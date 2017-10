Tusk gooit methode-Van Rompuy overboord

In Brussel vond gisteren een plechtige begrafenis plaats. Stilzwijgend hebben de staatshoofden en de regeringsleiders van de EU de methode-Van Rompuyten grave gedragen. De Unie straaltzelfvertrouwen uit en toont met een ambitieuze agenda wat haar de komende jaren te doen staat: Europa in concrete stappen herstichten.

Steven Van Hecke hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven

Catalonië en de brexit gingen met veel aandacht lopen tijdens de Europese top in Brussel. Feitelijk gaat het telkens om één vraag: waar liggen binnenkort de grenzen van de EU? Een lidstaat als het Verenigd Koninkrijk wil eruit, terwijl de deelstaten Noord-Ierland en Schotland daar niet op zitten te wachten. Een andere deelstaat - Catalonië - wil uit zijn lidstaat stappen, maar tegelijk in de EU blijven. De ene noemt het soevereiniteit, de andere onafhankelijkheid. Alle worstelen ze met hun positie in de Unie. Zo heeft Europa de handen vol met de ‘interne uitbreiding’, terwijl weinigen stilstaan bij de landen die al geruime tijd in de wachtkamer zitten. Tenzij dat land, Turkije dus, alleen doet alsof het lid wil worden en de Unie alleen doet alsof ze geïnteresseerd is in toetreding.

Een ander agendapunt dat weinig aandacht kreeg, is op middellange termijn wellicht meer bepalend voor de toekomst van de EU: de goedkeuring van de zogenaamde Leaders’ Agenda, een strikte timing om dossiers te deblokkeren met een reeks officiële en informele Europese toppen de komende twee jaar.

Donald Tusk was niet de eerste om zo’n agenda voor te stellen. De Franse president Macron deed het hem in zijn toespraak aan de Sorbonne al voor. Ook Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker blikte in zijn state of the union vooruit tot 2025. Een soloslim van Tusk was het dus duidelijk niet. De voorbije weken is hij ook langs meerdere Europese hoofdsteden getrokken met zijn kalender. De inhoud en de timing daarvan lopen grotendeels parallel met wat Macron en Juncker voorstelden en uiteraard zal Tusk zijn initiatief ook grondig hebben doorgesproken met Berlijn.

Dat laatste heeft hij ongetwijfeld geleerd uit de ervaringen van Herman Van Rompuy aan het hoofd van de Europese Raad. Voor de rest lijkt Tusk Van Rompuys erfenis gisteren definitief overboord te hebben gegooid. De kunst van Van Rompuy bestond erin geen overtrokken verwachtingen te creëren door zijn agenda open te houden, geen toppen te organiseren als er geen uitzicht was op een akkoord tussen de lidstaten, en zich niet te laten opsluiten in een vooraf vastgelegde timing. Een recept waarvoor hij de mosterd haalde uit de Belgische politiek. Met succes, want op het einde van zijn mandaat werd Van Rompuy net niet heilig verklaard. Vriend en vijand waren het erover eens dat de Unie dankzij zijn handig en slim voorzitterschap redelijk ongeschonden de ergste crisisperiode uit de recente integratiegeschiedenis had overleefd.

Ander soort leiders

De tijden zijn veranderd en dat vergt blijkbaar een ander soort leiders. Of minstens een andere aanpak. De nieuwe Zeitgeist zit daar ongetwijfeld voor veel tussen. Veeleer dan Merkel zet ‘messias’ Macron de toon. Het nieuwe adagium is de eensgezindheid bij de 27 lidstaten bewaren. Vraag maar aan premier Charles Michel en zijn Spaanse collega Mariano Rajoy. Sneu voor Michel trouwens dat de diplomatieke rel met Spanje (die er officieel uiteraard geen is) de feestvreugde verstoort, want ook de Belgische eerste minister zit op de lijn van Macron: het herwonnen zelfvertrouwen van de Unie moet zich tonen in de ambities voor de komende jaren.

De Leaders’ Agenda stipt tot voorbij de Europese verkiezingen van mei 2019 aan wanneer de staatshoofden en regeringsleiders op welke domeinen knopen willen doorhakken. Zo willen Tusk en co in december een beslissing nemen over de kalender van de langverwachte Bankenunie. Midden 2018 volgt dan een stand van zaken over de uitvoering van de agenda. Terecht overigens, want als het over Europese beleid gaat, ligt het kalf ligt niet alleen gebonden bij het uitblijven van beslissingen maar ook en vooral bij de implementatie ervan. De lidstaten voeren niet altijd uit wat ze zelf beslissen, laat staan dat ze dat op tijd doen. Ook vanuit het oogpunt van zelfkritiek oogt dit opzet dus ambitieus, om niet te zeggen revolutionair.

Niettemin zit ook zonder de Britten aan boord the proof of the pudding in the eating. Enkele interessante testcases voor de daadkracht en de eensgezindheid van de EU27 dienen zich al meteen aan, zoals de toekenning van twee agentschappen die door de brexit op zoek zijn naar een nieuwe standplaats. Dat de Europese Raad zich nu op zo’n manier engageert en de verwachtingen danig naar boven bijstelt, is zelfs voor ervaren Europa-watchers du jamais vu.