Vakbonden te machtig in gevangenissen

De vakbonden staken niet alleen tegen het plan van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voor de minimale dienstverlening in gevangenissen. Zij klagen ook het gebrek aan personeel aan, maar met die dooddoener kan je alle kanten uit.

Door Livien De Clercq, ex-directeur van de gevangenis van Gent

Na het pijnlijke drama in Luik, waar een te vroeg vrijgelaten veroordeelde drie mensen vermoordde, staat de gevangeniswereld opnieuw in de actualiteit door de aanslepende staking van de cipiers in de meeste inrichtingen.

Dit keer misrekenen de bonden zich wellicht, omdat ze niet alleen een minister als tegenpartij hebben

Wie de gevangenisproblematiek beoordeelt moet rekening houden met de sinds jaren constante overmacht en machtsmisbruik van de vakbonden op het beleid in deze overheidsdienst, zowel lokaal als nationaal. Via talrijke - onnodige - stakingen hebben de bonden in stilte en op de achtergrond een machtspositie verworven. Tot op heden heeft geen enkele minister van Justitie dit machtsblok doorbroken of gevoelig afgeremd. Via goed geleide stakingen kreeg men telkens de minister op de knieën.

Dit keer misrekenen de bonden zich wellicht, omdat ze niet alleen een minister als tegenpartij hebben. Zij reageren vooral tegen een passus uit het Regeerakkoord over de minimale dienstverlening. Daarenboven heeft de huidige minister de negatieve ervaring van de maandenlange staking in 2016. Die zorgde voor heel wat problemen, maar ook voor een ferme blaam van de Europese Toezichtcommissie. Die vond het schandalig dat gedetineerden maandenlang slecht behandeld werden, een normaal Europees land onwaardig.

De stakingen in de gevangenissen zijn voor de vakbonden hun basis voor succes, hun levensader. Want via dat middel hebben ze steeds bekomen wat ze vroegen, en soms nog wat meer.

Zijdelings reageren de bonden niet alleen tegen de minimale dienstverlening. Zij klagen ook over het gebrek aan personeel, maar met die dooddoener kan men alle kanten uit. Toch als de tegenpartij gewillig meegaat. Bekijk even de jaarlijkse effectieve prestatie van het personeel, en per inrichting. Dat is heel verhelderend. Door dit zogenaamd personeelstekort staan verschillende cellen leeg. Daardoor is er dus ‘overbevolking’. En wegens deze ‘overbevolking’ worden vervroegde vrijlatingen bevolen.

Vergeet niet dat een werkonderbreking in een gevangenis totaal anders beleefd wordt dan om het even welke andere staking. Hier kunnen de ‘getroffenen’ aan hun penibele toestand, ontstaan door de staking, niks doen, niks veranderen. Maar ook deze burgers hebben recht op een menswaardig bestaan, ook als er gestaakt wordt. Deze constante schending van de mensenrechten mogen de media wel wat meer belichten.

Vooral in het belang van de gedetineerden en van diegenen met wie ze nog contact houden, is het dwingend om de staking tot een minimum te beperken. Bij werkonderbrekingen dienen de levensomstandigheden op een dusdanig peil te zijn dat ze de toets van de Europese minimumregels doorstaan.