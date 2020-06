Van Overtveldt maakt karikatuur van PS-herstelplan...

Ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt draait het relanceplan van de PS wat gemakkelijk de nek om door te negeren wat erin staat. Bovendien draagt hij zelf oplossingen aan die onder de vorige regering nefast zijn uitgedraaid.

‘Het relanceplan van Magnette kan je niet ernstig nemen’, schrijft Johan Van Overtveldt (N-VA) in deze krant. Het is niet mijn gewoonte te reageren op elke aanval van de N-VA op de PS. Dat zou een meer dan voltijdse bezigheid zijn. Maar die uitspraak leek me toch wel te goedkoop om onbeantwoord te laten.

Heeft de PS lessen te krijgen van een partij die in de vorige regering de minister van Financiën leverde (niet toevallig Van Overtveldt zelf) en de volgende regering, nog voor van de coronacrisis sprake was, opzadelde met een gat in de begroting van om en bij de 12 miljard? Diezelfde regering die eerder een begroting in evenwicht aankondigde voor 2018. Of neen, 2019, euh… 2020? U had het over ernstig genomen worden, meneer Van Overtveldt. Serieus?

Van Overtveldt heeft het blijkbaar nog altijd moeilijk cijfers, plannen en tabellen juist te lezen. Of doet hij moedwillig de realiteit een beetje geweld aan?

Van Overtveldt pleit voor dezelfde recepten die in de vorige regering duidelijk inefficiënt zijn gebleken. De taxshift kostte niet alleen bakken geld, hij benaderde in de verste verte de vooropgestelde doelen niet. De gehoopte impact op onze economie bleef grotendeels uit en de internationale competitiviteit verbeterde amper in vergelijking met onze buurlanden. ‘Jobs, jobs, jobs’, gingen gecreëerd worden. Cijfers van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid tonen aan dat de jobcreatie in ons land tussen 2014 en 2018 lager lag dan het Europees gemiddelde.

En dan heb ik het nog niet over de povere resultaten op het vlak van sociale rechtvaardigheid. Onderzoek toonde aan dat de grote verliezers van sommige maatregelen van de taxshift de kwetsbaarste maatschappelijke groepen - zoals ouderen, studenten en werkzoekenden - waren. De aangekondigde terugverdieneffecten kwamen er niet.

Al die beweringen zuig ik niet uit mijn duim. Ze werden door verschillende instellingen becijferd en bewezen.

Wat Van Overtveldt als oplossing aandraagt, is geen verrassing. Een nog verregaandere versoepeling van de arbeidsmarkt sluit aan bij de ‘shock doctrine’: profiteren van de crisis, de verstoringen en verwarring die daarmee gepaard gaan om zoveel mogelijk veranderingen door te voeren, tegen de belangen van de werknemers in.

Het voorstel

Want wat stelt de PS juist voor? Een herstelstrategie ter waarde van 37,5 miljard euro. Een bedrag dat helemaal in lijn ligt met de inspanningen die onze buurlanden en de Scandinavische landen doen, niet onbelangrijk als u het over internationale competitiviteit wil hebben. Daarenboven omvat het PS-plan niet alleen voorstellen voor nieuwe maatregelen, het gaat om maatregelen die voor een stuk bij de relance al genomen werden, ook in de regio’s. Goed voor zo’n 10 miljard euro.

Daarnaast omvat ons plan de verlenging van bepaalde maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Onontbeerlijke maatregelen, goed voor 12 miljard, die de Groep van Tien heeft goedgekeurd. Het gaat dus om 15 miljard aan 'nieuwe' maatregelen, onder andere op het vlak van solvabiliteit, de ondersteuning van de zwaarst getroffen sectoren zoals cultuur, evenementen, de bouw en de horeca, en de onontbeerlijke herfinanciering van de ziekenhuizen.

Green Deal

Van Overtveldt citeert Gentse economen, maar negeert hun aanbeveling om nu massaal te investeren op korte termijn. Uiteraard niet blindelings, maar gericht op het stimuleren van de koopkracht, de consumptie en de interne vraag, zodat het tijdelijk gunstige multiplicatoreffect in deze postlockdownperiode maximaal kan spelen.

De PS erkent de belangrijke rol die de regio’s nu kunnen spelen. We kijken ook naar het buitenland, naar wat in andere landen lijkt te werken.

De PS erkent de belangrijke rol die de regio’s nu kunnen spelen. We kijken ook naar het buitenland, naar wat in andere landen lijkt te werken. Ook de Europese Commissie heeft lessen getrokken uit het verleden. De strikte besparingspolitiek van na de crisis van 2008 werd intussen losgelaten en maakte plaats voor een ambitieus herstelfonds met een significante budgettaire injectie.

We zijn een open economie. We hebben Europa nodig en we moeten ons beleid afstemmen op onze buurlanden. Daarom staat de PS, in tegenstelling tot de N-VA, achter de Europese Green Deal en het Next Generation-plan.

Van Overtveldt had het in zijn stuk ook over de nood aan bescherming van onze bedrijven tegen vijandige overnames vanuit het buitenland. Maar hij weet als Europees Parlementslid als geen ander dat Europa daar een ‘screeningskader’ voor heeft uitgewerkt en België op dat vlak samen met de regio’s een mechanisme op poten zet.