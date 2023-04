Van demotiverings- naar activeringsbeleid...

Liefst 44 procent van alle niet-EU-migranten in ons land werkt niet en zoekt ook geen werk. Er is maar één oplossing: laat werken meer opleveren dan niet werken. Anders is elk activeringsbeleid gedoemd te mislukken.

De cijfers waarmee UGent-professor Stijn Baert uitpakt - een bewerking van de officiële Eurostat-cijfers - zijn ronduit schokkend. Uit onderzoek van UGent@Work blijkt dat 40 procent van de leeflonen in ons land naar niet-Belgen gaat. Van alle migranten buiten de Europese Unie (en tussen 25 en 64 jaar) is 44 procent niet aan het werk, en ook niet op zoek naar werk. Voor we aan het klassieke rondje zwartepieten beginnen: of het nu om Brussel, Wallonië of Vlaanderen gaat, overal is de werkzaamheidsgraad onder niet-EU-migranten lager dan in eender welk ander Europees land.

Als dochter van migranten heb ik alle kansen gekregen om te studeren en een boeiende job te vinden. Werk is een kansenmachine. Je wordt betrokken bij de maatschappij. Je maakt er deel van uit.

We kunnen die hallucinante cijfers niet langer onder de mat vegen. Ze leggen niet alleen een hypotheek op ons sociaal systeem, ze ondergraven ook ons samenlevingsmodel.

Voor onze beleidsmakers zijn het abstracte cijfers, waar ze zich weinig bij kunnen voorstellen - daar ga ik toch van uit, als ik de apathie en het gebrek aan daadkracht zie. Ik zie de gevolgen elke dag in mijn job. Ik begeleid mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt naar werk. Mijn drijfveer is simpel: ik ben er rotsvast van overtuigd dat werk de snelste en belangrijkste weg naar integratie is. Als dochter van migranten heb ik alle kansen gekregen om te studeren en een boeiende job te vinden. Werk is een kansenmachine. Je wordt betrokken bij de maatschappij. Je maakt er deel van uit.

Daarom is het doodzonde dat ons activeringsbeleid vandaag meer weg heeft van een demotiveringsbeleid. We kunnen daar grote analyses over maken, maar in de praktijk ligt de sleutel om mensen te activeren bij financiële prikkels. Als ik mensen een job voorstel, maken ze de rekening. Het resultaat is vaak dat ze geld verliezen als ze de job aanvaarden. Ze betalen om aan het werk te mogen, daar komt het op neer. We kunnen dat nu met z’n allen hoogdravend veroordelen, maar we zouden in hun situatie hetzelfde doen. De fout ligt bij het systeem. Als je armer wordt van een job, is er iets grondig mis met dat systeem.

Kinderopvang

Kinderopvang is een van de belangrijkste drempels die mensen ervan weerhouden te werken. Dat gaat over openingsuren - probeer maar eens opvang te vinden als je shift om 6 uur begint - maar vooral over geld. Niet-werkenden betalen de laagste tarieven. Ik betaal als werkende moeder het hoogste tarief, als ik al voorbij de wachtlijst raak. Waar wachten we op om kinderopvang goedkoper te maken voor werkende ouders? Dat is toch gewoon een kwestie van gezond verstand?

De groep van niet-EU-migranten activeren is geen rocketscience.

Nergens in Europa wordt zo laks omgesprongen met het uitdelen van overheidsgeld, zonder na te gaan of de persoon niet beter zou bijdragen tot de arbeidsmarkt en de gemeenschappelijke welvaart. We organiseren naast ons eigen overheidsdeficit ook een sociaal en cultureel deficit. Want in plaats van minderheden te dwingen bij te dragen, stoppen we ze af. We steken ze in een systeem dat sociale mobiliteit in de weg staat.

De groep van niet-EU-migranten activeren is nochtans geen rocketscience.

Eén. We kijken verbaasd naar Nederland, waar ongeveer 80 procent van de Oekraïense vluchtelingen aan het werk is. Wij hebben geen betrouwbare cijfers - dat is nog een ander probleem - maar het zou bij ons maar een fractie van de Nederlandse aantallen zijn. Dat komt omdat wij de Oekraïners met een speciaal statuut meteen een uitkering geven. Ik ben er zeker van dat veel Oekraïners hun steentje willen bijdragen. Door hen aan een uitkering te helpen en daarna te verzuimen hen te activeren, doen we zowel de Oekraïners als onszelf geen cadeau. Want als het draagvlak voor solidariteit afbrokkelt, davert onze sociale zekerheid op haar grondvesten.

De overheid mag sommige werkgevers wat meer aansporen.

Twee. De overheid mag sommige werkgevers wat meer aansporen. Vandaag is de strijd tegen de discriminatie en de laksheid rond langdurig zieken op de arbeidsmarkt vis noch vlees. Met het zoveelste sensibiliseringsplan gaan we er niet geraken.

Drie. Het activeringsbeleid moet harder, maar - en dat is een belangrijke nuance - dan moet werken ook lonen. Denemarken heeft dat goed begrepen, met zijn werkzaamheidsgraad van 78 procent. De toegang tot de sociale zekerheid is er beperkt en het activeringsbeleid is streng. De overheid laat niet-werkende inwoners niet gerust. Ze zit hen achter de veren. Maar die mensen kunnen er wel op rekenen dat werken loont. Als ze de stap naar de arbeidsmarkt zetten, gaan ze er financieel op vooruit.