Vakbonden betogen tegen pensioen jongeren

De vakbonden betogen vandaag tegen de pensioenhervormingen. Die hollen de verworven pensioenrechten uit, stellen de initiatiefnemers. Maar zonder meer bijdragers wordt een wettelijk pensioen voor de volgende generatie een loze belofte.

Op de vraag van een verontwaardigde toehoorder waarom hij een ander advies gaf dan enkele jaren voordien, antwoordde de econoom John Maynard Keynes: ‘When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?’ De man deed er het zwijgen toe.

De vakbonden doen dat niet. Luid protesteren ze tegen de aangekondigde hervormingen. De vergrijzing laat zich nochtans razendsnel voelen. Maar de regering mag niets aan de pensioenen wijzigen: niet aan de gemiddelde uitstapleeftijd uit de arbeidsmarkt, niet aan de participatiegraad, niet aan de manier van berekenen en ook niet aan de hoogte van de uitkering. Wijzigingen? Die zijn voor de volgende generatie.

Jongeren zullen de pensioenen van ouderen maar blijven betalen als ze geloven dat ze zelf ook een redelijk pensioen zullen ontvangen.

Het repartitiestelsel - de werknemers financieren de uitkeringen van de gepensioneerden - werkt vlot zolang de aangroei van de bijdragebetalers groter is dan die van de uitkeringsgerechtigden. Maar tegenover de toename van het aantal 65-plussers staat vandaag een krimpende beroepsbevolking. Vandaag staan honderd 15- tot 64-jarige Belgen tegenover 28 65-plussers. In 2060 moeten honderd actieven de pensioenen en gezondheidsuitgaven van 48 65-plussers financieren.

De jonge werknemers zullen de pensioenen van de ouderen maar blijven betalen als ze ervan overtuigd zijn dat ze ook een redelijk pensioen zullen ontvangen. Als dat niet zo is, geven ze er steeds meer de voorkeur aan hun bijdragen aan het systeem stop te zetten, te protesteren en naar het buitenland te verhuizen.

Enorm potentieel

Het Internationaal Monetair Fonds berekende de return die toekomstige generaties mogen verwachten. Die stemt overeen met de groeivoet van de bijdragen, dus het aantal bijdragers en de productiviteitsgroei. Voor België komt die eerste term uit op -0,5 procent. De productiviteitsgroei schommelde de voorbije tien jaar rond 0,5 procent. We kunnen maar hopen op een toename de komende jaren. Hoe geneigd bent u om heel uw leven bij te dragen voor een verwachte reële return van, met wat geluk, iets meer dan 0 procent?

Gelukkig is er een enorm potentieel om het aantal bijdragers in België op te krikken: langer werken en meer mensen aan de slag. Regeringsmaatregelen om de lengte van de carrière geleidelijk op te trekken van 40 naar 42 jaar en de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar tegen 2030 spelen daarop in. Dat wil niet zeggen dat niemand meer voor zijn 67ste met pensioen kan gaan. Naargelang de lengte van de carrière en de zwaarte van het beroep blijft een vervroegd pensioen mogelijk. Maar vandaag werkt amper 10 procent van de Belgen tot zijn 65ste. Het doel van de hervorming is dat tegen 2030 10 procent van de Belgen tot zijn 67ste werkt.

Onmogelijk is dat zeker niet. In de jaren 70 werkten we in West-Europa gemiddeld 65 procent van ons leven. Vandaag is dat amper 40 procent, door de invoering van allerlei vormen van vervroegde pensionering en door de toename van de levensverwachting. Na decennia te zijn gedaald nam de lengte van de gemiddelde carrière vanaf 2000 opnieuw toe. Sindsdien werken we gemiddeld 2,5 jaar langer tot 32,6 jaar. Daarmee staan we op de vijfde laatste plaats van alle 28 EU-landen.

Troef

Die achterstand ombuigen is een troef. We kunnen het aantal bijdragers sneller dan in de andere landen doen oplopen. Eerst verhogen we de effectieve gemiddelde pensioenleeftijd van 60 jaar naar het EU-15 gemiddelde van 62,1 om het vervolgens tegen 2050 op te trekken naar 65 jaar. Gezien de verdere stijging van de levensverwachting met zes jaar tegen dan, mag dat geen probleem zijn. Het automatisch koppelen van de pensioneringsleeftijd aan de stijgende levensverwachting is trouwens de enige manier om de pensioenen op lange termijn betaalbaar te houden.

Het wettelijk pensioen moet de belangrijkste pijler blijven van het totale pensioeninkomen.

Ook de 51 procent participatiegraad van 55- tot 64-jarigen moeten we naar het Europese gemiddelde van 58 procent krijgen. Dankzij de regeringsmaatregelen werd die participatiegraad sinds 2014 mooi opgekrikt, we komen van 41 procent. De beperking van de gelijkgestelde periodes kan dat cijfer nog verder naar boven duwen en de pensioenfactuur betaalbaarder maken. Natuurlijk ben ik geen voorstander om periodes als ziekte- en zwangerschapsverlof of invaliditeit niet langer te laten meetellen voor de pensioenopbouw. Maar dat voor een derde van de pensioenen nooit is bijgedragen, is onhoudbaar in combinatie met het toenemend aantal gepensioneerden.

Het wettelijk pensioen moet de belangrijkste pijler blijven van het totale pensioeninkomen. Jongeren betalen het pensioen van hun ouders en grootouders met plezier als ook zij uitzicht hebben op een degelijke return op hun inleg. Meer mensen die langer bijdragen garanderen dat. De vergrijzing verandert de pensioenfeiten. Hoog tijd dat ook de sociale partners hun visie aanpassen en meegaan in die veranderingen.