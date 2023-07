Unizo: 'Breng zelfstandigen niet onder in zelfde statuut als werknemers'

De zelfstandigenorganisatie Unizo zet de hakken in het zand tegen het voorstel zelfstandigen en werknemers in één statuut onder te brengen. 'Stellen dat de basisregelgeving dezelfde moet zijn, getuigt van weinig begrip van wat een zelfstandig ondernemer is.'

Voka pleit voor één statuut voor werknemers en zelfstandigen, omdat 'het onderscheid tussen beide vervaagt'. Naar Nederlands voorbeeld wil het daarom een nieuw 'wetboek van werk'.

De auteur Danny Van Assche is gedelegeerd bestuurder van de zelfstandigenorganisatie Unizo. De kwestie Voka stelt een eenmaking van het statuut van zelfstandigen en werknemers voor als onderdeel van een nieuw ‘wetboek van werk’. De conclusie Het voorstel vertrekt vanuit een verkeerd begrip van wat een zelfstandige ondernemer is. Een beter idee is de statuten van ambtenaren en van werknemers naar elkaar te laten toegroeien.

Een straf statement. Vervaagt het onderscheid echt? Groeien zelfstandigen en werknemers zo naar elkaar toe dat ze in één wet gevat kunnen worden? Dat is utopisch. Zelfstandige ondernemers en werknemers scheren we het best niet over een kam.

De stelling dat zelfstandigen en werknemers almaar meer op elkaar lijken, gaat niet op. Omdat freelancers almaar vaker functies in bedrijven uitoefenen, spreken de collega’s van Voka over een 'vertroebeling van het gezag'.

Daar zitten twee redeneerfouten in. Er zijn veel soorten zelfstandigen. Freelancers mogen dan de sterkst groeiende categorie zijn, ze zijn in wat ze doen niet vergelijkbaar met de handelaar, de kmo-ondernemer of de vrije beroeper, om er maar enkele te noemen. Ook freelancers komen in veel vormen en maten. Je hebt er die voor lange tijd een functie in één bedrijf uitoefenen, maar evengoed zijn er die tegelijk een specifieke expertise in meerdere bedrijven aanbieden.

Ten tweede zijn freelancers wel degelijk volbloed zelfstandigen. Ze kiezen zelf hun klanten, bepalen zelf hun jobinhoud en sluiten contracten af. Een volbloed zelfstandige is niet gebonden door een gezagsverhouding. In het beste geval heeft hij een contractuele verbintenis afgesloten. Maar er is geen gezag in de vorm van toezicht, aansturing of begeleiding. Alleen het eindresultaat telt. Dat onderscheid kan je niet zomaar negeren.

Knellend keurslijf

Er zijn ook grote verschillen in het regelgevende kader. Zelfstandigen zijn niet geïnteresseerd in omvangrijke verlofregelingen. Ze moeten zich niet houden aan een arbeidstijd en mogen zelf bepalen wie hun klanten zijn. Ze zijn eerlijk gezegd wat allergisch voor regelneverij. Zelfstandigen noemen al jaren een teveel aan administratieve rompslomp als een hinderpaal voor hun bedrijvigheid. Terwijl werknemersrelaties netjes geregeld moeten worden. Moet daar dan niet wat meer flexibiliteit komen? Zeer graag! Maar denken dat we ooit een werknemerssysteem kunnen vormen dat een zelfstandige niet als een knellend keurslijf ervaart, is een utopie.

Het overbruggingsrecht voor een zelfstandige die failliet gaat of onvoorzien zijn zaak moet sluiten, is in de tijd beperkt. Is dat geen mooi voorbeeld om ook de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd?

Daarnaast zijn er de verschillen in het sociaal statuut. De sociale zekerheid van een werknemer en van een zelfstandige is historisch verschillend. Unizo pleit er al lang voor de stelsels naar elkaar te laten toegroeien, maar enkele essentiële verschillen blijven overeind. Omdat de arbeidstijd bijvoorbeeld niet controleerbaar is, wordt een pensioen alleen berekend in functie van de inkomsten. En arbeidsongevallen worden gedekt door de gewone ziekteverzekering, die aangevuld kan worden met een private verzekering.

In de pensioenen zijn de grootste niet meer te verantwoorden verschillen weggewerkt. Ook over de kinderbijslag (het groeipakket) of de terugbetaling in de ziekteverzekering moeten zelfstandigen zich geen zorgen meer maken. Daar is de lat gelijk gelegd.

Als we dan toch verdere stappen in de eenmaking van de stelsels moeten zetten, pleiten we er eerder voor dat het werknemersstelsel opschuift in de richting van de zelfstandigen, in plaats van omgekeerd. Neem het overbruggingsrecht. Een zelfstandige die failliet gaat of onvoorzien zijn zaak moet sluiten, kan daarop een beroep doen. Maar de duur is in de tijd beperkt. Is dat geen mooi voorbeeld om ook de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd?

Misschien moeten we eerst eens nadenken hoe we de statuten van ambtenaren en werknemers wat dichter bijeen kunnen brengen.

Dat is geen pleidooi voor een standstill. Vanzelfsprekend is Unizo niet tegen vernieuwing en een vereenvoudiging van de arbeidswetgeving. Een krappe, veranderende arbeidsmarkt waar flexibiliteit de norm is, brengt nieuwe uitdagingen met zich. Maar stellen dat de basisregelgeving voor werknemers en zelfstandigen dezelfde moet zijn, getuigt van weinig begrip van wat een zelfstandig ondernemer is.

Misschien moeten we eerst eens nadenken hoe we de statuten van ambtenaren en werknemers wat dichter bijeen kunnen brengen. Er is toch nauwelijks een verschil tussen een werknemer van een privébedrijf of van de overheid?