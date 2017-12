Vaarwel middelmaat en stilstand

‘België is kampioen van de middelmaat’, stond er enkele weken geleden in De Tijd. Het artikel stelde vast dat ons land zelden hoog scoort in internationale ranglijsten. Toch hebben we alle troeven in handen om het veel beter te doen.

Door Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace, voorzitter van Club Brugge en ondervoorzitter van de Belgische Voetbalbond

Het zal sommigen wellicht verbazen, maar ik ben de zoon van een ambtenaar. Een echte, ouderwetse civil servant. Met de plichtsgetrouwheid en het arbeidsethos typisch voor die generatie, en al zeker bij uitgeweken West-Vlamingen. Mijn vader werkte op de btw-administratie toen de btw in 1971 werd ingevoerd in België. Tot in de verste uithoek van Vlaanderen ging hij als een echte missionaris die gloednieuwe wetgeving uitleggen aan bedrijven. Hij vertelde niet alleen hoe de wetgeving werkte, maar ook waarom ze er was gekomen: om de overheid meer mogelijkheden te bieden om een betere samenleving te creëren.

Laten we de aversie voor risico’s en het afremmen van ondernemerschap vervangen door de durf van een nieuwe generatie onder nemers.

Toen ik besliste om te gaan ondernemen, was dat voor de trouwe staatsdienaar die mijn vader was toch even slikken. Mijn broer - een advocaat - werd erop uitgestuurd om mij op andere gedachten te brengen. ‘Als ge ziek bent, verdient ge niks, hé!’ Mocht elke ondernemer of zelfstandige een euro krijgen als hij die vraag voor de kiezen krijgt, ze konden allemaal rentenieren.

Muizenstapjes

Het tragische is dat we ondernemers dertig jaar later nog altijd hetzelfde type vragen stellen. Het is geen veroordeling, hoogstens een vaststelling: België is een risicoavers land. Niet het land van de grote sprongen voorwaarts, maar het land van de muizenstapjes. Maar net daar ligt de grote opportuniteit om het ondernemerschap en de innovatie in ons land aan te zwengelen. Er gaapt een geweldig groot gat voor de mensen die wél durven te springen.

Net daar ligt de grote opportuniteit om het ondernemerschap en de innovatie in ons land aan te zwengelen. Er gaapt een geweldig groot gat voor de mensen die wél durven te springen.

Die mensen zijn er, en ze zijn met veel meer dan we zouden denken. Ik zat in de jury van het televisieprogramma ‘Leeuwenkuil’, dat binnenkort op VIER wordt uitgezonden en dat op zoek ging naar nieuw ondernemerstalent. Ik ben daar van mijn sokken geblazen door de passie en de ideeën. Vaak nog onvoldragen, met businessplannen die langs alle kanten rammelden, maar wel met een aanstekelijke drive om het radicaal anders te durven doen. Om het zélf te durven doen. Wat de deelnemers allemaal gemeen hadden, is dat ze niet van plan zijn te wachten op een overheid of een groot bedrijf om hun idee voor een nieuw product of dienst op de markt te brengen.

Fataliteit

Die koppige, een beetje eigengereide maar o zo gedreven mentaliteit staat in schril contrast met de fataliteit die ik tegenwoordig al te vaak opmerk. Wie de jongste tijd dagelijks de kranten leest, wordt daar niet vrolijk van. Of het nu om onze economische groei, ons ondernemersklimaat, onze armoedecijfers of de leesvaardigheid van onze kinderen gaat, in heel wat internationale rangschikkingen gaat onze regio achteruit.

Is het niet productiever om in plaats van zondebokken aan te duiden ons te scharen achter een gedeelde ambitie om onze positie als topregio terug te claimen?

Ik weiger me erbij neer te leggen dat voor een regio die zoveel talent herbergt de middelmaat het hoogst haalbare zou zijn. Ik weiger me erbij neer te leggen dat een verlies van welvaart een noodlottigheid zou zijn. Wij kunnen beter. Het is typisch Belgisch en - hoe je het ook draait of keert - typisch Vlaams om onszelf te verliezen in discussies over de redenen waarom we in het peloton verzeild geraakt zijn en de kopgroep van ons zien wegrijden. Is het niet productiever om in plaats van zondebokken aan te duiden ons te scharen achter een gedeelde ambitie om onze positie als topregio terug te claimen? Om de muizenstapjes in te ruilen voor olifantenpassen?

Het succesrecept ligt volgens mij voor de hand. Het is de generatie van mijn vader die deze regio groot maakte. Hou dus hun maatschappelijk engagement en hun arbeidsethos in ere. Maar vervang wat ons veel te lang blokkeerde - de aversie voor risico’s en het afremmen van ondernemerschap - door de durf en de dadendrang van een nieuwe generatie ondernemers. En binnen een paar jaar kopt deze krant gewoon: ‘Kampioen’. Zonder meer.