zijn handelsoorlog. Zo kampt de Chinese economie met problemen, waardoor de president kan denken dat hij sterker staat in een conflict. Ook is na de Koude Oorlog de geopolitieke drijfveer om koste wat het kost vriendjes te blijven met gelijkgestemde landen minder sterk. Tegelijk worden de relaties met andere landen meer als een zerosumgame bekeken door het relatieve machtsverlies van de VS en de opkomst van concurrerende blokken.

Scenario 2: Nog even een showtje opvoeren. Trump houdt mogelijk voet bij stuk tot de tussentijdse Congresverkiezingen (midterms) in november en doet daarna water bij de wijn. Dat scenario past bij zijn stijl. Teddy Roosevelt, president van 1901 tot 1909, zei over hoe hij te werk ging: ‘Speak softly and carry a big stick.’ Trumps modus operandi lijkt: ‘Shout loudly and carry a white flag.’

De vastgoedmagnaat heeft al vaker eerst de oorlog aan iemand verklaard om daarna een wapenstilstand te tekenen en de pluimen voor beide op zijn hoed te steken. Dat kan hij nu ook doen, maar dan na de midterms, om nog te profiteren van zijn reputatie als kuitenbijter van de gevestigde orde die niet bang is heilige huisjes omver te beuken.

Scenario 3: De vredespijp roken. Trump bewerkstelligt dan nog voor de midterms een de-escalatie. Waarom hij dat zou doen? Lang deed hij die verkiezingen af als van ondergeschikt belang. Zo hield hij in mei dit jaar een speech en volgde hij de teleprompter: ‘Your vote in 2018 is every bit as important as your vote in 2016.’ Daarna week hij af van het script en grapte: ‘Although I’m not sure I really believe that. I don’t know who the hell wrote that line.’

Maar de president is minder gemakzuchtig geworden. Hij begint zich zorgen te maken over de uitkomst van de verkiezingen. De Democraten doen het goed in de peilingen, er hangt hem nog altijd een afzettingsprocedure boven het hoofd en de lobby tegen zijn handelsavonturen wordt almaar sterker. Misschien wil hij niet het risico lopen dat hij voor de midterms het positieve economische sentiment doorbreekt met zijn protectionistische oorlogstaal. 82 procent van de Amerikanen vindt dat handel goed is voor de Amerikaanse economie.

Hoewel Trump de handelsspanningen onlangs oppookte, lijkt het tweede of het derde scenario waarschijnlijker dan het eerste. Het is realistisch dat de president wil voorkomen dat het marktsentiment omslaat. Dat neemt niet weg dat de onderliggende krachten tegen vrijhandel sterker worden. De protectionistische inborst van Trump verdwijnt ook niet zomaar. Reken er dus niet op dat het peis en vree wordt tussen Washington en andere handelsblokken.