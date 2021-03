Vaccineer op het werk in plaats van vaccinverlof te geven...

Schakel de vaccinatiecampagne een versnelling hoger. Laat de bedrijfsgeneeskundige diensten op het werk vaccineren. Dat brengt veel meer voordelen dan vaccinatieverlof.

Vaccinatie tegen het coronavirus is de mantra voor een herwonnen vrijheid en een hernieuwd sociaal en professioneel leven. Maar het vaccinatieprogramma loopt in België, zoals in de EU, voor geen meter. Voor vaccinatiegraad prijken we op plaats 27 van de 31 landen uit de Europese Vrijhandelsassociatie plus het Verenigd Koninkrijk.

Van een land met een zwaar overheidsbeslag zoals België mag je verwachten dat het gigantisch overheidsbudget voor gezondheidszorg zich vertaalt in beter dan gemiddelde resultaten voor gezondheidsbescherming. Niet dus. De trage levering van de vaccins is geen excuus. Dat geldt voor de hele Europese Unie.

De externe diensten ter preventie en bescherming op het werk kunnen een centrale rol spelen in het versnellen van de vaccinaties.

De economie kreunt onder de strikte maatregelen van quarantaine, ziekteverzuim (wegens hospitalisatie) en telewerk. Telewerk - als dat al mogelijk is (denk aan de maakindustrie) - leidt tot lethargie, minder betrokkenheid en een productiviteitsverlies. Elke dag voortstrompelen kost miljoenen euro's aan verloren productie en meerwaardecreatie. Tegelijk zou ongeveer 40 procent van de besmettingen op de werkvloer gebeuren.

Een snelle en doeltreffende vaccinatie van de werkende bevolking zou een topprioriteit moeten zijn. Het epidemiologisch en politiek standpunt is de meest kwetsbaren eerst te beschermen. Daartoe zijn lokale vaccinatiecentra opgezet die met rudimentaire parameters van ‘kwetsbaarheid’ (leeftijd en onderliggende aandoeningen) gestaag het rijtje afgaan.

Sneltests

Vanuit economisch standpunt is een extra prioriteit mogelijk. Bedrijven wordt vandaag alleen de voordien verguisde sneltests aangeboden, om te zien of werknemers besmet zijn. Bij wet wordt eerstdaags een extra vorm van klein verlet ingevoerd, het vaccinatieverlof. Werknemers krijgen vrijaf - op kosten van de werkgever - om een prik te laten zetten, de uitvoering van een elementaire burgerplicht. Dat omvat niet enkel de tijd in het vaccinatiecentrum, maar ook de reistijd. Ter bewijs is enkel het voorleggen van de afspraakbevestiging nodig.

De acceleratie en concentratie van de bescherming - bedrijf per bedrijf - is een hefboom.

Een complementaire of vervangende aanpak kan zijn zich te richten naar bedrijven en daar te vaccineren. De externe diensten ter preventie en bescherming op het werk kunnen een centrale rol spelen. Ze zijn professioneel georganiseerd en bestrijken alle sectoren. Ze hebben veel ervaring en expertise in gezondheidszorg bij bedrijven en hebben voldoende medisch personeel in dienst. Ze waken dagelijks over de medische preventie, het toezicht en de controle en kunnen mobiel - de bekende ‘bus’ - ter plaatse en in de beste omstandigheden vaccineren. Hun kunde op het terrein bewijzen ze jaarlijks met de massale griepvaccinatie. Wellicht kunnen dagelijks in relatief korte tijd enkele duizenden werknemers bereikt worden met een gerichte campagne.

Voordelen

De voordelen liggen voor de hand. Een belangrijke broeihaard van besmetting - de werkvloer - wordt onschadelijk gemaakt. De actieve bevolking wordt beschermd tegen besmetting, met wat sociale druk wegens de vaccinatie in groeps- of bedrijfsverband. Enkel professionals worden ingeschakeld. De economische activiteit kan daarna veilig worden aangezwengeld.

De voordelen van de vaccinatiebus zijn veel groter dan het vaccinatieverlof.

De voordelen van de vaccinatiebus zijn veel groter dan het vaccinatieverlof. Dat is op kosten van de werkgevers, legt werknemers geen sluitend bewijs van vaccinatie op en beschermt ze in verspreide slagorde tegen het virus. Het is weinig doeltreffend voor individuele bedrijven en voor het aantrekken van de economie.

De oproep van de Bouwunie om de bedrijfsgeneeskundige diensten in te schakelen botste op een ‘njet’ van de Taskforce Vaccinatiecampagne. De uitleg is dat werknemers ook na de werkuren in de vaccinatiecentra een afspraak kunnen maken. Behalve de makkelijk uit te sparen kosten van het klein verlet voor de prik, is vooral de versnelling en de concentratie van de bescherming - bedrijf per bedrijf - de echte hefboom. Dat lijkt de beste waarborg voor een snelle en efficiënte aanpak die de bedrijfswereld vooruithelpt.

Na het falen bij de opstart en na alle loze beloften over het verdere verloop van de vaccinatie is het hoog tijd de vaccinatiecampagne bij te sturen en snelheid en efficiëntie voorop te stellen. Met het vaccinatieverlof doen we dat niet echt, terwijl de vaccinatiebus een veel doeltreffender resultaat biedt.

Hopelijk kan het Overlegcomité de volgende oproep om met zijn allen ‘nog even vol te houden’ afsluiten met de woorden: ‘Nog even geduld... busje komt zo.’

Pieter De Koster