Uw loon wordt binnenkort gestort op Facebook

Als Facebook zijn digitale munt Libra met succes kan lanceren, zal dat een enorme impact hebben. Een gigantisch netwerk over de hele wereld betekent miljarden potentiële gebruikers, met relatief weinig inspanning.

Door Cedric Loyens, consultant bij Capco, en Jeroen Dossche, partner bij Capco

Van de 2,3 miljard gebruikers checkt 23% zijn Facebook-feed elke dag. Ik ben er één van. Zo kom ik te weten wat mijn sociaal netwerk die dag heeft gedaan, of er nieuwe vakantiefoto’s zijn van mijn vrienden en of er bij mij in de buurt een leuk evenement gepland staat. Voor sociale updates is Facebook hèt platform. Om na te gaan of ons loon wel degelijk gestort is, surfen we vandaag niet naar Facebook. Of beter: nog niet. Want dat zal in de heel nabije toekomst veranderen.

Globalisering en onze digitale verbondenheid hebben de wereld veranderd in een klein dorp. Wanneer cryptomunten mainstream worden, zal het dorp nog kleiner worden

Facebook heeft vorig jaar zijn eerste stappen gezet in het creëren van een virtuele munt, de Libra. Dat is opmerkelijk: in januari 2018 verbood Facebook advertenties voor cryptomunten en tokens. Met die eerste stappen in de cryptowereld wordt dat verbod nu duidelijk versoepeld. Het doel van Facebook is een cryptomunt die gekoppeld zou worden aan grote internationale valuta's. Op die manier kunnen mensen betalingen doen via Messenger, WhatsApp of Instagram.

Aan een cryptomunt zijn natuurlijk risico’s verbonden. Daarom wil Facebook in de eerste plaats ook e-commercebedrijven overtuigen om niet alleen de munt te gebruiken maar ook zelf financiële investeringen in het project te doen. Vandaag heeft Facebook hier al een consortium rond gebouwd van maar liefst 28 bedrijven waaronder Uber, eBay, PayPal, Visa, Mastercard en de cryptomunt-pionier CoinBase.

Volatiliteit

Om de volatiliteit van de cryptomunt te bestrijden, wil Facebook maar liefst 1 miljard dollar ophalen bij venturekapitalisten en banken. Volatiliteit is naast fraude namelijk een van de belangrijkste factoren waarom de adoptie van cryptomunten in de fysieke wereld nog niet heeft plaatsgevonden. De lancering van een munt met ondersteuning van een fonds of valuta - een ‘stablecoin’ genoemd - lijkt daarom een goede strategie.

Naast de risico's omtrent volatiliteit zet Facebook ook sterk in op de bescherming van haar gebruikers. Facebook benadrukte ondertussen ook dat de data en financiële informatie van de gebruikers volledig privé zal blijven en nergens gedeeld of gebruikt zal worden voor commerciële doeleinden.

Ook andere grote technologiebedrijven zijn bezig met de creatie van hun eigen virtuele munten. Zo komen er bijvoorbeeld berichten uit de hoek van Apple en Samsung. Hoewel zij, in tegenstelling tot de sociale mediagigant, niet zo in hun kaarten laten kijken.

Facebook zet dus niet als enige actief in op de ontwikkeling van een cryptomunt. Momenteel wordt de cryptomunt voornamelijk nog als beleggingsinstrument gebruikt en niet zozeer als betaalmiddel. Maar wat zou een virtuele munt van een groot techbedrijf dan betekenen voor ons? Globalisering en onze digitale verbondenheid hebben de wereld veranderd in een klein dorp. Wanneer cryptomunten mainstream worden, zal het dorp nog kleiner worden.

Geld sturen

Stel je een persoon voor van Ghanese afkomst die in Antwerpen leeft, woont en werkt. Die persoon wordt elke maand in euro's betaald. Zijn familie migreerde niet mee naar België en verblijft in Ghana. De persoon in kwestie stuurt regelmatig geld naar zijn familie. Dat doet hij vandaag via bedrijven zoals Western Union (heel erg duur) of Transferwise (al iets minder duur). Helaas zijn de kosten voor het verzenden van geld nog altijd hoog. Bovendien moet zijn familie in Ghana een wisselagent vinden om de euro’s om te zetten in Ghanese cedi, zodat ze er effectief mee kunnen betalen. Zowel wisselkoers en de vergoeding zullen ook vrij ongunstig zijn en het zal even duren vooraleer het geld effectief ter plaatse is.

Met de lancering van grote cryptomunten, zoals de Libra van Facebook, kan dat sneller, goedkoper en veiliger. Zo zou de Ghanees in kwestie via Facebook direct en zonder enige vergoeding geld overmaken naar zijn familie in Ghana. Zij kunnen dan op hun beurt diezelfde munt gebruiken in winkels die een Facebook-pagina hebben en Facebook-munten accepteren. Geen kosten, geen vertragingen en heel transparant, dus gemakkelijk te volgen.

Waar de meeste consumenten van wakker liggen, is of de stabiliteit van het systeem kan worden gegarandeerd en of het systeem betrouwbaar is

Naar verluidt hebben slechts 30 tot 100 miljoen mensen wereldwijd vandaag een portefeuille met cryptomunten. Samsung, Facebook en Apple daarentegen hebben een gigantisch netwerk en kunnen bijna letterlijk de hele wereld bereiken. Dat betekent miljarden aan potentiële gebruikers, met relatief weinig moeite. Als Facebook erin slaagt om deze cryptomunt succesvol te lanceren, zal de impact dus enorm groot zijn.

Velen van de gebruikers zullen misschien niet helemaal begrijpen hoe het achterliggend mechanisme van cryptomunten werkt, maar dat hoeft geen struikelblok te zijn voor het potentiële succes van de virtuele munten. Waar de meeste consumenten van wakker liggen, is of de stabiliteit van het systeem kan worden gegarandeerd en of het systeem betrouwbaar is. Het is aan de regeringen en het bedrijfsleven om te reageren op deze evoluties en er een passend kader voor te creëren.