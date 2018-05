Van stilstand naar revolutie in mobiliteit

Onze mobiliteit staat op een keerpunt. De vraag is hoe België zich klaarmaakt voor die revolutie. De ommekeer heeft een grote invloed op allerlei aspecten van de samenleving.

Kristof Vereenooghe is CEO van laadpaalproducent EVBox

Er beweegt iets op het vlak van mobiliteit. Overal waar je kijkt, wordt daarover nagedacht. Wat wordt de aandrijving van de toekomst? Hoe organiseren we het verkeer en het openbaar vervoer? Hoe lossen we de files op? Hoe verzoenen we de economie en de ecologie? Het probleem is dat iedereen aan geleidelijke oplossingen denkt. Een beetje meer elektrisch, een beetje meer rekeningrijden, een beetje minder autogebruik. Burgers en beleidsmakers denken in kleine stappen, maar echte omwentelingen gebeuren nooit geleidelijk. Een revolutie zet de wereld onmiddellijk op haar kop.

Neem de introductie van de verbrandingsmotor. De aanvankelijke revolutie was misschien technologisch, de werkelijke impact was vooral maatschappelijk. Voor de komst van de verbrandingsmotor leek mest het voornaamste probleem voor de mensheid. Een stad van een half miljoen mensen had nood aan ongeveer 100.000 paarden en die produceerden elk zowat 15 kilo mest per dag. Reken maar uit. Alleen al om die reden leek de verbrandingsmotor een godsgeschenk.

Maar dat was nog maar het begin. De komst van de verbrandingsmotor luidde het begin in van de supermarkt, want mensen konden zich verder verplaatsen om te winkelen. Dat leidde tot de ontwikkeling van autosnelwegen, woonwijken, de groei van steden, bedrijventerreinen, de voedingsindustrie. Niemand had zich kunnen inbeelden hoe een technologische ontwikkeling tot zo’n maatschappelijke omwenteling zou leiden.

Radicaal anders

Ook vandaag kunnen we ons nauwelijks inbeelden hoe snel en radicaal de wereld de volgende jaren verandert. Het tijdperk van de verbrandingsmotor loopt op zijn laatste benen. Elektrische motoren en zelfrijdende auto’s zullen massaal hun intrede doen. Het gevolg is dat het autobezit steeds meer zal plaatsmaken voor autodelen en dat de bestaande wegeninfrastructuur veel efficiënter kan worden gebruikt. De revolutie zal immens zijn.

Grote parkeergarages in de stad zullen grotendeels overbodig worden, tenzij misschien als grote oplaadfabrieken voor elektrische voertuigen. Ik merk elke dag dat infrastructuurspelers daar nauwelijks mee bezig zijn en amper beseffen hoe radicaal hun zakelijk model zal wijzigen. Daarin zijn ze niet alleen. Ook de overheid, de burgers en de andere bedrijven zien nauwelijks hoe hard hun wereld zal veranderen.

België was in het verleden spijtig genoeg veel te vaak een trendvolger en veel te weinig een trendsetter.

De overheid zal haar autofiscaliteit volledig moeten heruitvinden. De burger zal zijn werk, woonplaats, transport en vrijetijdsbesteding helemaal moeten herdenken. Infrastructuurbedrijven, wegenbouwers, parkinguitbaters, leasingmaatschappijen, verzekeraars, banken, garages, servicebedrijven en zelfs supermarkten zullen het radicaal anders moeten doen. Burgers, bedrijven en overheden, wie kan oprecht beweren dat ze vandaag klaar zijn voor de nieuwe technologische revolutie?

Autoproducenten zijn wel mee. Volvo heeft al aangekondigd dat het vanaf volgend jaar geen nieuwe verbrandingsmotoren meer ontwerpt. Andere autobouwers hebben minstens even ambitieuze plannen. Toch kondigen ze die nog niet aan, vooral uit vrees hun huidige modellen te kannibaliseren of de tweedehandsmarkt voor verbrandingsmotoren te vernietigen. Zelfs autobouwers in Duitsland - het land dat de verbrandingsmotor uitvond - gaan massaal overstag en bereiden een volledig elektrische toekomst voor.