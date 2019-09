Uitrol 5G heeft Apple-aanpak nodig

Telecombedrijven moeten een manier vinden om nieuwe diensten zoals 5G aantrekkelijk te maken bij het brede publiek. Anders kunnen we erop blijven wachten.

Dominique Leroy heeft het goed gedaan als CEO bij Proximus. Het bedrijf knoopt weer aan met groei en is volop bezig met de uitrol van zijn glasvezelnetwerk. Die werf zal Leroy ook verderzetten bij de Nederlandse sectorgenoot KPN. Elk telecombedrijf dat op lange termijn denkt, investeert fors in een upgrade van zijn netwerk.

De reden is gekend. Het dataverkeer zal de komende vijf jaar verdriedubbelen door de verdere opmars van onder meer streaming-tv en online gaming. En dat zowel op vaste als mobiele netwerken. Vandaar dat de uitrol van FTTH (Fiber To The Home: glasvezel tot in het huis) en 5G (de nieuwste generatie mobiele netwerken) bovenaan de agenda staan.

Iedereen heeft de mond vol van 5G. Maar kent u concrete projecten met dat befaamde supersnelle mobiel internet? Googel even ‘5G’ en u krijgt 713.000.000 resultaten. Ik daag u uit om de echt belangrijke projecten eruit te halen. Spoiler alert: het zijn er bitter weinig.

De reden daarvoor is niet al te ver te zoeken. Een 5G-netwerk biedt dan wel veel betere diensten en hogere bandbreedtes, het vergt ook veel meer antennes. Antennes die met glasvezel aan de rest van het netwerk verbonden moeten worden. En dat kost handenvol geld. Denk aan het opengooien van de stoep, extra kabels en extra antennes. Proximus voorziet niet voor niets drie miljard euro om te investeren in zijn glasvezelnetwerk om de helft van België te bedienen met FTTH. En dan spreken we nog niet over de extra kosten voor de uitrol van een 5G-netwerk.

Telecombedrijven lijken niet erg gehaast om daar werk van te maken. Ze zitten dan ook in een extreem moeilijke situatie. De kosten om hun oude koper- of 4G-infrastructuur aan te passen aan de hedendaagse en toekomstige databehoeften zijn gigantisch, maar hun inkomsten blijven nagenoeg gelijk. Consumenten blijken niet bereid om meer te betalen voor een state of the art-netwerk. De echte winnaars van die investeringen zijn bedrijven als Google, Facebook en Netflix. Die kunnen dankzij de hogere snelheid hun diensten uitbreiden.

Sexy

Wat 5G en bij uitbreiding de telecomwereld nodig heeft, is een eigen Apple. Een bedrijf dat de dienst - die onwaarschijnlijk veel voordelen biedt, zowel zakelijk als maatschappelijk - ‘sexy’ maakt. Waarom slaagt niemand erin een hype te creëren rond de snelste, meest robuuste internettoegang, zodat mensen bereid zijn een premiumprijs te betalen?

Herinnert u zich nog de mobieltjes van voor het Apple-tijdperk? De Nokia’s en Ericssons die je voor een schijntje kon kopen, maar waarmee je, behalve bellen, sms’en en Snake spelen, niet zo gek veel kon doen. Apple slaagt erin met elk nieuw en verbeterd type de prijzen omhoog te jagen. Vandaag betalen we met gemak 1.000 euro voor de nieuwste iPhone. Maar net zoals glasvezel of 5G zijn de mogelijkheden niet te vergelijken met zijn voorgangers.

Als de telecomwereld er niet in slaagt de spreidstand van hoge investeringen en stagnerende inkomsten om te buigen, zit er niets anders op dan verder te besparen. Dat kan voor een stuk door convergentie. Het is logisch dat een glasvezelnetwerk en een 5G-netwerk samen worden uitgerold. Maar operatoren zouden ook kunnen samenwerken. Proximus en Orange kondigden onlangs aan nog nauwer te gaan samenwerken om de investeringen voor hun mobiele netwerken rond te krijgen.