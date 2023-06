U moet mee investeren in de energietransitie...

De Vlamingen moeten mee kunnen investeren in de energietransitie. Een beursgang van Fluvius of een combinatie van beurs- en coöperatief kapitaal kan een nieuw bravehuisvaderaandeel creëren.

De energie- en klimaattransitie is de grootste uitdaging van onze tijd. Vaak gaat het over de productie, maar die verbinden met ons verbruik is minstens even belangrijk. De elektrificatie van onze mobiliteit en industrie en de verwarming van onze woningen vergt een sterker net. Coöperatieven, energiegemeenschappen, burgers en bedrijven die elektriciteit produceren, opslaan en slim verbruiken zijn nieuwe actoren met actievere rollen. Ze rekenen allemaal op een sterk energienet.

Eén slagkrachtige structuur, met één tarief voor Vlaanderen is noodzakelijk, en vooral eerlijker.

Onze Vlaamse netbeheerder Fluvius speelt een cruciale, verbindende rol. Fluvius voert als werkmaatschappij opdrachten uit voor elf netbeheerders - intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (‘intercommunales’) - die voor 300 lokale besturen werken. Fluvius staat in voor 234.156 kilometer aan nutsleidingen en telt 5.437 medewerkers. Vorig jaar werd een recordbedrag van 1,2 miljard euro geïnvesteerd. Met een investeringsplan van 11 miljard euro wordt een nooit gezien bedrag voorzien om onze netten performant te houden.

De essentie De auteur

Robrecht Bothuyne is Vlaams Parlementslid en ondervoorzitter van CD&V.

De kwestie

Het netbedrijf Fluvius bekijkt pistes om kapitaal op te halen voor miljardeninvesteringen, waaronder een beursgang.

Het voorstel

Een beursgang zou een goede zaak zijn. De energietransitie belangt ons allen aan. Laat de Vlamingen mee investeren.

Terwijl andere landen gemiddelde stroomonderbrekingen van vele uren aanvaardbaar vinden, duurt de gemiddelde stroomonderbreking bij ons 22 minuten. In sommige Nederlandse provincies kunnen nieuwe groenestroominstallaties of grote bedrijven niet meer aansluiten op het verzadigde net. Gelukkig is dat in Vlaanderen nog niet het geval. Ook de klantentevredenheid scoort met meer dan 83 procent hoge toppen. Fluvius is een sterke netbeheerder. Maar is hij helemaal klaar voor de toekomst? Nee.

Verschillende tarieven

Ten eerste zijn er de elf intercommunales met elf verschillende tarieven. Dat is niet meer van deze tijd. Antwerpenaren betalen fors minder voor hun net dan West-Vlamingen, maar de kosten voor het beheer in de netten zijn gelijkaardig. Eén slagkrachtige structuur, met één tarief voor Vlaanderen is noodzakelijk, en vooral eerlijker. Dat moet kunnen zonder de band met de aandeelhouders, de lokale besturen, te lossen. Afstemming over de investeringen is nodig om die zo goedkoop en goed mogelijk te doen, met beperkte hinder voor mens en bedrijf.

Ten tweede heeft Fluvius nood aan een duidelijke rol en taakomschrijving. Dat is cruciaal voor de energietransitie. Glasvezel, riolering of water zijn daarin geen prioriteit en worden allicht beter met of door partners uitgevoerd. Elektriciteit, aardgas, warmtenetten, CO2 of waterstofdistributie en het databeheer zijn wel kerntaken.

Digitalisering, databeheer en slimme energienetten zijn onontbeerlijk in de energietransitie. Fluvius moet daar nog belangrijke stappen zetten.

Ten derde moet klimaatneutraliteit een nog duidelijkere focus worden voor Fluvius. We moeten nadenken over een versnelde afschrijving van de 57.912 kilometer aardgasnetten, die waardeloze activa (stranded assets) dreigen te worden. Daarnaast zijn digitalisering, databeheer en slimme energienetten onontbeerlijk in de energietransitie. Ook daar moet Fluvius nog belangrijke stappen zetten.

Ten slotte is er nood aan vers kapitaal om al die ambities waar te maken. Lokale besturen zijn 100 procent aandeelhouder van Fluvius. Ze schragen de belangrijkste hoofdrolspelers in ons energielandschap: Fluvius, Fluxys en Elia. Dat Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) elke gelegenheid te baat neemt om die steunpilaren van de energietransitie aan te vallen alsof ze alleen een lastige kostenfactor zijn, is contraproductief. Integendeel, ze kan haar beleid alleen maar uitvoeren dankzij Fluvius. Niet alleen voor het netbeheer, maar ook bij het uitbetalen van de energiepremies steunt ze op Fluvius en de lokale besturen. Wat respect is dus op zijn plaats.

Publigas

De lokale besturen moeten de kans krijgen hun jarenlange participaties aan te houden. Maar een herschikking is aangewezen. Is het nodig dat Publigas, namens de lokale besturen, 78 procent van Fluxys controleert? Kan dat niet beter voor een deel te gelde worden gemaakt, om die middelen naar Fluvius te draineren? Of kunnen we een holding creëren met alle lokale participaties om de hefboom te versterken?

Fluvius kan een nieuw bravehuisvaderaandeel worden.

Voorstellen om vanuit Vlaanderen aandeelhouder te worden zijn niet verstandig. Als Vlaanderen aandeelhouder wordt van Fluvius, wordt het rechter en partij. Vlaanderen bepaalt in sterke mate de regelgeving die de werking van Fluvius voorschrijft. Een sterke sturende overheid moet de handen vrij hebben, en als financieel belanghebbende is dat niet langer zo.

Pensioenfondsen uit Canada of Australië zijn vaak stabiele aandeelhouders. Maar mag het iets meer zijn? De energietransitie belangt ons allen aan. Het zou goed zijn dat de Vlamingen mee kunnen investeren in die transitie en er de vruchten van kunnen plukken. Een beursgang of een combinatie van beurs- en coöperatief kapitaal kan een nieuw bravehuisvaderaandeel creëren. Elia en Fluxys gingen Fluvius al voor, tot ieders tevredenheid.