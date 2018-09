Uitkering langdurig werklozen verlagen helpt hen zeker niet

Met de manier waarop professor Stijn Baert (UGent) het pleidooi van een groep economen voor een toename van werkloosheidsuitkeringen in de tijd probeert af te schieten ben ik het totaal oneens.

Door Raf De Weerdt, federaal secretaris ABVV

Beste professor Baert, ik ben het even gaan opzoeken. Volgens het etymologisch woordenboek komt ‘zekerheid’ van het Latijnse securus, wat zoveel betekent als ‘geen zorgen hebbend; veilig, beschermd’. Het is juist daar waar het hele debat over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering (De Tijd, 24 september) om draait: zekerheid. En niet over de ‘ernst’ van economen die vanuit dezelfde data tot een verschillende conclusie komen.

Het valt op dat je het een en ander vergeet te vermelden (De Tijd, 25 september). Mensen die langdurig werkzoekende zijn, vinden vaak geen werk omdat er voor hen gewoon geen passende jobs beschikbaar zijn, wat deze regering ook mag beweren. Langdurig werklozen zijn vaak laaggeschoold en leven in armoede. Achter al deze cijfers zitten, zoals je ongetwijfeld weet, mensen, gezinnen, alleenstaanden met kinderen wiens kansen aanzienlijk verminderen op de arbeidsmarkt. Hun uitkering verlagen, zoals de regering wil, gaat hen absoluut niet helpen.

Het draait allemaal om zekerheid. Dit concept is dé kerngedachte van wat we vandaag verstaan onder ‘sociale zekerheid’, een prachtig systeem dat na de Tweede Wereldoorlog werd afgesproken om mensen bij te staan wanneer het even tegenzit (door ziekte, werkloosheid, en dergelijke meer).

Waarom prachtig? Omdat het voorkomt dat iemand, bovenop het loutere feit dat hij zijn werk verliest, ook nog eens financieel getorpedeerd wordt. Een vervangingsinkomen maakt dat werknemers niet tot de bedelstaf worden veroordeeld.

Onze sociale zekerheid is georganiseerd volgens het verzekeringsprincipe: een grote groep draagt bij en een beperkte groep maakt er gebruik van. Net zoals bij een brandverzekering moet je je gelukkig prijzen dat er tegenover je bijdrage geen tegemoetkoming staat, wat zoveel betekent als weinig of geen tegenslag.

Motivatie

Net zoals bij eender welke andere verzekering zijn er natuurlijk wel regels. Je hebt niet zomaar recht op een werkloosheidsuitkering. Je moet voldoende dagen gewerkt hebben vooraleer je mag toetreden tot het systeem. Vervolgens moet je je ook tijdens je werkloosheid beschikbaar stellen en actief op zoek gaan naar werk. Dit is logisch. Zoals het begrip werkzoekende aangeeft, kan iemand slechts in het systeem blijven als hij effectief op zoek is naar werk en bereid is om een passende job op te nemen.

Beeld je even het volgende in. Na 25 jaar gewerkt te hebben bij een KMO word ik werkloos doordat de werkgever ermee ophoudt. Ik ben vanaf dan een werkzoekende die op zeer regelmatige basis solliciteert (niet altijd antwoord krijgt van de werkgever), maar het wil niet echt vlotten. Dezelfde VDAB-medewerker waarover je het hebt, geeft mij tips en ik ga daarop in. Kortom: ik doe mijn best. Toch vind ik geen passende betrekking binnen de zes maanden. Ik draag al zeer lang bij aan het systeem, maar toch zal mijn vervangingsinkomen dalen. Dit is zeer onrechtvaardig. Ik doe mijn best, maar word gestraft omdat mijn inspanningen geen resultaat opleveren. Weg zekerheid. Dit motiveert mij helemaal niet, integendeel.Straffen

Bestraft

Beste professor, je neemt, net zoals veel anderen - de regering op kop - het basisprincipe achter ons sociaal zekerheidssysteem niet meer in ogenschouw. Het draait voor jullie niet langer om zekerheid, maar om straffen. Werkzoekenden moeten worden ‘geprikkeld’ (lees: bestraft) als ze te lang werkzoekend zijn. De nadruk ligt zo op de individuele verantwoordelijkheid, van wie ‘niet genoeg zijn best doet’.

Ik deel deze visie absoluut niet. De werkzoekende die beroep doet op een sociale verzekering heeft de plicht om werk te zoeken. Hij moet daarbij opgevolgd, maar vooral begeleid worden. De werkzoekende moet binnen een sociale verzekering echter steeds recht hebben op een uitkering die hem toelaat een menswaardig bestaan te leiden. Dit is nu al onvoldoende het geval. De helft van alle werkzoekenden leeft in armoede.