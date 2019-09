Vakbonden vergeten belangrijkste werf voor sociale zekerheid

De vakbonden stellen acht werven voor om de sociale zekerheid te redden, maar ze vergeten de belangrijkste. Verhoog de werkzaamheidsgraad. Het is veel socialer meer mensen de handen uit de mouwen te laten steken dan nog meer gewicht op dezelfde schouders te leggen.

Het moet zijn dat er iets beweegt bij de federale regeringsonderhandelingen. Dat is toch wat je denkt als je de gretigheid merkt waarmee werkgeversorganisaties en vakbonden, beide doorgaans goed geïnformeerd, deze dagen hun federale eisencahiers naar buiten hebben gebracht De drie grote vakbonden deden dat gisteren eensgezind in een opiniestuk in De Standaard. Met acht ‘werven’ willen ze de sociale zekerheid redden.

De acht werven van de vakbonden laten zich vrij simpel samenvatten: verhoog de inkomsten voor de sociale zekerheid. Door hogere socialezekerheidsbijdragen voor sommige jobs, meer centen uit de algemene staatskas en hogere belastingen op kapitaal.

Ik kan de vakbonden volgen als ze niet in de eerste plaats naar de uitgavenzijde willen kijken. We moeten in ons land nog beter zorgen voor wie tegenslag kent of pensioengerechtigd is. We kunnen de tussenkomsten van de ziekteverzekering en de pensioenen niet verlagen, en eigenlijk zouden we ze moeten verhogen.

De olifant in de kamer is dat de acht werven van de vakbonden haast niet te combineren zijn met de ambitie meer mensen aan het werk te krijgen.

Waarin ik de vakbonden echter helemaal niet volg, is de manier waarop ze de inkomsten willen doen stijgen. In feite zijn er twee strategieën: je kan proberen het aantal mensen dat bijdraagt tot de sociale zekerheid uit te breiden of je kan de inleg van wie nu al bijdraagt proberen te verhogen. Met hun voorstellen mikken de vakbonden duidelijk op het tweede. Dat lijkt een optie die noch sociaal rechtvaardig is, noch de sociale zekerheid zal redden.

Sterke schouders

In ons land is 73 procent van de 25- tot 64-jarigen aan het werk. Ons aantal sterke schouders is daarmee veel lager dan in Nederland (80%) en Zweden (85%). Bovendien moeten de Belgische werkenden automatisch voor veel meer medeburgers zorgen. Zou het dan niet veel socialer zijn meer mensen de handen uit de mouwen te laten steken, in plaats van nog meer gewicht op dezelfde schouders te leggen? Was dat niet de logische eerste werf voor de vakbonden geweest?

Economen zijn het over veel zaken oneens, maar dat hogere loonkosten banen kosten, daarover is vrij veel consensus.

De olifant in de kamer is natuurlijk dat de acht werven van de vakbonden haast niet te combineren zijn met de ambitie om meer mensen aan het werk te krijgen. Meerdere van hun werven zouden tot een verhoging van de loonkosten van de werkgevers leiden. Nu zijn er veel zaken waar economen het over oneens zijn, maar dat hogere loonkosten banen kosten, daarover is vrij veel consensus. Bovendien maken andere werven ondernemen onaantrekkelijker, wat opnieuw nefast is voor de banencreatie. Op het einde van de rit dreig je zodoende met minder inkomsten achter te blijven voor de sociale zekerheid.

Utopisch?

Is dat dan niet utopisch, onze werkzaamheidsgraad te verhogen als alternatieve werf om de sociale zekerheid overeind te houden? Ik denk het niet. Sterker nog: als de PS en de N-VA er op federaal niveau toch moeten uitkomen, dan denk ik dat ze elkaar moeten vinden in initiatieven om de werkenden meer in de watten leggen. Een voorbeeld is een hervorming van onze pensioenen waarbij wie de handen uit de mouwen steekt meer (uitgesteld) loon krijgt. Of beter de poorten van de ziekteverzekering bewaken, maar tegelijk meer investeren in de preventie van burn out.

Niet onze sterke schouders belasten tot ze kraken, maar onze sociale zekerheid laten dragen door meer actieve Belgen.