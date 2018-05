Trumps Iranexit zet Europa voor het blok

De Europese diplomatie moet uit haar pijp komen nu Trump uit het akkoord met Iran stapt. Brussel is ook een ontnuchtering rijker. De Amerikaanse en de Europese belangen zijn niet altijd compatibel.

De Amerikaanse president Donald Trump stapt uit de Irandeal van juli 2015. Teheran beloofde daarin zijn nucleaire programma te beperken tot civiele doeleinden. In ruil kreeg het de opheffing van sancties, nieuwe handelsakkoorden en buitenlandse directe investeringen.

Trumps voorganger Barack Obama speelde daarbij een belangrijke rol, de Europese Unie was hoofdonderhandelaar. De vijf permanente leden van de VNVeiligheidsraad (China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk), Duitsland en de Europese Unie waren betrokken bij het akkoord.

Voortaan synchroniseert Washington zijn geostrategische agenda met die van Jeruzalem en Riyad. Scheiden hier wegen tussen Amerika en Europa?

Washington heeft opmerkingen over het aflopen van cruciale passages van de deal na 2025 en 2030: nucleaire verrijking zou dan opnieuw kunnen beginnen. Ook maakt het rakettenprogramma van Teheran geen deel uit van de deal en zouden er problemen zijn met de toegang tot de nucleaire sites. Tot slot haalt Trump uit naar Iran door de groeiende regionale rol van het land, de machtspositie die Teheran stelselmatig uitbouwt in landen als Syrië.

Trump stelt zware sancties in het verschiet, gekoppeld aan ‘extraterritorialiteit’. Als Europese banken of bedrijven met Iran handeldrijven kunnen ze via hun Amerikaanse activiteiten zelf boetes of sancties opgelegd krijgen. Gezien de verwevenheid van het internationale financiële systeem haalt Trump de Irandeal helemaal onderuit.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Kunnen de Europese landen via hun exportkredietfinancieringssystemen die boetes compenseren om de Irandeal overeind te houden? Dat is nog maar de vraag. En als de westerse zijde van de deal niet standhoudt, zal ook Teheran zich niet langer gebonden voelen.

Wat zijn de geopolitieke gevolgen van Trumps beslissing voor Europa?

Ten eerste, geo-economisch. Europa hoopte met Iran een nieuwe handelsrelatie uit te bouwen. Vooral Frankrijk was daarin erg succesvol. De Franse oliereus Total versierde een contract ter waarde van 4,8 miljard dollar voor de ontginning van een Iraans aardgasveld. Renault tekende een deal ter waarde van 780 miljoen dollar om 300.000 auto’s te produceren tegen 2023.

Ook Royal Dutch Shell zou investeren in de energiesector. Iran tekende voorts miljardencontracten voor vliegtuigen bij het Europese Airbus, maar ook bij het Amerikaanse Boeing. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben duidelijke economische belangen.

Wapendeals

Irans rivaal Saoedi-Arabië probeerde landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ‘bij de les te houden’ door er grote wapendeals mee te sluiten. De Britse eerste minister Theresa May tekende in november 2017 een deal ter waarde van 4,6 miljard pond. Er was nochtans grote kritiek op het eventuele gebruik van die wapens in Jemen, waar Saoedi-Arabië en Iran een regionale proxyoorlog uitvechten.

In april 2018 bezocht de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman het Franse Elysée. Met Emmanuel Macron tekende hij contracten ter waarde van 14,5 miljard euro, waarbij de Franse president ook wapendeals verdedigde. Trump bekende zich in mei 2017 al tot Saoedi-Arabië, toen Riyad een wapendeal van meer dan 100 miljard dollar in het vooruitzicht stelde.

De machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië ontwricht de regio. Europese landen en grootmachten dreigen daarin te worden meegesleurd

Ten tweede, geostrategisch. De machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië ontwricht de regio. Europese landen en grootmachten dreigen daarin te worden meegesleurd. Obama probeerde via de Irandeal de geopolitieke balans te herstellen. Dat nieuwe evenwicht moest Saoedi-Arabië afremmen, nadat Riyad in de Syrische crisis radicaal-soennitische groepen had gesteund waaruit Islamitische Staat was ontstaan.

Trumps beslissing haalt de Obama-doctrine onderuit, een geopolitieke wissel der allianties. Voortaan synchroniseert Washington zijn geostrategische agenda met die van Jeruzalem (niet langer Tel Aviv) en Riyad. Scheiden hier de wegen tussen Amerika en Europa? Zo ontstaan twee grote allianties. Enerzijds Saoedi-Arabië met Israël, Irans aartsvijand, gesteund door de VS. Anderzijds Europa en een sjiitisch-Russische as, die ontstond door de Russische steun aan het regime van de Syrische president al-Assad. Of kiezen de Europese landen eieren voor hun geld?

Opening

Trump houdt een opening van 90 tot 120 dagen voor de sancties in werking treden. De Europese diplomatie lijkt de kastanjes uit het vuur te moeten halen. Stel dat een oplossing voor na 2025 gevonden wordt, zal Teheran dan ook bereid zijn zijn rakettenprogramma weg te onderhandelen zonder iets extra’s in ruil? Washingtons derde punt, het inperken van de regionale machtspositie van Iran, is dan weer onmogelijk te verifiëren.