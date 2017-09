Twee jaar na Dieselgate is er niets veranderd

Twee jaar na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal is er weinig reden tot optimisme. Toch willen we optimistisch blijven. Het zou goed zijn mocht Europa voortaan niet de kant te kiezen van de auto-industrie maar wel die van de consument en het milieu.

Door Ivo Mechels en Simon November, CEO en woordvoerder van Test-Aankoop

Al verschillende jaren hekelen consumentenorganisaties in Europa de grote kloof tussen uitstootcijfers van wagens in labo-omstandigheden en in reële rijomstandigheden. Het is al lang geen geheim meer dat autoconstructeurs op grote schaal de bestaande en de compleet gedateerde New European Driving Cycle (NEDC) manipuleerden om de resultaten van de homologatietests op te smukken.

In oktober 2015 al zorgden de autoproducerende EU-lidstaten ervoor dat de uitstootnormen mochten worden overschreden met niet minder dan 110% vanaf 2017 en 50% vanaf 2021

Tijdens deze test, die al sinds de jaren 70 wordt gebruikt, wordt er alleen licht versneld en wordt enkel aan een gemiddelde snelheid van 35km/u gereden. Alle functies die energie vreten zoals airconditioning, lichten of verwarming worden uitgeschakeld. Daarnaast wordt ook de alternator losgekoppeld opdat de batterij tijdens de test niet zou kunnen opladen. En alsof dat nog niet genoeg is, worden de auto’s lichter gemaakt en ontdaan van onderdelen zoals de zijspiegels of de koplampen.

Geloof het of niet, al dit ‘gesjoemel’ was volstrekt legaal, of beter gezegd: werd niet verboden door de NEDC-test. De Volkswagengroep ging echter nog een stapje verder met software die laboratoriumomstandigheden herkende, om zo de uitstootwaarden te verbloemen. De consument kreeg dus een wagen die in geen enkel opzicht de normen haalde die de fabrikant beloofde.

Was er dan geen betere test beschikbaar ? Absoluut wel. Al geruime tijd is er de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), die ons rijgedrag op snelwegen en in stadsverkeer beter simuleert. Op 1 september werd deze nieuwe manier van homologatie ingevoerd voor nieuwe modellen. Vanaf 1 september 2018 ruimt de NEDC dan definitief baan voor alle wagens. Het blijft natuurlijk een test uitgevoerd in een labo-omgeving, al worden de resultaten aangevuld met data uit reële rijomstandigheden op de weg (Real Driving Emissions of RDE) voor nieuwe automodellen sinds 1 september en voor alle wagens vanaf 1 september 2019.

Autolobby

Het WLTP-testprotocol trad dan wel in voege, de autosector zou de autosector niet zijn mocht ze niet lobbyen voor betere voorwaarden. In oktober 2015 al zorgden de autoproducerende EU-lidstaten ervoor dat de uitstootnormen mochten worden overschreden met niet minder dan 110% vanaf 2017 en 50% vanaf 2021. Vergelijk het met een student die 10 op 20 moet halen om geslaagd te zijn maar met een 7 ook zijn diploma krijgt. Onvoorstelbaar. Eens te meer bleek hoe sterk de autolobby is.

Terug naar VW. In de Verenigde Staten konden de gedupeerde consumenten rekenen op een compensatie tot wel 10.000 euro per persoon. Niet zo in Europa. De VW-groep had zich altijd sterk gemaakt dat Europa een dieselcontinent was waar de keuze voor een ‘zuinige’ dieselwagen niet was ingegeven door ecologische motieven, zoals in het Amerikaanse ‘bezinecontinent’. Een drogreden om niet tot betaling te moeten overgaan, zeg maar.

Naar de rechter dan maar, dacht we bij Test-Aankoop. In juni 2016 dienden wij onze collectieve rechtsvordering in bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel voor alle consumenten die hun wagen hadden gekocht na 1 september 2014, de dag van inwerkingtreding van de wet op de zogeheten ‘class action’. Al wie voor die datum kocht, wordt via individuele mandaten ook verdedigd. Al 11.000 VW-bestuurders hebben zich bij ons gemeld.

Test

Naast onze juridische strijd, onderwierpen we naar aanleiding van de grote ‘recall-operatie’ van VW zelf enkele modellen aan een kritische uitstoottest: vóór het verwijderen van de sjoemelsoftware en erna. Geen enkele van de drie geteste wagens beantwoordde aan de NOx-waarde op het gelijkvormigheidsattest. De consument krijgt met andere woorden nog altijd niet de wagen die hem werd beloofd.

In de nasleep van het Dieselgate-schandaal stelde het Europees Parlement onder druk van heel wat milieu- en consumentenorganisaties een ‘Committee of inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS)’ aan, beter bekend als de Dieselgatecommissie, die moest nagaan wie iets kon worden verweten.

De Europese Commissie is nalatig geweest door jarenlang geen actie te ondernemen tegen het gebruik van sjoemelsoftware in dieselauto’s terwijl er volop signalen binnenkwamen

De conclusies waren niet min: de Europese Commissie was nalatig geweest door jarenlang geen actie te ondernemen tegen het gebruik van sjoemelsoftware in dieselauto’s terwijl er volop signalen binnenkwamen. Ook hadden de EU-lidstaten veel te weinig toezicht gehouden op de auto-industrie en de labo-testen die de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen op de weg verdoezelen. Er werd een aantal belangrijke aanbevelingen geformuleerd: aanscherping van het regime van typegoedkeuring van wagens op de Europese markt, transparantie van testresultaten en invoering van een systeem van markttoezicht van de wagens op de weg. De controle en sanctionering werd in het rapport weggelegd voor de Europese Commissie en een afzonderlijk Europees Agentschap om de nationale keuringsinstanties te controleren.

Economische belangen

Het Europees Parlement volgde veel aanbevelingen van de Dieselgatecommissie maar sprak toch een ‘njet’ uit voor een onafhankelijk Europees Agentschap. Een gemiste kans. Positief was dan weer dat op vraag van consumentenorganisaties een toevoeging werd gedaan naar compensatie voor bestuurders die getroffen worden door sjoemelfraude en dat de Commissie verzocht werd werk te maken van een systeem van ‘Europese class action’.

Zijn de Europese instanties klaar om cruciale beslissingen te nemen voor een radicale omslag in het systeem van typegoedkeuring van wagens en de controle erop?

Momenteel zitten de besprekingen in driehoeksgeprekken. Er moet een consensus gevonden worden tussen de Commissie, het Parlement en de Raad van Ministers. Vooral in die laatste beloven de grote economische belangen van de autoproducerende landen weer zwaar door te wegen.

Sinds het uitbreken van Dieselgate zijn ook onderzoeken gestart tegen Renault, Fiat-Chrysler, PSA Peugeot-Citroën. Hoe ver strekken de gevolgen van het sjoemelschandaal? Zijn de Europese instanties klaar om cruciale beslissingen te nemen voor een radicale omslag in het systeem van typegoedkeuring van wagens en de controle erop? Zal een schandaal zoals Dieselgate zich nooit meer herhalen?

Als consumentenorganisatie willen we graag optimistisch zijn over de toekomst en Europa warm oproepen om te breken met het verleden en dit keer niet de kant te kiezen van de auto-industrie maar wel die van de consument en het milieu.