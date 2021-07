Het najaar wordt een stresstest voor de veelkleurige regering-De Croo, maar tegelijk biedt het de mogelijkheid zich als goede bestuurders te etaleren.

Nu de coronacrisis begint weg te ebben voorspellen sommigen een einde aan het wittebroodsjaar van Vivaldi. In het najaar komen enkele moeilijke dossiers op de agenda: de pensioenhervorming, de fiscale hervorming, de sluiting van de kerncentrales en de politieke vernieuwing.

Los van de werven die de regering zelf formuleerde, zal het regeringswerk nog vaak doorkruist worden door onverwachte gebeurtenissen. Die zijn het moeilijkste om te beheren.

Vanaf september is het money time voor Vivaldi: de komende twee jaar zijn cruciaal om zijn grote werven te realiseren. Nu kan tussen de coalitiepartners nog wat getrokken en geduwd worden en als partij kan je wel nog eens een programmatorisch verlies pakken om een compromis te bewerkstelligen. Na september 2023 wordt dat moeilijker, omdat de Wetstraat dan opnieuw in campagnemodus gaat. De regering wil daarbij (in tegenstelling tot de regering-Michel) als één ploeg naar de kiezer trekken. Dan waag je je het best niet meer aan te moeilijke dossiers.

De essentie De auteur

Nicolas Bouteca is politicoloog aan de UGent.

Nicolas Bouteca is politicoloog aan de UGent. De kwestie

In het najaar belanden enkele moeilijke dossiers op het bord van de federale regering.

In het najaar belanden enkele moeilijke dossiers op het bord van de federale regering. Het voorstel

De regering moet via goed bestuur opnieuw politiek vertrouwen in de samenleving pompen. Als de radicale partijen nog veel groeien, breken in 2024 heel onvoorspelbare politieke tijden aan.

Het wordt in eerste instantie uitkijken naar de kernuitstap. Groen wil bewijzen dat ze goede bestuurders zijn door eindelijk een beslissing te realiseren in dit dossier dat jarenlang stof lag te vergaren. De partij vond bij de verkiezingen niet de verwachte aansluiting bij de klimaatgeneratie en heeft een succes nodig om uit het slop te raken. Het probleem is dat Groen vaak te negatief geframed wordt door zijn politieke tegenstanders. Groen staat voor velen gelijk aan duur. Dat zeggen niet alleen de N-VA en het Vlaams Belang. In de regering zit met de MR een partij die in het kernenergiedossier de voorbije dagen lijkt terug te grijpen naar de campagneslogan uit 2019: ‘Avec les verts, toujours plus chers’. De kernuitstap leidt voor Groen het best niet tot een te forse verhoging van de elektriciteitsfactuur.

Begrotingscijfers

De pensioenhervorming en de fiscale hervorming moeten ook op de agenda belanden, maar het is voorlopig onduidelijk hoe de sociaal-economische tegenstellingen in de regering overbrugd kunnen worden. Nochtans belangrijk als de Vivaldisten willen tonen dat ze knopen kunnen doorhakken in dossiers die altijd zijn blijven liggen. Er is in elk geval geen overvloed aan geld om de kloof tussen links en rechts te overbruggen. Ook al vond men er nog wat om tot het recente akkoord over de verhoging van de minimumlonen te komen.

Zeker voor de liberalen wordt het moeilijk de dieprode begrotingscijfers te blijven negeren nu het normale politieke spel hervat. Sociaal-economische akkoorden worden bovendien ook bemoeilijkt omdat de liberalen en de christendemocraten er als de dood voor zijn om de hervormingen van de regering-Michel terug te draaien. Er is nochtans materiaal nodig om in de pakketakkoorden te steken waarmee men doorgaans tot compromissen komt.

Politieke vernieuwing hoeft niets te kosten en ligt daarom wellicht minder moeilijk. Maar de tijd kan de spelbreker worden. Er staat een heel menu van mogelijke hervormingen in het regeerakkoord waarover men een parlementair debat wil voeren, maar de regering kiest het best enkele prioriteiten uit. Al kan het resultaat dan mager uitvallen. Voor het veelgehoorde voorstel om een deadline op de formatie te plakken is bijvoorbeeld een grondwetswijziging nodig die pas na 2024 gerealiseerd kan worden en dus pas na 2029 kan worden toegepast.

De goddeloze communisten leggen in het dossier van de sans-papiers zoveel naastenliefde aan de dag dat zelfs een diepgelovige kiezer er PVDA’er van zou worden.

Los van de werven die de regering zelf formuleerde, zal het regeringswerk nog vaak doorkruist worden door onverwachte gebeurtenissen. Die zijn het moeilijkste om te beheren. De migratie diende zich aan als een potentiële splijtzwam. De meeste Vlaamse partijen in de coalitie lijken op het dossier van de hongerstakende sans-papiers streng voor de dag te willen komen. Zelfs Vooruit etaleert de flinkse koers die voorzitter Conner Rousseau op migratie wil aanhouden. Het verschil met de enige linkse Vlaamse oppositiepartij PVDA is groot. De goddeloze communisten leggen in dit dossier van menselijke miserie zoveel naastenliefde aan de dag dat zelfs een diepgelovige kiezer er PVDA’er van zou worden. De drempel om bij verkiezingen naar radicaal-links uit te wijken wordt hier stevig naar beneden gehaald. Het wordt uitkijken hoe de linkerflank van Vivaldi daarmee omgaat.