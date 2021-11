Van batterij tot elektrische auto en terug...

De gasprijzen stijgen en het chiptekort blijft duren. De strategische en financiële risico’s voor onze economie zijn enorm. Door de kaart te trekken van circulariteit wapenen we ons tegen prijsschommelingen en de dominantie van China.

De bioloog Paul R. Ehrlich en de econoom Julian Simon hielden 40 jaar geleden een historische weddenschap over de prijs van grondstoffen. Ehrlich mocht vijf metalen kiezen waarvan hij dacht dat ze duurder zouden worden tussen 1980 en 1990. Ehrlich verloor. Alle metalen werden goedkoper tussen 1980 en 1990.

Toen economen die weddenschap later onderzochten, kwamen ze tot de conclusie dat Ehrlich tussen 1900 en 2008 62 procent van de tijd zou hebben gewonnen. Om maar te zeggen: fluctuaties in grondstofprijzen zijn van alle tijden. Hoe schaarser een grondstof is, hoe duurder ze wordt. Waardoor het aantrekkelijker wordt te investeren in alternatieven.

De essentie De auteur : Tycho Van Hauwaert, is beleidsexpert industrie en circulaire economie bij Bond Beter Leefmilieu.

: Tycho Van Hauwaert, is beleidsexpert industrie en circulaire economie bij Bond Beter Leefmilieu. De kwestie : Hoe kunnen we ons het best wapenen tegen stijgende grondstofprijzen en de dominatie van China?

: Hoe kunnen we ons het best wapenen tegen stijgende grondstofprijzen en de dominatie van China? Het voorstel: Bouw een circulaire economie uit waardoor de afhankelijkheid van aanvoerlijnen sterk daalt.

In de nasleep van de coronacrisis kampen we met een grondstoffenschaarste. De oorzaak is een stijgende vraag door de aantrekkende economie. De prijzen stijgen, onder andere voor gas, en er is een tekort aan chips bij fabrikanten van elektrische wagens. Zullen die prijzen ooit weer dalen? En komen die chips weer binnen? Ja, maar de vraag is of we niet beter loskomen van die macro-economische cycli.

Loskomen van China

Een van de speerpunten van de Europese industriestrategie is dat Europa onafhankelijker wordt van ingevoerde grondstoffen, zeker die voor halfgeleiders. Dat zal de veerkracht en de strategische autonomie van onze industrie versterken. China domineert de aanvoer van mineralen zoals grafiet, lood, kobalt, lithium, nikkel en germanium, die onmisbaar zijn voor halfgeleiders en batterijen. De heerschappij van China houdt - behalve de sociale en milieugerelateerde problemen met ontginning - een risico in van prijsverstoring. Ze kan ertoe leiden dat de productie van elektrische voertuigen buiten Europa ontwikkeld wordt.

Door de strategische autonomie te versterken zal Europa beter voorbereid zijn op toeleveringsonderbrekingen en andere crisissen.

De nieuwe Europese batterijverordening kiest voluit voor de hergebruik- en recyclagemarkt. Dat zou de Europese industrie toelaten om onafhankelijker te worden van de grondstoffen. Door de strategische autonomie te versterken zal Europa beter voorbereid zijn op mogelijke toeleveringsonderbrekingen en andere crisissen. Daarin past de mogelijke komst van een batterijenfabriek bij Volvo in Gent. In augustus werd de band bij Volvo Cars stilgelegd door het chiptekort. Tot vandaag laat zich dat voelen. Volvo breekt zich het hoofd over een andere aanvoerstrategie voor al zijn onderdelen.

Beter bestand

De batterijenfabriek moet je bekijken in een ecosysteem: van de grondstoffen voor batterijen tot de elektrische wagens die in Gent van de band rollen. Volvo Cars kan de batterijen afnemen van de nieuwe fabriek, en tegelijk kan ze met de knowhow in onze Vlaamse maakindustrie een sterke hergebruik- en recyclagemarkt uitbouwen. Van die markt van recyclagematerialen kan de batterijenfabriek dan opnieuw gebruikmaken. Onze industrieën worden zo beter bestand tegen schommelingen in het aanbod en prijsvolatiliteit, die vaker zullen voorkomen.

Zo'n integratie moeten we uitbouwen in Vlaanderen, ook in andere sectoren. Denk aan lokale netwerken om grondstoffen, warmte of energie uit te wisselen met buurbedrijven. Het aantal mogelijkheden is legio. De circulaire economie komt stap voor stap dichterbij.