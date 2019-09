De grote AR-droom is natuurlijk dat je met die bril, en op termijn met lenzen, overal terechtkan. Zodat je stressvrij de bus kan nemen in China, een moer kan vinden in de doe-het-zelfwinkel of je boiler repareren, gewoon door te kijken naar de info die errond zweeft.

Soms heb ik het gevoel ik dat ik in twee tijdperken leef. Het ene moment leef ik tien jaar geleden, want banken zijn aan het herorganiseren om zich aan te passen aan het internet en de smartphone. Maar dan lees ik dat China een cryptomunt lanceert in samenwerking met de e-commercereus Alibaba en ik ben gerustgesteld: dit is nog steeds 2019.

Ik waan me evengoed in de tijd van Nokia en George Bush als ik van Eurostat verneem dat 60 procent van de Belgische bedrijven geen gebruik maakte van cloudtechnologie. Hoe is dat zelfs mogelijk? En dan lees ik op de site van het Wereld Economisch Forum over de gevaren van de augmentedrealitycloud en de toekomst lonkt opnieuw. Terwijl onze bedrijven de cloud negeren, mogen we ons al zorgen maken over een futuristische AR-cloud.

Die beruchte AR-cloud is een bouwsteen van onze ‘mixedrealitytoekomst’, een toekomst waarin het reële en het virtuele met elkaar versmolten zijn. Waarin we slimme brillen dragen en waar 3D-animaties naadloos opgaan in onze omgeving. Bedrijven als Google, Apple en Microsoft zetten daar resoluut op in, net als honderden start-ups.

Om dat mogelijk te maken is een digitale tweeling van de wereld nodig. AR-brillen creëren zo’n 3D-kopie. Telkens als je zo’n bril opzet, maken de geavanceerde cameras erin met behulp van AI een model van alles rond je. Het is de enige manier waarop die bril een geloofwaardige mengrealiteit tot stand kan brengen.

Verwacht overheden die de controle verliezen en hun macht uit handen geven aan techplatformen.

De grote AR-droom is natuurlijk dat je met die bril, en op termijn met lenzen, overal terechtkan. Zodat je stressvrij de bus kan nemen in China, een moer kan vinden in de doe-het-zelfwinkel of je boiler repareren, gewoon door te kijken naar de info die errond zweeft. Dat concept wordt soms ‘the operating system of the world’ genoemd.

Daarvoor moet AR naar de cloud. De digitale tweeling van de wereld moet op servers staan en toegankelijk zijn voor alle toestellen die ermee connecteren. Een nieuw internet, met veel meer data dan het internet vandaag en met grotere risico’s voor privacy en veiligheid.

Zet een AR-bril op in je huis en die maakt meteen een 3D-model van je interieur. Tegelijk meet de bril allerlei biometrische gegevens, zoals de beweging van je ogen, je handen, je torso, je benen. Na een halfuurtje in het virtuele zijn miljoenen datapunten verzameld over je lichaam. Die omgevingsdata gecombineerd met je biometrische data doen de datasets van Google en Facebook verbleken. In de AR-cloud kan je de wereld en haar inwoners live volgen, in 3D. We mogen gerust aannemen dat geen overheid klaar is voor die uitdaging.

De AR-cloud zet het op scherp: we leven in twee tijdperken. Er is het heden, waarin een Tesla Roadster in een baan om de zon vliegt, we kankers aanvallen met genetisch gemanipuleerde cellen en een digitale kopie gemaakt van de hele wereld wordt. En dan is er het tijdperk waarin bedrijven de cloud nog moeten ontdekken. Die spreidstand wordt hoe langer hoe pijnlijker.

Laten we eerlijk zijn, de meeste Belgische bedrijven hebben de uitvinding van het internet en van de smartphone nog niet verteerd. Kniediep in het moeras van dure IT-projecten en vage digitale transformaties is het ver zoeken naar de groei die ze door de volgende tien jaar gaat trekken. Ook onze overheden kunnen niet mee. Ik zie de Belgische politici geen stappen zetten om onze veiligheid en privacy te waarborgen wanneer de datasluizen van de AR-cloud opengaan.