Uit de coronatunnel: gesprek met een bedrijfsleider

Hij nam vorige week contact op. Dat het een goede zaak was dat eindelijk eens iemand aan de economie dacht en dat het nu wel lang genoeg geduurd had, al die overdreven maatregelen om de intussen bekende vijand nummer 1 in te dijken.

Hij is een belangrijke bedrijfsleider en zegt te spreken in naam van veel van zijn collega’s. Ik bewaar liever zijn anonimiteit en noem hem Marc.

‘We gaan de grootste crisis in een eeuw tegemoet en dat allemaal door zo’n stom virus. Let op, ik ben geen non-believer! Ik ben het ermee eens dat we aanvankelijk geen andere keuze hadden, maar nu we aan de piek of aan het plateau of wat dan ook gekomen zijn, moeten we vooruitkijken, de maatregelen geleidelijk opheffen, en de economie dringend weer lanceren, zodat alles terug normaal wordt.’

Het waren die laatste vijf woorden waarover ik struikelde.

‘Wat is normaal, Marc? Dat 15 procent van de Belgen in armoede leeft, een samenleving die kreunt onder de burn-outs, waarin meer dan 1,3 miljoen mensen antidepressiva nemen? Ik mag hopen dat als er iets positiefs uit deze crisis komt het een nieuw en beter normaal zal zijn. Een samenleving waarbij de economie er is ten behoeve van ons welzijn en niet omgekeerd.’

‘Je hebt een punt, en ik beloof plechtig dat wanneer we hieruit geraken, ik het welzijn van mijn medewerkers als prioriteit ga stellen. Maar jij hebt anderzijds wel gemakkelijk praten, jij hebt geen bedrijf te leiden, geen werknemers te betalen. Ik moet hier zo snel mogelijk uit geraken. Alle begrip voor #flattenthecurve. Die rode lijn mocht niet overschreden worden of onze ziekenhuizen zouden het niet aankunnen. Maar men mag nu ook niet in de andere richting ‘over de rooie’ gaan. Hoe gaat men erover waken dat zoiets niet gebeurt?’

Ik zoek naar een evenwicht.

‘Om uit de tunnel te geraken zijn we niet gediend met een tunnelvisie, noch in de ene richting - hardnekkig de lockdown langer rekken dan nodig - noch in de andere - alle teugels lossen. Laat ons hopen dat het beleid begrepen heeft dat slim testen nu cruciaal is.’

Hij vraagt niet wat ik bedoel met slim testen en valt me in de rede.

'Inderdaad, van check-check-check naar test-test-test! Kijk maar naar Duitsland! In mijn bedrijf zijn we al begonnen met het testen van onze medewerkers op het virus. Op die manier weten we tenminste wie besmet is.'

Negatief en positief

‘Hola, Marc, denk twee maal na. Ten eerste ken je de kwaliteit van die testen wellicht niet. Ze zijn niet allemaal even goed, en men is dat nog volop aan het bestuderen. Bij het testen op het virus is er vooral een probleem wanneer die test bij een negatief resultaat zich blijkt te vergissen. Dan denk je dat iemand negatief is (hoera, ik heb het virus niet) terwijl er een kans bestaat dat de test zich vergist en men dus wel drager is.

Bovendien, stel dat de negatieve test wel juist is: je hebt het virus niet. Betekent dat dan dat je oké bent? Nee, want je kan het virus nog altijd krijgen. Tenzij je ook op antilichamen test. Het voorstel van gecombineerd testen kwam twee weken geleden van Michel Goldman van de ULB: als mensen negatief testen op het virus (ze zijn dus geen drager) én positief op antilichamen (ze hebben weerstand opgebouwd tegen het virus), en de gebruikte testen zijn sluitend dan kan dat maar één ding betekenen: ze hebben de infectie al doorgemaakt en kunnen weer aan de slag.’

Marc is nu helemaal enthousiast.

Ik onderbreek hem vooraleer de hele middenstand de revue passeert.

'Er zijn twee belangrijke toepassingen van gecombineerd testen. De eerste is via een steekproef, bijvoorbeeld van de algemene bevolking. Die laat toe de huidige situatie - hoeveel mensen zijn besmet en hoeveel hebben de ziekte al doorgemaakt, vaak zonder het te weten - beter in te schatten en de gevolgen van exitscenario’s beter te voorspellen.'

'Laat ons niet vergeten dat de fameuze reproductiviteit van het virus - hoeveel mensen kan een besmet persoon op zijn beurt besmetten - afhangt van drie zaken: met hoeveel mensen komt die persoon per dag in contact, wat is de kans dat bij zo’n contact het virus wordt overgedragen, en hoeveel dagen is iemand besmettelijk.'

'Zodra we de teugels vieren komen ook besmette personen opnieuw met meer mensen in contact en stijgt die reproductiviteit opnieuw. Dat in kaart brengen is cruciaal om de kosten en baten van exitscenario’s af te wegen.'

Accuraat

‘Wel, dan had men daar nu al mee moeten bezig zijn, en in alle transparantie. En wat is dan de tweede toepassing?’

‘Die is eerder strategisch. Men test stapsgewijs systematisch iedereen in een bepaalde sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Maar zoals gezegd, hiertoe moeten de testen zeer accuraat zijn. Stel dat men iemand zegt: ‘Proficiat, je hebt antilichamen tegen het coronavirus’, maar de test vergist zich, dan stuurt men iemand per vergissing de straat op en kan die nog altijd besmet worden en op zijn beurt een superbesmetter worden. De overheid mag zich niet laten ringeloren.’

Hij is kennelijk onder de indruk.

‘Inderdaad Marc, maar zoals jij als bedrijfsleider weet: complexe situaties vragen niet nog meer complexiteit, maar simpele en duidelijke oplossingen.’