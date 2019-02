Uitstel 5G-netwerk schaadt Belgisch investeringsklimaat

Het maatschappelijk belang van een 5G-netwerk zou dat van partijpolitiek en deelstaten moeten overstijgen. Dat men dit niet inziet, schaadt onze digitale ranking, het investeringsklimaat en de mobiliteit van de toekomst van ons land.

Vandaag was de dag van de waarheid voor de uitrol van het 5G-netwerk in België. Alle inspanningen van pleitbezorgers voor de nieuwe netwerktechnologie ten spijt, draaide dit uit op een zware teleurstelling. Het overlegcomité van alle regeringen in ons land bereikte geen consensus over een aanpassing van de telecomwet die de veiling van 5G-frequenties toelaat. Dit betekent dat pas na de verkiezingen van 26 mei de broodnodige veiling opnieuw op tafel kan liggen.

Schermvullende weergave ©rv

Pas een jaar na die veiling zullen in België de eerste 5G-antennes staan. Het duurt dan nog een jaar om 70% van ons land van deze supersnelle mobiele communicatietechnologie te voorzien en daarna nog een jaar - we zijn ondertussen 2023 - om 95% van alle Belgen van 5G te laten genieten. Het schetst opnieuw de urgentie van de politieke consensus die er niet kwam, als eerste domino in dit digitale stappenplan.

Onze uitstekende digitale ranking - als huidig zesde snelste 4G-netwerk ter wereld - riskeert in het huidige scenario een stevige knauw te krijgen. Louter omdat de uitbouw van 5G-infrastructuur en de verdere geleidelijke verbeteringen van een toekomstig 5G-netwerk op de lange baan komen te staan.

Toekomstmuziek

Zonder 5G-netwerk immers ook geen markt voor aanstormende 5G-toestellen voor consumenten en industrieën. Hun compatibiliteit en efficiëntie kan immers niet worden getest. Consumenten zijn de dupe omdat ze langer moeten wachten op een netwerk waarmee ze tot tweehonderd keer sneller mobiel kunnen surfen dan nu. Ook autonoom en onderling communicerende auto’s die zorgen voor minder files en ongevallen, interactieve en hyperindividuele games en televisie-ervaringen, en wearables die onze vergrijzende populatie langer zelfstandig laten leven blijven toekomstmuziek.

Bedrijven zullen bij een gebrek aan 5G ook sneller uitwijken naar of investeringen plannen in regio’s waar zo’n uitgerold mobiel netwerk sneller geïnstalleerd zal zijn

Belgische ondernemingen die met moderne technologieën als artificial intelligence, big data of internet of things werken, zijn ook de pineut. Zij hebben supersnelle mobiele internetverbindingen die enkel 5G kan verschaffen broodnodig. Binnen- en buitenlandse bedrijven zullen bij een gebrek hieraan dan ook sneller uitwijken naar of investeringen plannen in regio’s waar zo’n uitgerold mobiel netwerk sneller geïnstalleerd zal zijn.

In een recent verleden lieten meerdere grote spelers België al links liggen omwille van gunstigere loonkosten en uitgebreidere mogelijkheden rond nachtarbeid voor e-commerce. Een gebrek aan een uitgerold 5G-netwerk in de nabije toekomst kan voor multinationals een nieuwe reden zijn om te investeren in onze buurlanden en niet in België. Het zou gewoon niet zover mogen komen.